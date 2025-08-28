খণ্ডঘোষ, 28 অগস্ট: গভীর রাতে তখন গোটা গ্রাম ঘুমে আচ্ছন্ন । হঠাৎ 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুনে চমকে ওঠেন গ্রামবাসীরা । ঘুম চোখে বাইরে বেরিয়ে দেখেন স্থানীয় কৃষ্ণপদ মিস্ত্রির বাড়িতে আগুন লেগেছে। গ্রামবাসীরাই প্রাথমিকভাবে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করে ৷ এরপর ঘর থেকে চারজনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে । গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মৃত ওই মহিলার সৎ ছেলে বাবুল মিস্ত্রি তাদের পুড়িয়ে মারার জন্যই ঘরে আগুন লাগায় ৷
জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের উদয়কৃষ্ণপুরের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণপদ মিস্ত্রি (50)। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ফের তিনি বিয়ে করেন সন্ধ্যা মিস্ত্রিকে (40)। তাঁদের 13 বছরের এক ছেলে ও 10 বছরের এক মেয়ে রয়েছে । কৃষ্ণপদ মিস্ত্রির আগের পক্ষের ছেলে হল বাবুল ।
অভিযোগ, পারিবারিক জমি জায়গা নিয়ে বাবুলের সঙ্গে তার বাবা ও সৎ মা সন্ধ্যার অশান্তি লেগেই ছিল । কৃষ্ণপদ যাবতীয় সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দেওয়া নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত । সন্ধ্যাই নাকি বাবুলকে বঞ্চিত করে নিজের নামে জমি জায়গা লিখিয়ে নেয় । পাশে আলাদা বাড়িতে বাবুল একা থাকত । মঙ্গলবার গভীর রাতে সে তার বাবা, সৎ মা ও ভাই বোনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে ।
রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বাবুল বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে গ্রামবাসীদের বক্তব্য । পরে তাদের চেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই সন্ধ্যাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ একই সঙ্গে, কৃষ্ণপদ মিস্ত্রি ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের 13 বছরের ছেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । গ্রামবাসীরা প্রথমে অনুমান করেছিলেন শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটতে পারে । কিন্তু পুলিশ সূত্রে খবর, বাবুল নিজের দোষ স্বীকার করেছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ মুর্মু বলেন, "গভীর রাতে হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় । গ্রামের লোকজন গিয়ে আগুন নেভায় । তখনই দেখি সেখানে দু'জন আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা আমরাই করি। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় ৷ আমরা ভেবেছিলাম শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে ৷ পরে পাশে একটা জায়গা থেকে ছুরি, ব্যাগ ও একটা ড্রাম পুলিশ উদ্ধার করে । তদন্তে জানা যায় সৎ ছেলে এই আগুন লাগিয়েছে ৷ পুলিশকে বাবুল জানিয়েছে, ওর নামে জমি লিখে না দেওয়ার কারণেই সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ।"
এই ঘটনায় খণ্ডঘোষের জয়েন্ট বিডিও জ্যোৎস্না খাতুন বলেন, "একটা বাড়িতে আগুন লাগার খবর শুনে ঘটনাস্থলে গিয়েছি । ওই ঘরে চারজন ছিল । তিনজনই অগ্নিদগ্ধ হয়েছে । সন্ধ্যা মিস্ত্রি (40) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ছেলে ও বাবার চিকিৎসা চলছে। সৎ ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে বলে জেনেছি । পুলিশ তদন্ত করছে ।"