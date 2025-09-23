পেনশনের টাকা না পেয়ে মা'কে খুন ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছেলের

পেনশনের টাকা না পেয়ে মা'কে খুন ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছেলের
Published : September 23, 2025 at 10:50 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 সেপ্টেম্বর: মায়ের থেকে তাঁর পেনশনের টাকা দাবি করেছিল ছেলে। না পেয়ে রাগে মা'কে খুন করেছিল সে । মা'কে খুনের অভিযোগে ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ঘটনাটি ঘটেছিল 2023 সালে বানারহাট ব্লকের গয়ারকাটা চা বাগান এলাকায়। খুনের ঘটনার দুই বছরের মাথায় অভিযুক্ত ছেলে বিজয় পান্নাকে (49) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত।
মঙ্গলবার জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক সাথী মুখোপাধ্যায় খুনের দায়ে অভিযুক্ত বিজয় পান্নাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি 20 হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক সাথী মুখোপাধ্যায়। অনাদায়ে আরও 2 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের সহকারি সরকারি আইনজীবী সুভঙ্কর চন্দ জানান, খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল 2023 সালের 20 মে। ধুপগুড়ি মহকুমার গয়েরকাটা চা বাগানের বিঘা লাইনে ছেলের হাতে মা খুন হন।
বাগানের চা শ্রমিক সত্তর বছর বয়সী শিদনি পান্না অবসর নেবার পরে ছোটো ছেলে সুনীল পান্নার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। শিদনি পান্না ছোটো ছেলের সঙ্গে থাকলেও মায়ের পেনশনের টাকার দিকে নজর ছিল বড় ছেলে বিজয় পান্নার। অভিযোগ, বিজয় একাধিকবার মায়ের পেনশনের টাকা দাবি করে অশান্তি করেছিল।
খুন হবার আগের দিন শিদনি পান্নার ছোটো ছেলে সুনীল পরিবার নিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ির বাইরে যায়। পরদিন বাড়িতে ফিরে আসার পর সুনীলের ছেলে আজাদ ঠাকুমাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে। এর পরেই ঘরের ভিতরে এক কোনায় মৃত অবস্থায় ঠাকুরমাকে দেখতে পায় আজাদ। এরপর বানারহাট থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
ঘটনার পরেই সুনীলের অভিযোগের ভিত্তিতে বানারহাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মৃত বৃদ্ধার বড় ছেলে বিজয় পান্নাকে মা'কে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জেরায় ভেঙে পড়ে বিজয় স্বীকার করে নেয় যে, সেই-ই মাথায় আঘাত করে মা'কে খুন করেছে। 2023 সালের মে মাস থেকেই বিজয় জেলে বিচারাধীন অবস্থায় ছিলেন। আজ বিচারক সাথী মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।