ETV Bharat / state

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে শ্বশুরবাড়িতে আগুন ! মৃত জামাই-সহ 4 - Fire Kills Four From Same Family

By ETV Bharat Bangla Team Published : 3 hours ago | Updated : 2 hours ago

শ্বশুরবাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া আগুনে মৃত্যু জামাইয়ের ( প্রতীকী ছবি )

সাগরদিঘি, 31 অগস্ট: শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন জামাই ৷ সেই আগুনেই মৃত্যু হল তাঁর ৷ সেই সঙ্গে ভয়াবহ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের এক শিশু-সহ 4 জনের ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘির বাহালনগর এলাকায় ৷ আক্রান্ত পরিবারের সদস্য (ইটিভি ভারত)

সাগরদিঘি, 31 অগস্ট: শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন জামাই ৷ সেই আগুনেই মৃত্যু হল তাঁর ৷ সেই সঙ্গে ভয়াবহ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের এক শিশু-সহ 4 জনের ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘির বাহালনগর এলাকায় ৷ আক্রান্ত পরিবারের সদস্য (ইটিভি ভারত) পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতরা কোবরা বিবি (62), তাহেরা বিবি (28), রমজান শেখ (40) এবং তৌসিক শেখ (4)। মৃতদের মধ্যে জামাই রমজান শেখের বাড়ি সাগরদিঘি থানার করাইয়া গ্রামে । বাকিদের বাড়ি বাহালনগরে । জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর আগে করাইয়া গ্রামের রমজান শেখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বাহালনগর গ্রামের এক যুবতীর । বছর দুয়েক আগে মৃত্যু হয় রমজানের স্ত্রী-র । কপালে সিঁদুর পরিয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার শিক্ষক স্থানীয়দের দাবি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে শ্যালকের স্ত্রীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে রমজানের ৷ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয় ৷ শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে রমজানের ৷ বেশ কয়েকবার শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডাতেও জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ শুক্রবার সন্ধ্যাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ৷ বচসা, হাতাহাতি শুরু হতে না হতেই আচমকা পেট্রোল দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন রমজান ৷ বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদে প্রথম আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপক সেই আগুনেই অভিযুক্ত রমজান-সহ পরিবারের 6 জন পুড়ে যান ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগরদিঘি থানার পুলিশ । জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের উদ্ধার করে সাগরদিঘি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ হাসপাতালেই মৃত্যু হয় 4 বছরের তৌসিক শেখের ৷ অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাকি 5 জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ শুক্রবার রাতে সেখানে আরও তিনজনের মৃত্যু হয় । অভিযুক্ত জামাই রমজান শেখও প্রাণ হারান । বাকি 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সূত্রের খবর । ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

Last Updated : 2 hours ago