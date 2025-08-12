কলকাতা, 12 অগস্ট: জঙ্গলমহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে শালবনিতে দু'টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল । বৈঠক শেষে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, প্রতিটি কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হবে 800 মেগাওয়াট ৷
সোমবারের নবান্নের বৈঠকে রাজ্যের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠবে তাপবিদ্যুতের এই প্রকল্প ৷ এর জন্য খুব শীঘ্রই দরপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান করা হবে বলে জানা গিয়েছে । বিদ্যুৎমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, কয়েকমাস আগেই মুখ্যমন্ত্রী শালবনিতে আরও দু'টি বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন ৷ দুই বিদ্যুৎকেন্দ্রে 1 হাজার 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে । নতুন প্রকল্প যুক্ত হলে জঙ্গলমহলের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং রাজ্যের সামগ্রিক বিদ্যুৎ চাহিদা মিটবে ।
পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে 600 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সুপার ক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে । আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিত করবে বলে জানা গিয়েছে । রাজ্য সরকারের দাবি, নতুন এই প্রকল্পগুলি গ্রাম ও শহরের সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের সরবরাহ স্থিতিশীল করবে ৷ সেই সঙ্গে, বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে ৷ স্থানীয় অর্থনীতিকেও চাঙ্গা হবে এই প্রকল্পের জন্য ।
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও নিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত :
এদিনের বৈঠকে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে ৷ রাজ্যজুড়ে 632টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে । এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি পদ তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে ৷ পাশাপাশি, আইন ও আবাসন দফতরেও রয়েছে শূন্যপদ ৷ এই সমস্ত পদে শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে । সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নত করতে রাজ্যজুড়ে 210টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হবে ৷ প্রতিটি ইউনিটে বিশেষ অ্যাটেনডেন্ট থাকবে ।
রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতাল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে । হাসপাতালে 213টি নতুন বেড, 44টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড, 3টি অপারেশন থিয়েটার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই উন্নয়নের জন্য চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী-সহ 122টি নতুন পদ সৃষ্টি হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের মতে, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ রাজ্যের উন্নয়ন ও জনসেবার মানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে ৷