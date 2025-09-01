ETV Bharat / state

পুলিশি হয়রানিতে মাটির সঙ্কট কুমোরটুলিতে! প্রশাসন উদাসীন, অভিযোগ শিল্পীদের - SOIL CRISIS IN KUMARTULI

বন্ধ হয়েছে উলুবেড়িয়া থেকে আসা উৎকৃষ্টমানের মাটি । ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা থেকে লরি বোঝাই করে জমি থেকে কাটা মাটি আসে ।

Soil crisis in kumartuli
পুলিশি হয়রানিতে মাটির সঙ্কট কুমোরটুলিতে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 9:06 PM IST

6 Min Read

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি জুড়ে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্কট । প্রতিমা তৈরির কাঁচামাল মাটি ৷ সেই মাটি এখন একাধারে দুষ্প্রাপ্য, ও অন্যদিকে দুর্মূল্য হয়ে চলেছে দিনে দিনে । কারণ কি মূল্যবৃদ্ধি ? প্রতিমা শিল্পীদের অভিযোগ, মাটি অমিল ও দুষ্কৃতীদের সীমাহীন তোলাবাজি এবং পুলিশি হয়রানি । তাই পুজোর আগে প্রতিমা শিল্পীদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ ৷

মূলত প্রতিমা গড়ার মূল কাঁচামালগুলির তালিকা করলে বাঁশ, খড়-সহ আর যা যা হয়, তার মধ্যে সব থেকে উপরে যে নামটি আসে সেটা হল মাটি । মাটি ছাড়া প্রতিমা তৈরি শিল্পে কোনও বিকল্প ভাবা যায় না । আর সেই মাটি পেতেই এখন মাটি কামড়ানোর মতো অবস্থা শিল্পী মহলে ।

সমস্যা মেটাতে প্রশাসনিক উদাসিনতার অভিযোগ শিল্পীদের (ইটিভি ভারত)

তবে শিল্পীদের থেকে জানা গিয়েছে, আজ থেকে বছর 10 আগেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কুমোরটুলিতে । বছরের পর বছর মাটি আসত উলুবেড়িয়া থেকে । গঙ্গার তলদেশের স্তর কেটে কেটে মাটি তুলতেন শ্রমিকরা । তারপর নৌকা বোঝাই করে আসত কুমোরটুলি ঘাট বা কাশি মিত্র শ্মশান লাগোয়া ঘাটে । ঝুঁকি ছিল, পরিশ্রম ছিল । গঙ্গার জলের নিচে গিয়ে বালি কাদার স্তর কেটে নিচের এঁটেল মাটি তুলে নৌকা ভর্তি করা হতো । জীবন বাজি রেখে সেই কাজ করতেন একদল শ্রমিক ।

কুমোরটুলি বেশ কিছু শিল্পীর নৌকা কেনা ছিল । সেই নৌকা ভর্তি করেই মাটি আসত । একসময় ঘাট থেকে ঠেলা করে, পরবর্তী সময় তিন চাকার ছোট ছোট ভ্যান বোঝাই করে কুমোরটুলির শিল্পীদের ঘরের দরজায় পৌঁছে যেত সেই মাটি । খরচ হতো অল্পই । ভ্যান ভর্তি মাটি আনার জন্য 400 থেকে 500 টাকা লাগত । নদীর পার লাগোয়া এলাকায় বেলে মাটি তোলা হতো । দুই মাটি তাল তাল করে নৌকা বোঝাই করে আসত । মাটির গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠত না । কারণ শিল্পীদের কথায়, অতি উৎকৃষ্টমানের ছিল সেই মাটি ।

Soil crisis in kumartuli
কুমোরটুলি (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু আচমকা সেই মাটি আসা কমতে শুরু করল । বদলে গেল ছবি । এখন সেই মাটি আসা অতীত । যে সব শিল্পীদের নিজেদের নৌকা ছিল তাঁরাও বিক্রি করে দিয়েছেন । কিন্তু কেন সেই অঘটন ঘটল? প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে বছর 12-14 আগে থেকেই । বাড়তে শুরু করল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের দাপট । শুরু হল তোলাবাজি ।

অভিযোগ, একদিকে জলের নিচে গিয়ে মাটি কেটে তুলে সেটা বোঝাই করে পাঠানোর মতো হাড়ভাঙা খাটনির পরিবর্তে হতো নামমাত্র রোজগার । তার উপর তোলাবাজি শুরু হতে সেই কাজে ইতি পড়ল । বন্ধ হল উলুবেড়িয়া থেকে আসা উৎকৃষ্টমানের মাটি । পরবর্তী সময় বেশ কিছু বছর বরানগর কুঁটিঘাট বা আরিয়াদহ ঘাটে হাতে গোনা কিছু মাটির নৌকা আসত । সেখানে থেকে গাড়ি করে শিল্পীরা মাটি আনতেন কুমোরটুলিতে । কিন্তু ওই সেই তোলাবাজির দাপট । সেই মাটিও বহুমূল্য হয়ে গেল ।

Soil crisis in kumartuli
মাটি প্রতিমা তৈরির মূল কাঁচামাল (নিজস্ব ছবি)

মাটির জন্য প্রতিমা শিল্প যাতে সঙ্কটের মুখে না দাঁড়ায় তার জন্য শিল্পীরা সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন । ঠিক হল ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা থেকে লরি বোঝাই করে মাটি আসবে । তবে সেই সবটাই জমি থেকে কাটা মাটি । তার গুণমান অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ মাটি ছাড়া তো প্রতিমা তৈরি হবে না । অগত্যা সেই মাটি দিয়েই মূর্তি গড়তে শুরু করলেন শিল্পীরা । তবে জমি থেকে কাটা মাটির জেরে প্রতিমা তৈরিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন তাঁরা । মাটিটা গঙ্গার মাটির তুলনায় বেশ ভারী ও ফাঁপা । দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার হল । কিন্তু তারপরেও লরির মাধ্যমে সড়কপথে আসা মাটিতে সমস্যা দেখা দিল ৷

Soil crisis in kumartuli
উৎকৃষ্টমানের মাটি অমিল (নিজস্ব ছবি)

শিল্পীদের দাবি, এবার গোল বাঁধল পুলিশি হয়রানি । শহর লাগোয়া বিভিন্ন জেলা থেকে ভেড়ি কাটা মাটি ঢোকে জলা জমি ভরাটের জন্য । ফলে সেই কারণে নানাভাবেই হয়রানি, হেনস্তা কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয় যুক্ত হয় পড়ল । ফের মাটির দাম বাড়তে থাকল । একটা লরিতে যা মাটি আসে সেটা 50 ভ্যান মতো । সারা বছর কমবেশি 200 লরি মাটি আসে । আগে এক ভ্যান যে পরিমাণ মাটি থাকত । এখন তার অর্ধেকের কম থাকে ।

Soil crisis in kumartuli
মাটির জন্য প্রতিমা তৈরিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে (নিজস্ব ছবি)

তাল হিসেবে মাটি নেওয়া হয় । সেই মাটির তাল ছোট হয়েছে । এক লরি মাটি আনতে এখন 15 হাজার টাকার উপর খরচ হয় । আর আগে নৌকায় যে পরিমাণ আসত সেটা প্রায় 4-5 লরি সমান । একদিকে দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজি, আর একদিকে পুলিশি হয়রানি । মাটির যোগানে সমস্যা তৈরি হয় ৷ শিল্পীদের দাবি, এই দুই বিষয়ে একবার নয়, একাধিবার জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে । তবে সব শুনেও চোখ কান বন্ধই রেখেছে নবান্ন । যার জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শিল্পীকুল ।

Soil crisis in kumartuli
জমি থেকে কাটা মাটিতে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুজিত পাল বলেন, "গঙ্গার মাটি চারিত্রিকভাবে উৎকৃষ্ট ও হালকা । জমি থেকে কাটা মাটি গুণগতমান খারাপ ও ভারী । গঙ্গার মাটি আসা বন্ধ হল দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজির জেরে । যারা মাটি কেটে তুলত তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই কাজ করেই উপার্জন করতেন । মাটি নৌকায় বোঝাই করে পাঠিয়ে দিতে । কিন্তু বছর 10 আগে থেকে এই তোলাবাজি ধাক্কায় বিপুল টাকা চাইতে শুরু করল মাটি ব্যবসায়ীরা । আমরা প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়াতে সেই মাটি নেওয়া বন্ধ করলাম বাধ্য হয়ে । এখন আর আসে না সেই মাটি ।"

Soil crisis in kumartuli
মাটি বহুমূল্য হয়ে গিয়েছে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "এখন মাটি আসছে সেই হায়মন্ড হারবার, বাসন্তী, ক্যানিং থেকে লরি করে । সেখানেই রাস্তায় দফায় দফায় পুলিশি হয়রানি । সেটা নিয়েও প্রশাসনকে জানিয়েছি । কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই । দাম বেড়ে চলেছে মাটির সেটা শুধু এই কারণেই । না হলে মাটির দাম অন্য জিনিসপত্রের মতো হয়তো ধীরেই বৃদ্ধি পেত । আমরা আশা রাখব বিষয়গুলো বুঝবে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা । নিশ্চই এই সমস্যার সুরাহা তারা করবেন ।"

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি জুড়ে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্কট । প্রতিমা তৈরির কাঁচামাল মাটি ৷ সেই মাটি এখন একাধারে দুষ্প্রাপ্য, ও অন্যদিকে দুর্মূল্য হয়ে চলেছে দিনে দিনে । কারণ কি মূল্যবৃদ্ধি ? প্রতিমা শিল্পীদের অভিযোগ, মাটি অমিল ও দুষ্কৃতীদের সীমাহীন তোলাবাজি এবং পুলিশি হয়রানি । তাই পুজোর আগে প্রতিমা শিল্পীদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ ৷

মূলত প্রতিমা গড়ার মূল কাঁচামালগুলির তালিকা করলে বাঁশ, খড়-সহ আর যা যা হয়, তার মধ্যে সব থেকে উপরে যে নামটি আসে সেটা হল মাটি । মাটি ছাড়া প্রতিমা তৈরি শিল্পে কোনও বিকল্প ভাবা যায় না । আর সেই মাটি পেতেই এখন মাটি কামড়ানোর মতো অবস্থা শিল্পী মহলে ।

সমস্যা মেটাতে প্রশাসনিক উদাসিনতার অভিযোগ শিল্পীদের (ইটিভি ভারত)

তবে শিল্পীদের থেকে জানা গিয়েছে, আজ থেকে বছর 10 আগেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কুমোরটুলিতে । বছরের পর বছর মাটি আসত উলুবেড়িয়া থেকে । গঙ্গার তলদেশের স্তর কেটে কেটে মাটি তুলতেন শ্রমিকরা । তারপর নৌকা বোঝাই করে আসত কুমোরটুলি ঘাট বা কাশি মিত্র শ্মশান লাগোয়া ঘাটে । ঝুঁকি ছিল, পরিশ্রম ছিল । গঙ্গার জলের নিচে গিয়ে বালি কাদার স্তর কেটে নিচের এঁটেল মাটি তুলে নৌকা ভর্তি করা হতো । জীবন বাজি রেখে সেই কাজ করতেন একদল শ্রমিক ।

কুমোরটুলি বেশ কিছু শিল্পীর নৌকা কেনা ছিল । সেই নৌকা ভর্তি করেই মাটি আসত । একসময় ঘাট থেকে ঠেলা করে, পরবর্তী সময় তিন চাকার ছোট ছোট ভ্যান বোঝাই করে কুমোরটুলির শিল্পীদের ঘরের দরজায় পৌঁছে যেত সেই মাটি । খরচ হতো অল্পই । ভ্যান ভর্তি মাটি আনার জন্য 400 থেকে 500 টাকা লাগত । নদীর পার লাগোয়া এলাকায় বেলে মাটি তোলা হতো । দুই মাটি তাল তাল করে নৌকা বোঝাই করে আসত । মাটির গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠত না । কারণ শিল্পীদের কথায়, অতি উৎকৃষ্টমানের ছিল সেই মাটি ।

Soil crisis in kumartuli
কুমোরটুলি (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু আচমকা সেই মাটি আসা কমতে শুরু করল । বদলে গেল ছবি । এখন সেই মাটি আসা অতীত । যে সব শিল্পীদের নিজেদের নৌকা ছিল তাঁরাও বিক্রি করে দিয়েছেন । কিন্তু কেন সেই অঘটন ঘটল? প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে বছর 12-14 আগে থেকেই । বাড়তে শুরু করল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের দাপট । শুরু হল তোলাবাজি ।

অভিযোগ, একদিকে জলের নিচে গিয়ে মাটি কেটে তুলে সেটা বোঝাই করে পাঠানোর মতো হাড়ভাঙা খাটনির পরিবর্তে হতো নামমাত্র রোজগার । তার উপর তোলাবাজি শুরু হতে সেই কাজে ইতি পড়ল । বন্ধ হল উলুবেড়িয়া থেকে আসা উৎকৃষ্টমানের মাটি । পরবর্তী সময় বেশ কিছু বছর বরানগর কুঁটিঘাট বা আরিয়াদহ ঘাটে হাতে গোনা কিছু মাটির নৌকা আসত । সেখানে থেকে গাড়ি করে শিল্পীরা মাটি আনতেন কুমোরটুলিতে । কিন্তু ওই সেই তোলাবাজির দাপট । সেই মাটিও বহুমূল্য হয়ে গেল ।

Soil crisis in kumartuli
মাটি প্রতিমা তৈরির মূল কাঁচামাল (নিজস্ব ছবি)

মাটির জন্য প্রতিমা শিল্প যাতে সঙ্কটের মুখে না দাঁড়ায় তার জন্য শিল্পীরা সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন । ঠিক হল ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা থেকে লরি বোঝাই করে মাটি আসবে । তবে সেই সবটাই জমি থেকে কাটা মাটি । তার গুণমান অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ মাটি ছাড়া তো প্রতিমা তৈরি হবে না । অগত্যা সেই মাটি দিয়েই মূর্তি গড়তে শুরু করলেন শিল্পীরা । তবে জমি থেকে কাটা মাটির জেরে প্রতিমা তৈরিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন তাঁরা । মাটিটা গঙ্গার মাটির তুলনায় বেশ ভারী ও ফাঁপা । দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার হল । কিন্তু তারপরেও লরির মাধ্যমে সড়কপথে আসা মাটিতে সমস্যা দেখা দিল ৷

Soil crisis in kumartuli
উৎকৃষ্টমানের মাটি অমিল (নিজস্ব ছবি)

শিল্পীদের দাবি, এবার গোল বাঁধল পুলিশি হয়রানি । শহর লাগোয়া বিভিন্ন জেলা থেকে ভেড়ি কাটা মাটি ঢোকে জলা জমি ভরাটের জন্য । ফলে সেই কারণে নানাভাবেই হয়রানি, হেনস্তা কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয় যুক্ত হয় পড়ল । ফের মাটির দাম বাড়তে থাকল । একটা লরিতে যা মাটি আসে সেটা 50 ভ্যান মতো । সারা বছর কমবেশি 200 লরি মাটি আসে । আগে এক ভ্যান যে পরিমাণ মাটি থাকত । এখন তার অর্ধেকের কম থাকে ।

Soil crisis in kumartuli
মাটির জন্য প্রতিমা তৈরিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে (নিজস্ব ছবি)

তাল হিসেবে মাটি নেওয়া হয় । সেই মাটির তাল ছোট হয়েছে । এক লরি মাটি আনতে এখন 15 হাজার টাকার উপর খরচ হয় । আর আগে নৌকায় যে পরিমাণ আসত সেটা প্রায় 4-5 লরি সমান । একদিকে দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজি, আর একদিকে পুলিশি হয়রানি । মাটির যোগানে সমস্যা তৈরি হয় ৷ শিল্পীদের দাবি, এই দুই বিষয়ে একবার নয়, একাধিবার জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে । তবে সব শুনেও চোখ কান বন্ধই রেখেছে নবান্ন । যার জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শিল্পীকুল ।

Soil crisis in kumartuli
জমি থেকে কাটা মাটিতে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুজিত পাল বলেন, "গঙ্গার মাটি চারিত্রিকভাবে উৎকৃষ্ট ও হালকা । জমি থেকে কাটা মাটি গুণগতমান খারাপ ও ভারী । গঙ্গার মাটি আসা বন্ধ হল দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজির জেরে । যারা মাটি কেটে তুলত তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই কাজ করেই উপার্জন করতেন । মাটি নৌকায় বোঝাই করে পাঠিয়ে দিতে । কিন্তু বছর 10 আগে থেকে এই তোলাবাজি ধাক্কায় বিপুল টাকা চাইতে শুরু করল মাটি ব্যবসায়ীরা । আমরা প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়াতে সেই মাটি নেওয়া বন্ধ করলাম বাধ্য হয়ে । এখন আর আসে না সেই মাটি ।"

Soil crisis in kumartuli
মাটি বহুমূল্য হয়ে গিয়েছে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "এখন মাটি আসছে সেই হায়মন্ড হারবার, বাসন্তী, ক্যানিং থেকে লরি করে । সেখানেই রাস্তায় দফায় দফায় পুলিশি হয়রানি । সেটা নিয়েও প্রশাসনকে জানিয়েছি । কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই । দাম বেড়ে চলেছে মাটির সেটা শুধু এই কারণেই । না হলে মাটির দাম অন্য জিনিসপত্রের মতো হয়তো ধীরেই বৃদ্ধি পেত । আমরা আশা রাখব বিষয়গুলো বুঝবে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা । নিশ্চই এই সমস্যার সুরাহা তারা করবেন ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

KUMARTULIDURGA PUJA 2025কুমোরটুলিপ্রতিমা শিল্পীSOIL CRISIS IN KUMARTULI

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.