কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি জুড়ে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্কট । প্রতিমা তৈরির কাঁচামাল মাটি ৷ সেই মাটি এখন একাধারে দুষ্প্রাপ্য, ও অন্যদিকে দুর্মূল্য হয়ে চলেছে দিনে দিনে । কারণ কি মূল্যবৃদ্ধি ? প্রতিমা শিল্পীদের অভিযোগ, মাটি অমিল ও দুষ্কৃতীদের সীমাহীন তোলাবাজি এবং পুলিশি হয়রানি । তাই পুজোর আগে প্রতিমা শিল্পীদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ ৷
মূলত প্রতিমা গড়ার মূল কাঁচামালগুলির তালিকা করলে বাঁশ, খড়-সহ আর যা যা হয়, তার মধ্যে সব থেকে উপরে যে নামটি আসে সেটা হল মাটি । মাটি ছাড়া প্রতিমা তৈরি শিল্পে কোনও বিকল্প ভাবা যায় না । আর সেই মাটি পেতেই এখন মাটি কামড়ানোর মতো অবস্থা শিল্পী মহলে ।
তবে শিল্পীদের থেকে জানা গিয়েছে, আজ থেকে বছর 10 আগেও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কুমোরটুলিতে । বছরের পর বছর মাটি আসত উলুবেড়িয়া থেকে । গঙ্গার তলদেশের স্তর কেটে কেটে মাটি তুলতেন শ্রমিকরা । তারপর নৌকা বোঝাই করে আসত কুমোরটুলি ঘাট বা কাশি মিত্র শ্মশান লাগোয়া ঘাটে । ঝুঁকি ছিল, পরিশ্রম ছিল । গঙ্গার জলের নিচে গিয়ে বালি কাদার স্তর কেটে নিচের এঁটেল মাটি তুলে নৌকা ভর্তি করা হতো । জীবন বাজি রেখে সেই কাজ করতেন একদল শ্রমিক ।
কুমোরটুলি বেশ কিছু শিল্পীর নৌকা কেনা ছিল । সেই নৌকা ভর্তি করেই মাটি আসত । একসময় ঘাট থেকে ঠেলা করে, পরবর্তী সময় তিন চাকার ছোট ছোট ভ্যান বোঝাই করে কুমোরটুলির শিল্পীদের ঘরের দরজায় পৌঁছে যেত সেই মাটি । খরচ হতো অল্পই । ভ্যান ভর্তি মাটি আনার জন্য 400 থেকে 500 টাকা লাগত । নদীর পার লাগোয়া এলাকায় বেলে মাটি তোলা হতো । দুই মাটি তাল তাল করে নৌকা বোঝাই করে আসত । মাটির গুণমান নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠত না । কারণ শিল্পীদের কথায়, অতি উৎকৃষ্টমানের ছিল সেই মাটি ।
কিন্তু আচমকা সেই মাটি আসা কমতে শুরু করল । বদলে গেল ছবি । এখন সেই মাটি আসা অতীত । যে সব শিল্পীদের নিজেদের নৌকা ছিল তাঁরাও বিক্রি করে দিয়েছেন । কিন্তু কেন সেই অঘটন ঘটল? প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে বছর 12-14 আগে থেকেই । বাড়তে শুরু করল সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের দাপট । শুরু হল তোলাবাজি ।
অভিযোগ, একদিকে জলের নিচে গিয়ে মাটি কেটে তুলে সেটা বোঝাই করে পাঠানোর মতো হাড়ভাঙা খাটনির পরিবর্তে হতো নামমাত্র রোজগার । তার উপর তোলাবাজি শুরু হতে সেই কাজে ইতি পড়ল । বন্ধ হল উলুবেড়িয়া থেকে আসা উৎকৃষ্টমানের মাটি । পরবর্তী সময় বেশ কিছু বছর বরানগর কুঁটিঘাট বা আরিয়াদহ ঘাটে হাতে গোনা কিছু মাটির নৌকা আসত । সেখানে থেকে গাড়ি করে শিল্পীরা মাটি আনতেন কুমোরটুলিতে । কিন্তু ওই সেই তোলাবাজির দাপট । সেই মাটিও বহুমূল্য হয়ে গেল ।
মাটির জন্য প্রতিমা শিল্প যাতে সঙ্কটের মুখে না দাঁড়ায় তার জন্য শিল্পীরা সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন । ঠিক হল ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা থেকে লরি বোঝাই করে মাটি আসবে । তবে সেই সবটাই জমি থেকে কাটা মাটি । তার গুণমান অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ মাটি ছাড়া তো প্রতিমা তৈরি হবে না । অগত্যা সেই মাটি দিয়েই মূর্তি গড়তে শুরু করলেন শিল্পীরা । তবে জমি থেকে কাটা মাটির জেরে প্রতিমা তৈরিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন তাঁরা । মাটিটা গঙ্গার মাটির তুলনায় বেশ ভারী ও ফাঁপা । দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার হল । কিন্তু তারপরেও লরির মাধ্যমে সড়কপথে আসা মাটিতে সমস্যা দেখা দিল ৷
শিল্পীদের দাবি, এবার গোল বাঁধল পুলিশি হয়রানি । শহর লাগোয়া বিভিন্ন জেলা থেকে ভেড়ি কাটা মাটি ঢোকে জলা জমি ভরাটের জন্য । ফলে সেই কারণে নানাভাবেই হয়রানি, হেনস্তা কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয় যুক্ত হয় পড়ল । ফের মাটির দাম বাড়তে থাকল । একটা লরিতে যা মাটি আসে সেটা 50 ভ্যান মতো । সারা বছর কমবেশি 200 লরি মাটি আসে । আগে এক ভ্যান যে পরিমাণ মাটি থাকত । এখন তার অর্ধেকের কম থাকে ।
তাল হিসেবে মাটি নেওয়া হয় । সেই মাটির তাল ছোট হয়েছে । এক লরি মাটি আনতে এখন 15 হাজার টাকার উপর খরচ হয় । আর আগে নৌকায় যে পরিমাণ আসত সেটা প্রায় 4-5 লরি সমান । একদিকে দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজি, আর একদিকে পুলিশি হয়রানি । মাটির যোগানে সমস্যা তৈরি হয় ৷ শিল্পীদের দাবি, এই দুই বিষয়ে একবার নয়, একাধিবার জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে । তবে সব শুনেও চোখ কান বন্ধই রেখেছে নবান্ন । যার জেরে রীতিমতো ক্ষুব্ধ শিল্পীকুল ।
কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী ও সাংস্কৃতিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ সুজিত পাল বলেন, "গঙ্গার মাটি চারিত্রিকভাবে উৎকৃষ্ট ও হালকা । জমি থেকে কাটা মাটি গুণগতমান খারাপ ও ভারী । গঙ্গার মাটি আসা বন্ধ হল দুষ্কৃতীদের বেলাগাম তোলাবাজির জেরে । যারা মাটি কেটে তুলত তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই কাজ করেই উপার্জন করতেন । মাটি নৌকায় বোঝাই করে পাঠিয়ে দিতে । কিন্তু বছর 10 আগে থেকে এই তোলাবাজি ধাক্কায় বিপুল টাকা চাইতে শুরু করল মাটি ব্যবসায়ীরা । আমরা প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়াতে সেই মাটি নেওয়া বন্ধ করলাম বাধ্য হয়ে । এখন আর আসে না সেই মাটি ।"
তিনি আরও বলেন, "এখন মাটি আসছে সেই হায়মন্ড হারবার, বাসন্তী, ক্যানিং থেকে লরি করে । সেখানেই রাস্তায় দফায় দফায় পুলিশি হয়রানি । সেটা নিয়েও প্রশাসনকে জানিয়েছি । কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই । দাম বেড়ে চলেছে মাটির সেটা শুধু এই কারণেই । না হলে মাটির দাম অন্য জিনিসপত্রের মতো হয়তো ধীরেই বৃদ্ধি পেত । আমরা আশা রাখব বিষয়গুলো বুঝবে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা । নিশ্চই এই সমস্যার সুরাহা তারা করবেন ।"