বাংলাদেশ থেকে পাচারের আগে উদ্ধার কোটি টাকার সোনার বিস্কুট ! গ্রেফতার 2 - GOLD SMUGGLERS ARRESTED

বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছিল এই সোনা । সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়িয়ে সোনা ভারতে প্রবেশ করতে পারলেও পাচারকারীরা জেলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় ।

Gold Smugglers arrested
এক কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার মুর্শিদাবাদে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read

মুর্শিদাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ থেকে প্রচুর সোনা-সহ ভারতে ঢুকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার দুই পাচারকারী । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের নজর এড়াতে পারলেও পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেনি তাঁরা । বৃদ্ধকে হাতিয়ার করতে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কেজি 166 গ্রাম 24 ক্যারেটের সোনা, যার বাজার মূল্য 1 কোটি 23 লক্ষ টাকা ।

ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, "দু'জনে বাংলাদেশ থেকে সোনা নিয়ে ভারতে ঢুকছিল । সোমবার দু'জনকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এক কেজির বেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । মঙ্গলবার ধৃতদের 10 দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হচ্ছে । প্রয়োজনে ফের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হতে পারে তাদের ।"

পুলিশের হাতে গ্রেফতার দুই পাচারকারী (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সূত্রে খবর, সোনা পাচারকারীদের গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রানিনগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাজানগর কালীমন্দিরের কাছ থেকে ওই দু'জনকে আটক করা হয়। ধৃতদের নাম শিবনাথ মণ্ডল (61) । বাড়ি রানিনগর থানার রাজানগর । অপরজনের নাম লালন মণ্ডল (44) । তাঁর বাড়ি সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত বামনাবাদ । তল্লাশিতে শিবনাথ মণ্ডলের কাছ থেকে 10টি সোনার বিস্কুট (ওজন প্রায় 1166.7 গ্রাম) উদ্ধার হয় । এরই সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

পুলিশের দাবি, জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে যে এই সোনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চোরাপথে আনা হয়েছিল । এই ঘটনায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ । মঙ্গলবার ধৃত দুই অভিযুক্তকে লালবাগ আদালতে তোলা হবে এবং তাদের 10 দিনের হেফাজতের আবেদন জানানো হবে পুলিশের তরফে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে আর কেউ এই ঘটনার জড়িত রয়েছে কি না, জানার চেষ্টা করবে পুলিশ ৷ পাশাপাশি সোনাগুলি রাজ্যের কোথায় কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, তাও জানার চেষ্টা করা হবে ৷ কারণ এর আগেও বিভিন্ন সময়ে সোনা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে অনেকে ৷ বেশিরভাগ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের হাতে পাকড়াও হয়েছে পাচারকারীরা ৷

