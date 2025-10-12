বিএসএফের বড় সাফল্য, প্রায় 3 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট-সহ পাকড়াও চোরাকারবারী

বিএসএফের বড় সাফল্য, প্রায় 3 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট-সহ পাকড়াও চোরাকারবারী
ধৃতের কাছ থেকে 20টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয় । সেগুলি প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো ছিল ৷ যার ওজন 2332.66 গ্রাম ।
Published : October 12, 2025 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: ফের বড়সড় সাফল্য পেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) । গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের আধিকারিকরা চোরাকারবারীদের থেকে 2.8 কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছেন ।
ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোর রাতে নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হোরাহান্দিপুর এলাকায় । ইতিমধ্যে এই বিপুল টাকার সোনা ও পাচারকারীকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রের দাবি ।
বিএসএফের তরফে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দা সংস্থার থেকে শনিবার রাতে বিপুল টাকার সোনা পাচারের খবর পান বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের আধিকারিকরা । সেই তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া হোরান্দিপুর বর্ডার আউট পোস্টের কর্মীরা বাংলাদেশ সীমান্তের মুসলিম পাড়া গ্রামে অভিযান চালান । রাতভর টহলদারির পর ভোরবেলা এক ব্যক্তিকে বাঁশ ঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখতে পান । সঙ্গে সঙ্গে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা ওই ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলেন । ধরেও ফেলেন । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক করা হয় তাকে ।
পরে ধৃতের থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো 20টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয় । যার ওজন 2332.66 গ্রাম । আনুমানিক বাজার মূল্য 2 কোটি 82 লক্ষ টাকা । এরপরে ধৃতকে বর্ডার আউটপোস্টে নিয়ে আসা হয় । পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে ।
বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গের জনসংযোগ আধিকারিক এনকে পাণ্ডে বলেন, "সীমান্তরক্ষী বাহিনী, তার শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং সতর্ক কর্মীদের সহায়তায়, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে সকল ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের উপর কঠোর নজর রাখছে ।"
তিনি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের কাছে সোনা পাচার সম্পর্কিত যেকোনও তথ্য জানাতে বিএসএফের 'সীমা সাথী' হেল্পলাইন নম্বর 14419-এ যোগাযোগ করার জন্য অথবা 9903472227 নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বার্তা বা ভয়েস নোট পাঠিয়ে জানানোর জন্য আবেদন করেছেন তিনি । বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের জন্য উপযুক্ত পুরষ্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার পরিচয় কঠোরভাবে গোপন রাখা হবে ।
প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরের শেষে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে প্রায় 2 কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয় ৷ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন বিএসএফের 143 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা । এক পাচারকারীকেও পাকড়াও করে বিএসএফ । বাইকের চাকার টিউবে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে সেগুলো বাংলাদেশে পাচারের মতলব ছিল বলে জানা গিয়েছিল ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের সোনা পাচারের চেষ্টা, যা ব্যর্থ করে দিয়ে বিএসএফ ৷