ইংরাজি মাধ্যমকে টেক্কা, সরকারি স্কুলে চালু স্মার্ট ক্লাসরুম
জামুড়িয়ার সরকারি প্রাথমিক স্কুলে উদ্বোধন হল স্মার্ট ক্লাসরুমের ৷ পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন প্রাধন শিক্ষক ৷
Published : September 22, 2025 at 1:48 PM IST
আসানসোল, 22 সেপ্টেম্বর: ভাঙা জানালা-দরজা, স্যাঁতসেঁতে ক্লাসরুম আর ভাঙা বেঞ্চে ইতিউতি কয়েকজন ছাত্রছাত্রী । অভিযোগ, না হয় সঠিক পঠনপাঠন, না আছে পরিকাঠামো । সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সামগ্রিক চিত্র নাকি এটাই । নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ছাত্রছাত্রীরাই এই সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়তে যায় ।
বহুলাংশেই পড়ার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে জেলায় । বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক সরকারি স্কুল । কিন্তু কেন এই দশা ? উচ্চবিত্তরা তাদের ছেলেমেয়েদের ঝাঁ চকচকে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে চায় । সেখানকার পরিকাঠামো শিক্ষা পদ্ধতিই নাকি আলাদা । সরকারি স্কুলে পড়লে শুধুই পিছিয়ে যেতে হয় । এবার সেই ভাবনাকে ভাঙতেই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ জামুড়িয়ার ইকড়া প্রাথমিক স্কুলে । জেলায় প্রথম শুরু হল ঝাঁ চকচকে স্মার্ট ক্লাসরুম । একেবারে স্মার্ট বোর্ড, ঝলমলে ক্লাসরুম, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে ডিজিটাল পাঠক্রম । স্মার্ট ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা কতটা উৎসাহিত হবে কিংবা স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসবে কিনা সেটা হয়ত সময় বলবে, কিন্তু এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়ক ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ।
জামুড়িয়ার ইকড়া প্রাচীন গ্রাম হিসেবেই চিহ্নিত । এই গ্রামের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল কাজী নজরুল ইসলামের । সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুরবাড়ি ছিল এই গ্রামে । 1939 সালে এই গ্রামে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয় । স্বাধীনতার আগের এই প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও পর্যন্ত চলছে । অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে যেখানে হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী রয়েছে, সেখানে ইকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশ ভালো ।
এই ইকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবার শুরু হল স্মার্ট ক্লাস । সম্প্রতি জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং এবং জেলা শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ মজুমদার এই স্মার্ট ক্লাসরুমের উদ্বোধন করেছেন । সঙ্গে ছিলেন জামুড়িয়া চক্রের স্কুল পরিদর্শক অরিজিৎ মণ্ডল । এর পাশাপাশি স্কুলে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত একটি মঞ্চ এবং একটি সুন্দর বাগানের উদ্বোধন হয়েছে । ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার পরিবেশ তৈরি করে দিতেই এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব রায় ।
তিনি বলেন, "স্মার্ট ক্লাস মানে আমাদের শিক্ষার সময়কালকে আরও স্মার্ট করা । বর্তমান যুগে সবাই একটা ডিজিটাল অ্যাটেনশনের দিকে এগোচ্ছে । স্ক্রিন টাইমের দিকে ছাত্রছাত্রীদের যে স্বভাবগত আকর্ষণ, সেটার সদর্থক রূপান্তর করা, বাচ্চাদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়ানো, স্কুলছুট কমানোটাই মূল উদ্দেশ্য ।"
ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান সময়ে মোবাইল আসক্তি নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক রাজীব রায় বলেন "মূলত স্ক্রিন টাইমের দিকে ওদের আকর্ষণ, মোবাইলের প্রতি আকর্ষণ এই কারণেই, যে ওরা হাতে-কলমে ঘাটতে পাচ্ছে সেখানে নিজেরাই অডিয়ো, ভিসুয়াল কনটেন্ট দেখতে পাচ্ছে । এখানেও সেটাই হবে । কিন্তু এখানে তাদের পঠন-পাঠন, সচেতনতার বিষয়-সহ আরও ওদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে নানান বিষয়ের কথা ভাবা হচ্ছে । যেটা ওরা নিজেরাই স্মার্টবোর্ডে চালাতে পারবে ।"
ইকড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশা এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হবে স্কুলমুখী হতে এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা স্কুলছুট হয়েছিল তারাও তাদের বন্ধুর কাছে স্মার্টক্লাসের কথা শুনে স্কুলে ফিরে আসার উৎসাহ পাবে ।
বিষয়টির কথা জেনেই ভিডিয়ো কলে এই স্মার্ট ক্লাসরুম দেখতে চান রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারি ডঃ পার্থ কর্মকার । তিনি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন । পার্থ কর্মকার ইটিভি ভারতকে বলেন, "রাজ্যে কয়েকটি স্কুলে স্মার্ট ক্লাস শুরু হলেও এত ঝাঁ চকচকে ক্লাসরুম চোখে পড়েনি । এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ।"
স্কুলে স্মার্ট ক্লাস দেখে খুশি জেলার শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রথীন্দ্রনাথ মজুমদার । তাঁর কথায়, "যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই পড়াশোনার পদ্ধতিকেও আরও আধুনিক করতে হবে । এখানকার প্রধান শিক্ষক সেটা ভেবেছেন । যার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই । জেলায় এটা প্রথম হল । আগামী দিনে জেলার অন্যান্য স্কুলে ও এই ধরনের স্মার্ট ক্লাস তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে ।"
বিষয়টি নিয়ে জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং বলেন, "সরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত স্কুল পরিচালিত হচ্ছে সেগুলি আধুনিক হচ্ছে এবং আরও অনেক উন্নতি হবে । এই স্কুলগুলির পাশে আমি সবরকম ভাবে আছি ।"
জানা গিয়েছে, জামুড়িয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই স্মার্ট ক্লাসরুমটি স্থানীয় একটি বেসরকারি কারখানা সিএসআর (কর্পোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটি) প্রোজেক্ট থেকে তৈরি করা হয়েছে । সেই কারখানার কর্ণধার শ্রীকুমার ডালমিয়া বলেন, "আমরা এই অঞ্চলে কারখানা করে শুধুই মানুষকে তো পলিউশন দিয়েছি । আর কিছুই দিতে পারিনি । তাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যদি কিছু করতে পারি সেই ভেবেই এই স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা । আগামী দিনে এই স্কুলের জন্য কম্পিউটার-সহ অন্যান্য আরো যা যা প্রয়োজন তার জন্য আমাদের কোম্পানি সঙ্গে আছে ।"