জলপাইগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: বিরাট আর্থিক সংকটের মুখে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ বোনাস তো দূরের কথা, কাঁচা চা-পাতার ন্যায্য দাম না-পাওয়ায় পরিবার প্রতিপালন কীভাবে করবেন, তা নিয়েই দিশেহারা তাঁরা ৷ এমনকি চরমপথ বেছে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা ৷ আর তারই প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতে ভারতীয় চা-পর্ষদ অর্থাৎ, টি-বোর্ডের দফতরের বাইরে কাঁচা চা-পাতা ফেলে সম্প্রতি বিক্ষোভও দেখান চাষিরা ৷
তাঁদের অভিযোগ, মূলত বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির (যারা কাঁচা চা-পাতা প্রসেস করে ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করে) সঙ্গে টি-বোর্ডের যোগসাজশের কারণে, চা-পাতার দাম পাওয়া যাচ্ছে না ৷ ক্ষুদ্র চা-চাষিদের অভিযোগ, কাঁচা পাতায় জল আছে এই অজুহাতে ওজনে 25 থেকে 30 শতাংশ কেটে দাম দিচ্ছে ৷ এর ফলে চাষিরা আরও বিপদে পড়ছেন ৷ অন্যদিকে, মুনাফা লাভের আসায় একাংশ বটলিফ ফ্যাক্টরি এক ধরনের ডাস্ট বা গুঁড়ো ও রং মিশিয়ে চা পাতা তৈরি করছে বলে অভিযোগ চা-চাষিদের ৷ যার ফলে কাঁচা পাতার চাহিদা কিছুটা কমে যাচ্ছে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির ৷
এমন একাধিক অভিযোগ-সহ পাঁচদফা দাবি নিয়ে গত 31 জুলাই শিলিগুড়িতে টি-বোর্ডের প্রধান অফিসে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ সঙ্গে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ আর তারই প্রতিবাদে এবার জলপাইগুড়িতে টি-বোর্ডের অফিসের বাইরে কাঁচা চা-পাতা ফেলে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখান ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের প্রায় 50 হাজার ক্ষুদ্র চা-চাষি রয়েছে ৷ এই চা-চাষের সঙ্গে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ৷ কাঁচা পাতার জন্য নূন্যতম দাম ধার্য্য করার দাবি জানিয়েছে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ উত্তরবঙ্গে চায়ের মোট উৎপাদন হয় 42 কোটি কেজি ৷ যার মধ্যে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের উৎপাদন প্রায় 27 কোটি কেজি ৷
এই বিপুল পরিমাণ কাঁচা চা-পাতার দাম না-পেয়ে, মাথায় হাত চা-চাষিদের ৷ কাঁচা পাতার দাম নেই ৷ ফলে চাষের খরচটুকুও উঠছে না ৷ তাই পুজোর আগে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া তো দূরের কথা, চা-চাষিরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে অভিযোগ ৷
উত্তরবঙ্গে কাঁচা চা-পাতার দাম নেই
গত বছর এই সময়ে কাঁচা চা-পাতার দাম ছিল 24-25 টাকা প্রতি কেজি ৷ কিন্তু, এই বছর কাঁচা চা-পাতার দাম ঠেকেছে প্রতি কেজি 12-13 টাকা ৷ কিন্তু, উৎপাদন খরচ প্রায় 19-20 টাকা ৷ ফলে সেই দামটুকুও পাচ্ছেন না চাষিরা ৷ আর তাই কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্ষুদ্র চা-চাষিদের ৷ এ নিয়ে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে টি-বোর্ডের গোপন আঁতাতের গন্ধ পাচ্ছেন ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, বাইরে থেকে ডাস্ট এনে কাঁচা পাতার সঙ্গে মিশিয়ে, চা-পাতা তৈরি করা হচ্ছে ৷
ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চাষিদের চা-চাষের জমির পরিমাণ 35 হাজার 711.27 হেক্টর ৷ উত্তরবঙ্গের মূলত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরেই সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্র চা-চাষি রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গের চায়ের মোট উৎপাদন হয় 42 কোটি কেজি ৷ যার মধ্যে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদন প্রায় 27 কোটি কেজি ৷ এই রাজ্যে টি-বোর্ড এখনও পর্যন্ত প্রায় 40 হাজার ক্ষুদ্র চা-চাষিকে পরিচয়পত্র প্রদান করেছে ৷ যদিও, বেসরকারি মতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সংখ্যা 50 হাজারের উপরে ৷
রাজ্যে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলির উৎপাদিত কাঁচা পাতা দিয়ে 245টি বটলিফ ফ্যাক্টরি চা উৎপাদন করে ৷ উত্তরবঙ্গে বটলিফ ও চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠির চা-ফ্যাক্টরি রয়েছে ৷ উল্লেখ্য, ভারতে মোট ক্ষুদ্র চা-চাষির সংখ্যা প্রায় 2 লক্ষ 50 হাজার ৷ দেশে ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলি থেকে প্রায় 72 কোটি কেজি চা উৎপাদন হয় ৷ দেশে ক্ষুদ্র বাগানের পাতা থেকে 53 শতাংশ চা উৎপাদন হয় ৷ জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির দাবি, ভারতে চায়ের মোট উৎপাদনের 33 শতাংশ আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৷
জলপাইগুড়ি ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতি তথা কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি-অ্যাসোসিয়েশন (CISTA)-এর সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "31 জুলাই পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছিলাম, আমরা তার কোন সদর্থক উত্তর পাইনি ৷ ভারতীয় চা পর্ষদের উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক রিজিওনাল অফিসে আমরা আমাদের দাবি জানিয়েছি ৷ আমরা কাঁচা চা-পাতার দাম পাচ্ছি না ৷ বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি আমাদের ওজনে মারছে ৷ আমরা পাতা ফেলে বিক্ষোভ দেখিয়েছি ৷ আগামী দশ দিনের সময় দিচ্ছি ভারতীয় চা-পর্ষদকে ৷ আগামী দশ দিনের মধ্যে যদি সমস্যার সমাধান না-হয়, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ৷"
ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "যেখানে উৎপাদন খরচ প্রায় 20 টাকা ৷ সেখানে জল মেরে আমাদের পাতার দাম গড়ে 7-8 টাকা কমানো হচ্ছে ৷ কিছু-কিছু বটলিফ ফ্যাক্টরি কালার মেশাচ্ছে উৎপাদিত চা-পাতায় ৷ টি-বোর্ড তাদের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করছে না ৷ টি বোর্ডের সঙ্গে বটলিফ ফ্যাক্টরির গোপন আঁতাত আছে বলে মনে করি ৷ উত্তরবঙ্গের প্রায় 10 লক্ষ মানুষ এই ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সঙ্গে জড়িত ৷"
এই ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কে নিশানা করেছেন বিজয়গোপাল চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "না কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্য সরকার, কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না ৷ আমরা আশা করছি প্রশাসনের টনক নড়বে ৷ আমরা আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের দাবি আদায় করব ৷ আমাদের নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি নেই ৷ কীভাবে শ্রমিকদের বোনাস দেব ৷ বোনাস দেওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আমরা টি-বোর্ডকে এটাই বলছি, আমাদের খরচের দামটাই দেওয়া হোক ৷ 20 টাকা খরচ হচ্ছে ৷ কিন্তু, কাঁচা চা-পাতা বিক্রি করতে গিয়ে আমরা 13 টাকা পাচ্ছি ৷ আমরা ন্যায্যমূল্য চাই ৷ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ৷ সরকার তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াক ৷ আবহাওয়াজনিত কারণে উৎপাদন কম ৷ পাতার দাম না-পেলে কে দেখবে ৷ উত্তরবঙ্গে 50 হাজারের ওপরে ক্ষুদ্র চা-বাগান রয়েছে ৷ চা-চাষি প্রায় 70 হাজার ৷ 20 হাজার শ্রমিক এর সঙ্গে জড়িত ৷ আগামিদিনে যদি এই চা-বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে একটা বড় আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবে উত্তরবঙ্গের চায়ের বাজার ৷’’
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি-গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রজত কার্জি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আমরা কাঁচা চা-পাতার ন্যূনতম দামের দাবি জানাচ্ছি ৷ উৎপাদন খরচ আমাদের উঠছে না ৷ এই সময় চা-পাতার উৎপাদন হলেও, আমরা 12 থেকে 14 টাকা দাম পাচ্ছি প্রতি কেজি দরে ৷ আমরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির মুখে আছি ৷ বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি 25 থেকে 30 শতাংশ ওজনে কেটে দেয় ৷ এতে আরও কম দাম হয় ৷ টি-বোর্ডের পদক্ষেপ করার কোনও বালাই নেই ৷ টি-বোর্ড যদি আমাদের না-দেখে, তাহলে এই বোর্ড রেখে লাভ কী !
জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা-চাষি শুভাশিস মজুমদার বলেন, "পাতার দাম খুব কম ৷ আমাদের উৎপাদন খরচ 19 টাকা ৷ সেই জায়গায় আমরা দাম পাচ্ছি 13 টাকা ৷ পুজোর বোনাসের একটা বিষয় আছে ৷ আমরা নিজেদের বাড়িতে রোজগার করে নিয়ে যাব, সেটাই হচ্ছে না ৷ তারপর শ্রমিকদের বোনাস আছে ৷ আমারও পরিবার আছে ৷ আমাদের দাবি বেশি নয় ৷ আমি একজন শিক্ষিত যুবক, চাকরি পাইনি ৷ তাই আমি এই ব্যবসায় নেমেছি ৷ কিন্তু, এটাতেও দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ৷ গত বছর এই সময় কাঁচা পাতার দাম ছিল 25-26 টাকা ৷ এবার দাম অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা চাই একটা নির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ হোক ৷ যাতে আমরা বাঁচতে পারি ৷
ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সমস্যা নিয়ে ভারতীয় চা পর্ষদের জলপাইগুড়ি রিজিওনাল অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নিপুণ বর্মন বলেন, "ক্ষুদ্র চা-চাষিদের দাবি-দাওয়াগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে ৷ আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করা হবে ৷"