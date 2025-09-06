চাষের সময় মাটির নিচ থেকে উঠল কঙ্কাল, আতঙ্ক রতুয়ার গ্রামে

মালদার রতুয়া-1 ব্লকের একটি চাষের জমি থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে৷ কোথা থেকে এল কঙ্কাল, উঠছে প্রশ্ন৷
Published : September 6, 2025 at 4:49 PM IST
মালদা, 6 সেপ্টেম্বর: চাষের মাঠ৷ চারদিক নির্জন৷ বহু দূরে গ্রাম৷ ভাদ্রের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে শনিবারের বারবেলায় নিজের জমি চাষ করছিলেন মহম্মদ জাহিরুদ্দিন৷ পাট কেটে ফেলেছেন আগেই৷ এখন কলাই-এর বীজ ফেলার মরশুম৷ হাতে সময় কম৷ তাই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জমিতে লাঙল দিয়েই যাচ্ছিলেন৷ লাঙলের ফলা জমির নীচের মাটি তুলে আনছে উপরে৷ হঠাৎ তাঁর চোখ ছানাবড়া৷ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি৷ মাটির নীচ থেকে উঠে আসছে নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশ৷
কৌতূহলবশত তিনি আরও কিছুটা মাটি খোঁড়েন৷ উঠে আসে কঙ্কালের একাধিক অংশ৷ একসময় জাহিরুদ্দিন দেখেন, কঙ্কালের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একটি বড় আকারের ছুরিও৷ এবার চাষ মাথায় ওঠে তাঁর৷ তড়িঘড়ি দৌড়োন গ্রামের দিকে৷ গোটা ঘটনা খুলে বলেন গ্রামবাসীদের৷ তবে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরাও আর মাঠমুখো হননি৷ তাঁরা খবর দেন স্থানীয় থানায়৷ যদিও বেলা দেড়টা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়নি৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আইলপাড়া গ্রামের পূর্ব মাঠ এলাকায়৷
মালদা জেলায় রতুয়া 1 নম্বর ব্লক কলাই চাষের জন্য প্রসিদ্ধ৷ জমি থেকে পাট ওঠার পর কৃষকরা কলাই-এর জমি তৈরি করতে নেমে পড়েন৷ জাহিরুদ্দিনও তার ব্যতিক্রম নয়৷ পূর্ব মাঠে তাঁর বিঘা পাঁচেক জমি রয়েছে৷ প্রতি বছরই সেই জমিতে পাট ও কলাই চাষ করেন৷ লাভও হয় বেশ ভালো৷ কিন্তু এদিন যা ঘটেছে, তারপর তিনি ওই জমিতে কবে চাষ করতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সবার৷ যদিও এই ঘটনা নিয়ে জাহিরুদ্দিন কিংবা গ্রামের কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি৷ সবার এক কথা, যা বলার পুলিশ বলবে৷ তবে তাঁরা নিশ্চিত, কেউ বা কারা কাউকে খুন করে ওই মাঠে ফেলে দিয়েছে অথবা ওই মাঠেই খুন করার পর লাশের উপর মাটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে৷
ঘটনাস্থল থেকে খানিক দূরেই অন্য একটি জমি চাষ করছিলেন মহম্মদ হাসিউদ্দিন নামে এক কৃষক৷ তাঁর বক্তব্য, “এখানে মানুষের একটা মুণ্ডু আর কিছু হাড়গোড় দেখতে পেলাম৷ কোথায় থেকে এসব এল তা নিয়ে কিছু বলতে পারছি না৷ আমি আজ এক বছর পর মাঠে এলাম৷ এখানে অনেকের জমি আছে৷ চাষের জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই মাঠে আসে৷ তবে তারা নিয়মিত এখানে আসে কি না, বলতে পারব না৷ জমিতে কলাই চাষের কাজ চলছে বলে আজ আমি জমিতে এসেছিলাম৷ তবে এই ঘটনা খুন হতেও পারে৷ মানুষকে মারা এখন কোনও ব্যাপার না৷”
স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ আলমগীর বলছেন, “খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘটনাস্থলে ছুটে আসি৷ দেখি, একটি নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে৷ শুধু তাই নয়, একটি ছুরি ও এক স্ট্রিপ ওষুধও এখানে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে৷ দেখে মনে হচ্ছে এটা ঘুমের ওষুধ৷ আমার অনুমান, কেউ বা কারা কাউকে খুন করে এখানে ফেলে দিয়েছে৷ এমন ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক৷ প্রয়োজনে কঙ্কালের ডিএনএ টেস্ট করা হোক৷ এখানে যে খুন হয়েছে সেটা নিশ্চিত৷ অর্থাৎ কোনও মায়ের কোল খালি হয়েছে৷ যে বা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত৷ এই এলাকায় দুষ্কৃতীদের তেমন আনাগোনা নেই৷ কে বা কারা এই কাজ করল সেটা সবাইকেই ভাবাচ্ছে৷ মনে হচ্ছে, রীতিমতো পরিকল্পনা করে এই খুন করা হয়েছে৷”
এই বিষয়ে খবর দেওয়া হলেও রতুয়া থানার এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়নি৷ চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “আদপে কী ঘটেছে আমার ঠিক জানা নেই৷ আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি৷”