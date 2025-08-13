ETV Bharat / state

বদলে যাচ্ছে বেসরকারি বাসের আকার ও সিট সংখ্যা, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতেই উৎসাহী মালিকপক্ষ - PRIVATE BUSES SIZE

এবার যাত্রী সংখ্যা অনুযায়ী বাসের আকার পরিবর্তন করা যাবে ৷ বাস মালিক সংগঠনগুলির আবেদনে সাড়া দিয়ে জানাল পরিবহণ দফতর ৷

private buses Size
বেসরকারি বাসের আকারে বদল ঘটতে চলেছে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2025 at 8:43 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 13 অগস্ট: যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবার বদল করা হবে বাসের আকার । এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ আর তারপরেই একাধিক বেসরকারি বাস মালিকরা নয়া পারমিট মতো বাসের মাপ বাড়ানো বা কমানোর বিষয়ে উদ্যত হয়েছেন ।

কোভিডের পরবর্তী সময় শহর তথা রাজ্যের একাধিক বাস রুটে কমেছে যাত্রী সংখ্যা ৷ মালিকপক্ষের দাবি, বেশ কিছু রুটে আর বাস চালিয়ে লাভ হচ্ছে না ৷ তাই তারা নিরুৎসাহী হয়ে বাসের সংখ্যা কমিয়েছে । এর পাশাপাশি বহু বাস রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে । আবার বেশ কিছু রুটে তুলনামূলকভাবে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা । তাই যাত্রী সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাসের মাপ কমবেশি করার আবেদন জানানো হয় ৷ এই নিয়ে পরিবহণ দফতরকে চিঠি দিয়েছিল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি ।

PRIVATE BUSES SIZE
বেসরকারি বাসের আকার ও সিট সংখ্যা বদলের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

এর পাশাপাশি মালিকপক্ষের দাবি, 2018 সালের পর থেকে বাসের ভাড়া বাড়েনি ৷ অথচ পারমিট-সহ বাস চালাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি এবং নবীকরণের খরচ বেড়েছে । বেড়েছে জ্বালানি থেকে যন্ত্রাংশের দাম । তাই বড় বাস চালিয়ে কোনও লাভ থাকছে না বাস মালিকদের । তাই বাসের আসন সংখ্যা কমানো হোক । এই বিষয়টিও তারা উল্লেখ করে আবেদনপত্রে ৷

আর বাস মালিকদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে পরিবহণ দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৷ তাতে বলা হয়, একই রুট পারমিটে বাসের আসন সংখ্যা কমানো যাবে এবং প্রয়োজনে আসন সংখ্যা বাড়ানোও যাবে । এমনকি প্রয়োজনে ছোট বা বড় নতুন বাসও রুটে নামানো যাবে ।

private buses Size
যাত্রী সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হবে বাসের মাপ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে একটি বড় বাসে ন্যূনতম আসন সংখ্যা হতো 38 এবং তারও আগে যখন কাঠের বাস ছিল তখন আসন সংখ্যা ছিল 40 । কিন্তু নয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, বাসের আসন সংখ্যা ন্যূনতম 22 হতে হবে এবং সর্বোচ্চ 55 আসন । বাসের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা কমপক্ষে ছয় ফুট হতে হবে ।

এছাড়াও বলা হয়েছে, যদি কোনও বাসের আসন সংখ্যা 30-এর কম হয় সেক্ষেত্রে 'স্পেশাল স্টেজ ক্যারেজ' নাম দিয়ে পারমিট বের করতে হবে ৷ আর তা না-হলে 'স্টেজ ক্যারেজ' নামে পারমিট বের করতে হবে । তবে নতুন বাসের ক্ষেত্রে এই বদল করতে হলে স্থানীয় পরিবহণ আধিকারিকের আনুমোদন নিতে হবে ।

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

এই বিজ্ঞপ্তিতে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে বেসরকারি বাস মালিকদের । অনেকেই রুটে নতুন বাস নামানোর ক্ষেত্রে এই বদল করছেন । 285 নম্বর (শ্রীরামপুর-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) রুটের বাস মালিক রঞ্জন প্রামাণিক বলেন, "শ্রীরামপুরের দিকে যে বাস রুটগুলোতে নতুন বাস নামানোর হচ্ছে, সেগুলির ক্ষেত্রে মাপে বদল করা হয়েছে । দৈর্ঘ্যে নতুন বাসগুলি আগের থেকে প্রায় একফুট বড় হবে ৷ তাই নতুন বাসগুলো 40 আসনের ৷ অর্থাৎ আগের বাসের চেয়ে 10টি আসন বেশি থাকছে এই নতুন বাসগুলোতে। বর্তমানে 285 বাস রুট 17টি বাস পরিষেবা দেয় ।"

এদিকে 40 নম্বর (শ্রীরামপুর-বীরশিবপুর) রুটে বর্তমানে 35টি বাস পরিষেবা দেয় ৷ আর পাঁচটি নতুন বাস নামতে চলেছে যেগুলির ক্ষেত্রেও মাপে বদল করা হবে । অন্যদিকে 33 নম্বর বাস রুটে বাসের মাপ ছোট করা হচ্ছে ।

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গ বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির প্রদীপনারায়ণ বসু বলেন, "যত পরিমাণে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই পরিমাণে রাস্তা বাড়েনি একেবারেই । তাই অনেক ক্ষেত্রে বড় বাস ঘোরাতে বা পার্ক করতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় চালকদের । শুধু তাই নয়, বড় বাসের জ্বালানি থেকে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক পড়ে যায় । কিন্তু আয় হয় না তেমন । তাই ন্যূনতম 33 আসনের বাসের অনুমোদন যাতে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানানো হয়েছিল সরকারকে । তাই স্বাভাবিকভাবেই বাস মালিকদের এই আবেদনকে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করায় বাস মালিকরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন ।"

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "বাসের মাপ কমলে বাসের দামও কমবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা । তাই বহু বাস মালিক যারা ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন, তারা আবার বাস চালাতে ইচ্ছুক হবেন । পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে রুটে বাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে ।"

কলকাতা, 13 অগস্ট: যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবার বদল করা হবে বাসের আকার । এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ আর তারপরেই একাধিক বেসরকারি বাস মালিকরা নয়া পারমিট মতো বাসের মাপ বাড়ানো বা কমানোর বিষয়ে উদ্যত হয়েছেন ।

কোভিডের পরবর্তী সময় শহর তথা রাজ্যের একাধিক বাস রুটে কমেছে যাত্রী সংখ্যা ৷ মালিকপক্ষের দাবি, বেশ কিছু রুটে আর বাস চালিয়ে লাভ হচ্ছে না ৷ তাই তারা নিরুৎসাহী হয়ে বাসের সংখ্যা কমিয়েছে । এর পাশাপাশি বহু বাস রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে । আবার বেশ কিছু রুটে তুলনামূলকভাবে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা । তাই যাত্রী সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাসের মাপ কমবেশি করার আবেদন জানানো হয় ৷ এই নিয়ে পরিবহণ দফতরকে চিঠি দিয়েছিল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি ।

PRIVATE BUSES SIZE
বেসরকারি বাসের আকার ও সিট সংখ্যা বদলের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

এর পাশাপাশি মালিকপক্ষের দাবি, 2018 সালের পর থেকে বাসের ভাড়া বাড়েনি ৷ অথচ পারমিট-সহ বাস চালাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি এবং নবীকরণের খরচ বেড়েছে । বেড়েছে জ্বালানি থেকে যন্ত্রাংশের দাম । তাই বড় বাস চালিয়ে কোনও লাভ থাকছে না বাস মালিকদের । তাই বাসের আসন সংখ্যা কমানো হোক । এই বিষয়টিও তারা উল্লেখ করে আবেদনপত্রে ৷

আর বাস মালিকদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে পরিবহণ দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৷ তাতে বলা হয়, একই রুট পারমিটে বাসের আসন সংখ্যা কমানো যাবে এবং প্রয়োজনে আসন সংখ্যা বাড়ানোও যাবে । এমনকি প্রয়োজনে ছোট বা বড় নতুন বাসও রুটে নামানো যাবে ।

private buses Size
যাত্রী সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হবে বাসের মাপ (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে একটি বড় বাসে ন্যূনতম আসন সংখ্যা হতো 38 এবং তারও আগে যখন কাঠের বাস ছিল তখন আসন সংখ্যা ছিল 40 । কিন্তু নয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, বাসের আসন সংখ্যা ন্যূনতম 22 হতে হবে এবং সর্বোচ্চ 55 আসন । বাসের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা কমপক্ষে ছয় ফুট হতে হবে ।

এছাড়াও বলা হয়েছে, যদি কোনও বাসের আসন সংখ্যা 30-এর কম হয় সেক্ষেত্রে 'স্পেশাল স্টেজ ক্যারেজ' নাম দিয়ে পারমিট বের করতে হবে ৷ আর তা না-হলে 'স্টেজ ক্যারেজ' নামে পারমিট বের করতে হবে । তবে নতুন বাসের ক্ষেত্রে এই বদল করতে হলে স্থানীয় পরিবহণ আধিকারিকের আনুমোদন নিতে হবে ।

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

এই বিজ্ঞপ্তিতে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে বেসরকারি বাস মালিকদের । অনেকেই রুটে নতুন বাস নামানোর ক্ষেত্রে এই বদল করছেন । 285 নম্বর (শ্রীরামপুর-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) রুটের বাস মালিক রঞ্জন প্রামাণিক বলেন, "শ্রীরামপুরের দিকে যে বাস রুটগুলোতে নতুন বাস নামানোর হচ্ছে, সেগুলির ক্ষেত্রে মাপে বদল করা হয়েছে । দৈর্ঘ্যে নতুন বাসগুলি আগের থেকে প্রায় একফুট বড় হবে ৷ তাই নতুন বাসগুলো 40 আসনের ৷ অর্থাৎ আগের বাসের চেয়ে 10টি আসন বেশি থাকছে এই নতুন বাসগুলোতে। বর্তমানে 285 বাস রুট 17টি বাস পরিষেবা দেয় ।"

এদিকে 40 নম্বর (শ্রীরামপুর-বীরশিবপুর) রুটে বর্তমানে 35টি বাস পরিষেবা দেয় ৷ আর পাঁচটি নতুন বাস নামতে চলেছে যেগুলির ক্ষেত্রেও মাপে বদল করা হবে । অন্যদিকে 33 নম্বর বাস রুটে বাসের মাপ ছোট করা হচ্ছে ।

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গ বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির প্রদীপনারায়ণ বসু বলেন, "যত পরিমাণে গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই পরিমাণে রাস্তা বাড়েনি একেবারেই । তাই অনেক ক্ষেত্রে বড় বাস ঘোরাতে বা পার্ক করতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় চালকদের । শুধু তাই নয়, বড় বাসের জ্বালানি থেকে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেক পড়ে যায় । কিন্তু আয় হয় না তেমন । তাই ন্যূনতম 33 আসনের বাসের অনুমোদন যাতে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানানো হয়েছিল সরকারকে । তাই স্বাভাবিকভাবেই বাস মালিকদের এই আবেদনকে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করায় বাস মালিকরা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন ।"

private buses Size
আকারের সঙ্গে বদলে যাবে বাসের আসন সংখ্যা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "বাসের মাপ কমলে বাসের দামও কমবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা । তাই বহু বাস মালিক যারা ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন, তারা আবার বাস চালাতে ইচ্ছুক হবেন । পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে রুটে বাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

PASSENGERS SEAT IN PRIVATE BUSCHANGE IN PRIVATE BUSবেসরকারি বাসবেসরকারি বাসে পরিবর্তনPRIVATE BUSES SIZE

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.