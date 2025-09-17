বিহারের পর বাংলা ! রাজ্যে SIR'র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন

ETV Bharat / state

বিহারের পর বাংলা ! রাজ্যে SIR'র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন

এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত বাংলার সমস্ত আধিকারিকদের মঙ্গলবার থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করল কমিশন ৷ আগামী 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে ৷

রাজ্যে SIR'র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন (ইটিভি ভারত)
Published : September 17, 2025 at 8:04 AM IST

কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন ৷ কিছুদিন পর থেকেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেবে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ এই আবহে ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের প্রথম স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন ৷

মঙ্গলবার ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন রাজ্যের দুই অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস এবং অরিন্দম নিয়োগী ৷ ভিডিয়োর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালও ৷ রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয় ৷ সেই সঙ্গে আগামী বছরের নির্বাচনের জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় প্রতিটি জেলার আধিকারিকদের ৷

এদিন প্রথম পর্যায়ে ইআরও, এইআরও, ওসি ইলেকশন এবং এডিএম ইলেকশন আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷ সূত্রের খবর, পুজোর আগে আগামী 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করা হবে ৷ ভোটার তালিকার ম্যাপিং নিয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত ইআরও এবং এডিএম-দের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷ তারপরই এদিনের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয় ৷

সূত্রের খবর, বিহারে কীভাবে এই প্রক্রিয়া হয়েছে, এদিন সেই নিয়ে আলোচনাও করেন মনোজ আগরওয়াল ৷ পাশাপাশি, বুধবার রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ৷ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ইআরও-সহ রাজ্যের সমস্ত নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রস্তুত খতিয়ে দেখবেন তিনি।

ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে চলছে প্রশিক্ষণ (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার এডিএম, ইআরও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ এবার বুথ পর্যায়ের আধিকারিক অর্থাৎ বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁরা ৷ সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিএলও-দের ৷

উল্লেখ্য, 2002 সালে রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় ৷ 2025 সালের জানুয়ারিতে সর্বশেষ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় ৷ এদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরুর আগে এই দুই তালিকা মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে ৷

সম্প্রতি পড়শি রাজ্য বিহারে এসআইআর লাগু নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের রাজনীতি ৷ দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে প্রতিটি বিরোধী দল ৷ এমনকী, সংসদে সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনেও এর প্রভাব পড়ে ৷ অধিবেশন চলাকালীন ভোটমুখী বিহারে এসআইআর নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল সংসদের দুই কক্ষ ৷

এই আবহে বাংলায় এসআইআর-এর প্রস্তুতি শুরু করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, যে গতিতে কমিশন এগোচ্ছে, তাতে লক্ষ্মীপুজোর পরই রাজ্যে শুরু হয়ে যাবে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের কাজ বলে অনুমান করা হচ্ছে ৷

