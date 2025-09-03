ETV Bharat / state

SIR আতঙ্কে মালদা আদালতে এফিডেভিটের হিড়িক, ঘুম উড়েছে আইনজীবীদের - SIR SCARE IN MALDA

আকালের সময় স্ট্যাম্প পেপার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ ৷ শুরু রাজনৈতিক তরজাও ৷

SIR Scare in Malda
মালদা জেলা আদালতে কাজের ব্যস্ততা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 7:26 PM IST

6 Min Read

মালদা, 3 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে এখন SIR আতঙ্ক ৷ ডিটেনশন ক্যাম্প কিংবা দেশছাড়া হওয়ার ভয় বইছে মানুষের শিরদাঁড়ায় ৷ সবাই নিজেদের কাছে থাকা ভারতীয় পরিচয়পত্রগুলি একবার দেখেশুনে নিচ্ছেন ৷ কোথাও কোনও ভুল থাকলে দ্রুত ঠিক করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ ভাবছেন, তাঁদেরও পরিণতি কালিয়াচকের আমির শেখের মতো হবে না তো ?

সাংসদের উদ্যোগে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া আমির ফিরে এসেছেন নিজের দেশে ৷ কিন্তু সকলের কি একই সোভাগ্য হবে ! তাই সময় থাকতে সব কাগজপত্র ঠিক করে নিতে চাইছেন সবাই ৷ কারণ তাঁরা শুনেছেন, উৎসব মরশুম শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর লাগু হয়ে যাবে ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, তিনি এই রাজ্যে এসআইআর লাগু হতে দেবেন না ৷ কিন্তু মানুষের ভয় তাঁর আশ্বাসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ৷

SIR আতঙ্কে মালদা আদালতে এফিডেভিটের হিড়িক, ঘুম উড়েছে আইনজীবীদের (ইটিভি ভারত)

তাই মঙ্গলবার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক অফিসে ভোটার তালিকা সংশোধন ও সংযোজনের শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হতেই সেই শুনানি স্থগিত করে দিয়েছে প্রশাসন ৷ এদিকে প্রতিদিনই নিজেদের নথিপত্রের ভুল সংশোধন করতে জেলা আদালতে হাজির হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ ৷ সবাই এফিডেভিট করিয়ে সেই ভুল সংশোধন করাতে চান ৷ কাজের চাপে ঘুম উড়েছে আইনজীবীদের ৷ এরই মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজার চক্র ৷ নির্দিষ্ট মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ মানুষজন ৷ ঘটনাটি যে সঠিক, তা মেনে নিচ্ছেন আইনজীবীরাও ৷

মালদা জেলা আদালতের আইনজীবী নবনীতা সাহা বলেন, “নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে যে পদক্ষেপ করতে চলেছে, তার জন্য এখন এফিডেভিটের হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ এখন আমাদের কাজের চাপ প্রচুর বেড়ে গিয়েছে ৷ এতে আমাদের অন্যান্য কাজকর্ম করতে অসুবিধে হচ্ছে ৷ মানুষ আমাদের কাছে আসছে ৷ কারও নথিতে নাম ভুল রয়েছে, কারও জন্ম তারিখ, কারও বা জন্মের তথ্যের সমস্যা রয়েছে ৷ সেসবই এখন তারা ঠিক করিয়ে নিচ্ছে ৷ একমাস আগেও এমন পরিস্থিতি ছিল না ৷’’

SIR Scare in Malda
মালদা জেলা আদালত (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘অগস্ট মাস থেকেই মানুষের মধ্যে এই হিড়িক আমরা লক্ষ্য করছি ৷ সবাই নিজেদের নথিপত্র ঠিক করে রাখতে চাইছে ৷ আমাকে দিনে পাঁচ থেকে দশটি এফিডেভিট করতে হচ্ছে ৷ তবে আমি শুধু একা এই কাজ করি না ৷ আরও অনেকেই করে ৷ তবে মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ করছে, চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্ট্যাম্প পেপারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে ৷ স্ট্যাম্প পেপারের আকালও দেখা দিয়েছে ৷ আমাদেরও অসুবিধে হচ্ছে ৷ দ্বিগুণ দাম দিয়ে আমাদেরও স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হচ্ছে ৷”

আরেক আইনজীবী সুধাংশুশেখর দত্ত বলছেন, “কে কত দাম দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার কিনছে, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় ৷ কাজ তৈরি হয়ে এলে আমরা এফিডেভিট করে দিচ্ছি ৷ তবে এসআইআর-এর জন্য স্ট্যাম্প পেপারের চাহিদা বেড়েছে ৷ একই কারণে এফিডেভিটের কাজও বেশি হচ্ছে ৷ কারও জন্মের শংসাপত্র বের করতে হলেও এফিডেভিট করতে হচ্ছে ৷ কারও বা ভোটার কিংবা আধার কার্ডে ভুল অথবা অন্য কোনও কারণে এফিডেভিটের প্রয়োজন পড়ছে ৷ হয়তো চাহিদা বৃদ্ধির জন্যই বেশি দামে স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি হচ্ছে ৷ আমি বেশিদিন নোটারিতে কাজ করছি না ৷ আমার কাছে স্ট্যাম্প পেপারের দাম বৃদ্ধির প্রশ্নই নেই ৷ আমার মতো আরও 50-60 জন নোটারি রয়েছেন ৷ তাঁরা কত দামে এই পেপার বিক্রি করছেন বলতে পারব না ৷”

SIR Scare in Malda
মালদা আদালতে কাজের ব্যস্ততা (নিজস্ব ছবি)

জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের এক স্ট্যাম্প পেপার ভেন্ডর বিশাল ঘোষ বলেন, “এসআইআর-এর জন্য আগের তুলনায় স্ট্যাম্প পেপারের চাহিদা বেড়েছে ৷ গত একমাস থেকে এই চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ কোনও নথির নকল তোলা থেকে শুরু করে জন্মের শংসাপত্র, বিভিন্ন নথিপত্রে ভুলভ্রান্তি সংশোধন-সহ নানা কারণে স্ট্যাম্প পেপারের প্রয়োজন পড়ছে ৷ তবে প্রতিদিন কত স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি হচ্ছে, তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় ৷ আমরা সঠিক দামেই পেপার বিক্রি করছি ৷ আর স্ট্যাম্পের কালোবাজারি নিয়ে কোনও অভিযোগ এখনও আমাদের কাছে আসেনি ৷ তবে বাইরেও অনেক লোক পেপার বিক্রি করে ৷ সেখানে কিছু ঘটে থাকলে জানি না ৷”

গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে ৷ তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর দাবি, “হিটলার বলেছিলেন, মানুষকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা যাতে মানুষ নিজের দাবিদাওয়ার কথা না বলতে পারে ৷ মানুষ তার অধিকার না চাইতে পারে ৷ এসআইআর-এর নামে বিজেপি গোটা ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তারই ফল, মানুষের এভাবে এফিডেভিটের জন্য ছুটে বেড়ানো ৷ ভয় পেয়ে মানুষ এফিডেভিট করছে ৷ মানুষকে তার শিক্ষা, বাসস্থান, কর্ম কিংবা অধিকার নিয়ে কিছু বলা যাবে না ৷ মানুষ তাদের নথিপত্রের ভুল সংশোধন করতেই যেন ব্যস্ত থাকে ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এর আগে এনআরসির নামে হয়েছে, এবার এসআইআর-এর নামে ৷ নির্বাচন কমিশন আর বিজেপি এখন সমার্থক৷ নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে যেভাবে ব্যবহার করে বিজেপি গরিব, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তার ফল তাদের ভুগতে হবে ৷ এভাবে বিজেপি দেশে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করতে চাইছে ৷ আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 10 লাখ মানুষ নিয়ে গিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবেন ৷”

SIR Scare in Malda
মালদা আদালতে কাজে ব্যস্ত আইনজীবীরা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য প্রবক্তা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী করবেন, তা আমি বলতে পারব না ৷ তিনি সাংসদ ৷ তিনি কী করবেন, সেটা তাঁর বিষয় ৷ আমি এটুকু বলতে পারি, এসআইআর যদি না হয়, ভোটার তালিকা যদি স্বচ্ছ না হয় তাহলে দলের রাজ্য প্রবক্তা হিসাবে বলছি, আমরা ভোটের মুখে এভাবে মানুষকে ফেলে তাদের অত্যাচারিত হতে দেব না ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘2021 সালে আমরা আমরা নির্বাচন দেখেছি ৷ আমরা রাজ্যে সন্ত্রাস দেখেছি ৷ কীভাবে অনুপ্রবেশকারীরা এসে ভোটযুদ্ধে আমাদের এবং সাধারণ মানুষকে হারিয়েছে, সেটাও আমরা দেখেছি ৷ ভোট দিতে গিয়েও মানুষ ভোট দিতে পারেনি ৷ মানুষ ভোট দিয়েছে ৷ সেই ভোট রিগিং করা হয়েছে ৷ এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে ৷ আমি আশা করছি সর্বভারতীয় এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন একজোট হয়ে রাজ্যে স্বাভাবিকভাবে এসআইআর করবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, শান্তিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য রাজ্যে এসআইআর করতে দিন ৷’’

তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘তবে একটা কথা বলে দিতে পারি, রাজ্যে এসআইআর করতে না দেওয়া হলে আমরা নির্বাচন করতে দেব না ৷ আমি কলকাতার নেতা নই ৷ তবে এটুকু বলতে পারি, বাংলায় এসআইআর না করে নির্বাচন করানোর কথা ভাবলে আমরা নির্বাচন কমিশন স্তব্ধ করে দেব ৷ বাংলায় আর ভোট চুরি, লুটপাট, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে আমরা নামব না, অন্যদেরও নামতে দেব না ৷”

আরও পড়ুন -

  1. SIR উচ্চারিত হতেই শুরু হট্টগোল, উত্তপ্ত কমিশনের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক
  2. SIR-এর সময় সাধারণের পাশে দাঁড়াবে রেড ভলান্টিয়ার্স, ভোট বাড়বে কি
  3. উধাও জেলার আস্ত একটা বিধানসভা কেন্দ্র ! SIR আবহে উদ্বিগ্ন বঙ্গের ভোটাররা

মালদা, 3 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে এখন SIR আতঙ্ক ৷ ডিটেনশন ক্যাম্প কিংবা দেশছাড়া হওয়ার ভয় বইছে মানুষের শিরদাঁড়ায় ৷ সবাই নিজেদের কাছে থাকা ভারতীয় পরিচয়পত্রগুলি একবার দেখেশুনে নিচ্ছেন ৷ কোথাও কোনও ভুল থাকলে দ্রুত ঠিক করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷ ভাবছেন, তাঁদেরও পরিণতি কালিয়াচকের আমির শেখের মতো হবে না তো ?

সাংসদের উদ্যোগে বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া আমির ফিরে এসেছেন নিজের দেশে ৷ কিন্তু সকলের কি একই সোভাগ্য হবে ! তাই সময় থাকতে সব কাগজপত্র ঠিক করে নিতে চাইছেন সবাই ৷ কারণ তাঁরা শুনেছেন, উৎসব মরশুম শেষ হলেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর লাগু হয়ে যাবে ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, তিনি এই রাজ্যে এসআইআর লাগু হতে দেবেন না ৷ কিন্তু মানুষের ভয় তাঁর আশ্বাসকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ৷

SIR আতঙ্কে মালদা আদালতে এফিডেভিটের হিড়িক, ঘুম উড়েছে আইনজীবীদের (ইটিভি ভারত)

তাই মঙ্গলবার কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক অফিসে ভোটার তালিকা সংশোধন ও সংযোজনের শুনানিতে হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হতেই সেই শুনানি স্থগিত করে দিয়েছে প্রশাসন ৷ এদিকে প্রতিদিনই নিজেদের নথিপত্রের ভুল সংশোধন করতে জেলা আদালতে হাজির হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ ৷ সবাই এফিডেভিট করিয়ে সেই ভুল সংশোধন করাতে চান ৷ কাজের চাপে ঘুম উড়েছে আইনজীবীদের ৷ এরই মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজার চক্র ৷ নির্দিষ্ট মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন সাধারণ মানুষজন ৷ ঘটনাটি যে সঠিক, তা মেনে নিচ্ছেন আইনজীবীরাও ৷

মালদা জেলা আদালতের আইনজীবী নবনীতা সাহা বলেন, “নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে যে পদক্ষেপ করতে চলেছে, তার জন্য এখন এফিডেভিটের হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ এখন আমাদের কাজের চাপ প্রচুর বেড়ে গিয়েছে ৷ এতে আমাদের অন্যান্য কাজকর্ম করতে অসুবিধে হচ্ছে ৷ মানুষ আমাদের কাছে আসছে ৷ কারও নথিতে নাম ভুল রয়েছে, কারও জন্ম তারিখ, কারও বা জন্মের তথ্যের সমস্যা রয়েছে ৷ সেসবই এখন তারা ঠিক করিয়ে নিচ্ছে ৷ একমাস আগেও এমন পরিস্থিতি ছিল না ৷’’

SIR Scare in Malda
মালদা জেলা আদালত (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘অগস্ট মাস থেকেই মানুষের মধ্যে এই হিড়িক আমরা লক্ষ্য করছি ৷ সবাই নিজেদের নথিপত্র ঠিক করে রাখতে চাইছে ৷ আমাকে দিনে পাঁচ থেকে দশটি এফিডেভিট করতে হচ্ছে ৷ তবে আমি শুধু একা এই কাজ করি না ৷ আরও অনেকেই করে ৷ তবে মানুষ আমাদের কাছে অভিযোগ করছে, চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্ট্যাম্প পেপারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে ৷ স্ট্যাম্প পেপারের আকালও দেখা দিয়েছে ৷ আমাদেরও অসুবিধে হচ্ছে ৷ দ্বিগুণ দাম দিয়ে আমাদেরও স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হচ্ছে ৷”

আরেক আইনজীবী সুধাংশুশেখর দত্ত বলছেন, “কে কত দাম দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার কিনছে, তা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় ৷ কাজ তৈরি হয়ে এলে আমরা এফিডেভিট করে দিচ্ছি ৷ তবে এসআইআর-এর জন্য স্ট্যাম্প পেপারের চাহিদা বেড়েছে ৷ একই কারণে এফিডেভিটের কাজও বেশি হচ্ছে ৷ কারও জন্মের শংসাপত্র বের করতে হলেও এফিডেভিট করতে হচ্ছে ৷ কারও বা ভোটার কিংবা আধার কার্ডে ভুল অথবা অন্য কোনও কারণে এফিডেভিটের প্রয়োজন পড়ছে ৷ হয়তো চাহিদা বৃদ্ধির জন্যই বেশি দামে স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি হচ্ছে ৷ আমি বেশিদিন নোটারিতে কাজ করছি না ৷ আমার কাছে স্ট্যাম্প পেপারের দাম বৃদ্ধির প্রশ্নই নেই ৷ আমার মতো আরও 50-60 জন নোটারি রয়েছেন ৷ তাঁরা কত দামে এই পেপার বিক্রি করছেন বলতে পারব না ৷”

SIR Scare in Malda
মালদা আদালতে কাজের ব্যস্ততা (নিজস্ব ছবি)

জেলা রেজিস্ট্রি অফিসের এক স্ট্যাম্প পেপার ভেন্ডর বিশাল ঘোষ বলেন, “এসআইআর-এর জন্য আগের তুলনায় স্ট্যাম্প পেপারের চাহিদা বেড়েছে ৷ গত একমাস থেকে এই চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ কোনও নথির নকল তোলা থেকে শুরু করে জন্মের শংসাপত্র, বিভিন্ন নথিপত্রে ভুলভ্রান্তি সংশোধন-সহ নানা কারণে স্ট্যাম্প পেপারের প্রয়োজন পড়ছে ৷ তবে প্রতিদিন কত স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি হচ্ছে, তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয় ৷ আমরা সঠিক দামেই পেপার বিক্রি করছি ৷ আর স্ট্যাম্পের কালোবাজারি নিয়ে কোনও অভিযোগ এখনও আমাদের কাছে আসেনি ৷ তবে বাইরেও অনেক লোক পেপার বিক্রি করে ৷ সেখানে কিছু ঘটে থাকলে জানি না ৷”

গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে ৷ তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর দাবি, “হিটলার বলেছিলেন, মানুষকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখা যাতে মানুষ নিজের দাবিদাওয়ার কথা না বলতে পারে ৷ মানুষ তার অধিকার না চাইতে পারে ৷ এসআইআর-এর নামে বিজেপি গোটা ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে তারই ফল, মানুষের এভাবে এফিডেভিটের জন্য ছুটে বেড়ানো ৷ ভয় পেয়ে মানুষ এফিডেভিট করছে ৷ মানুষকে তার শিক্ষা, বাসস্থান, কর্ম কিংবা অধিকার নিয়ে কিছু বলা যাবে না ৷ মানুষ তাদের নথিপত্রের ভুল সংশোধন করতেই যেন ব্যস্ত থাকে ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এর আগে এনআরসির নামে হয়েছে, এবার এসআইআর-এর নামে ৷ নির্বাচন কমিশন আর বিজেপি এখন সমার্থক৷ নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে যেভাবে ব্যবহার করে বিজেপি গরিব, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তার ফল তাদের ভুগতে হবে ৷ এভাবে বিজেপি দেশে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করতে চাইছে ৷ আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 10 লাখ মানুষ নিয়ে গিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবেন ৷”

SIR Scare in Malda
মালদা আদালতে কাজে ব্যস্ত আইনজীবীরা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য প্রবক্তা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী করবেন, তা আমি বলতে পারব না ৷ তিনি সাংসদ ৷ তিনি কী করবেন, সেটা তাঁর বিষয় ৷ আমি এটুকু বলতে পারি, এসআইআর যদি না হয়, ভোটার তালিকা যদি স্বচ্ছ না হয় তাহলে দলের রাজ্য প্রবক্তা হিসাবে বলছি, আমরা ভোটের মুখে এভাবে মানুষকে ফেলে তাদের অত্যাচারিত হতে দেব না ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘2021 সালে আমরা আমরা নির্বাচন দেখেছি ৷ আমরা রাজ্যে সন্ত্রাস দেখেছি ৷ কীভাবে অনুপ্রবেশকারীরা এসে ভোটযুদ্ধে আমাদের এবং সাধারণ মানুষকে হারিয়েছে, সেটাও আমরা দেখেছি ৷ ভোট দিতে গিয়েও মানুষ ভোট দিতে পারেনি ৷ মানুষ ভোট দিয়েছে ৷ সেই ভোট রিগিং করা হয়েছে ৷ এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে ৷ আমি আশা করছি সর্বভারতীয় এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন একজোট হয়ে রাজ্যে স্বাভাবিকভাবে এসআইআর করবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, শান্তিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য রাজ্যে এসআইআর করতে দিন ৷’’

তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘‘তবে একটা কথা বলে দিতে পারি, রাজ্যে এসআইআর করতে না দেওয়া হলে আমরা নির্বাচন করতে দেব না ৷ আমি কলকাতার নেতা নই ৷ তবে এটুকু বলতে পারি, বাংলায় এসআইআর না করে নির্বাচন করানোর কথা ভাবলে আমরা নির্বাচন কমিশন স্তব্ধ করে দেব ৷ বাংলায় আর ভোট চুরি, লুটপাট, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনে আমরা নামব না, অন্যদেরও নামতে দেব না ৷”

আরও পড়ুন -

  1. SIR উচ্চারিত হতেই শুরু হট্টগোল, উত্তপ্ত কমিশনের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক
  2. SIR-এর সময় সাধারণের পাশে দাঁড়াবে রেড ভলান্টিয়ার্স, ভোট বাড়বে কি
  3. উধাও জেলার আস্ত একটা বিধানসভা কেন্দ্র ! SIR আবহে উদ্বিগ্ন বঙ্গের ভোটাররা

For All Latest Updates

TAGGED:

AFFIDAVIT CASES INCREASINGMALDA DISTRICT COURTSPECIAL INTENSIVE REVISIONএসআইআর আতঙ্কSIR SCARE IN MALDA

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.