ব্রিটিশ আমল থেকে আজও একমাত্র কলকাতার জলে অতন্দ্র পাহারায় পুলিশ, জানুন ইতিহাস - KOLKATA RIVER TRAFFIC POLICE

ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আজও দেশের মধ্যে পুলিশের একমাত্র রিভার ট্রাফিক ইউনিট রয়েছে কলকাতায় ৷ তারই সুলুকসন্ধানে অয়ন নিয়োগী ৷

একমাত্র কলকাতার জলে অতন্দ্র পাহারায় পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ এক অনন্য ঐতিহ্য ও বহুমুখী দায়িত্বের আধার । ব্রিটিশ আমলের রাজধানী কলকাতায় জলপুলিশ বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৷ সেই সময় থেকে আজও কলকাতার জলে অতন্দ্র পাহারায় দেশের এই একমাত্র রিভার ট্রাফিক পুলিশ ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে তাদের গঠন ও কাজের ধরন ৷ কলকাতা শহরের এই ইউনিট এখন আগের থেকেও বহু গুণ শক্তিশালী ৷ এর ইতিহাস ও কাজের পরিধি জানতে অনুসন্ধান ইটিভি ভারতের ৷

ঐতিহ্য ও ইতিহাস

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার কাজে নজর দেয় । 17-র শতকের শেষ দিক থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠী হিসেবে কলকাতার সমৃদ্ধির সূত্র ধরে এখানে একটা বিত্তশালী মহল গড়ে ওঠে । সেই বিত্ত দূর-দূরান্ত থেকে টেনে আনে লোকজনকে, তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা । এতে কোম্পানির লাভের কড়িতে টান পড়লে কর্মকর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ে । এরপরই নতুন রূপে গড়ে ওঠা এই শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে পুলিশি ব্যবস্থা ।

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের অন্দরমহলে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জলপথে কলকাতার বাণিজ্য বিস্তৃত হওয়ার পর থেকেই গঙ্গার উপরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দরকার হয়ে পড়ে । অসংখ্য খাল-বিলকে ঘিরে গড়ে ওঠা শহর কলকাতার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের করণেরই এখানে জল পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম চিন্তা করেন কুমোরটুলির ডেপুটি জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র । এরই পাশাপাশি কলকাতায় যাতে জলদস্যুরা ঢুকতে না-পারে, সে জন্য তিনি কলকাতার আশপাশের নদী-নালায় বসিয়েছিলেন 'লক গেট'। এ ছাড়াও গঙ্গার বুকে লোহার শেকলের বেড়া বসানো হয়, যাতে ধাক্কা খেলে জলদস্যুদের হাল্কা নৌকো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় ৷

ঐতিহ্যবাহী কলকাতার জলপুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

ব্রিটিশ আমলে বন্দরের অধীনে শুরু হয় জলপুলিশের কাজ, যা পরবর্তীতে কলকাতা পুলিশের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে । নদীপথে নৌকায় ভিড়, মালবাহী নৌকায় ডাকাতি, মৎস্যজীবী ও শ্রমিকের ওঠানামা - সবই তাদের তত্ত্বাবধানে ছিল । ইতিহাসবিদদের মতে, ফোর্ট উইলিয়াম, হাওড়ার ডক - সর্বত্রই ছিল এই বাহিনীর নজরদারি ৷

জলপুলিশের গঠন ও কাজের ধরন বদলেছে (নিজস্ব চিত্র)

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের ওসি ইন্দ্র চৌধুরী ইটিভি ভারতকে বলেন, "কলকাতার জলপুলিশের ইতিহাস অনেক পুরনো । আগে এর নাম ছিল পোর্ট-পুলিশ । কলকাতা পুলিশ যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে, রিভার ট্রাফিক পুলিশও তার সমসাময়িক । এটা বন্দর বিভাগের অন্তর্গত একটা ইউনিট ।"

ইতিহাসবিদের কথা

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের জন্মলগ্নের কথা বলতে গিয়ে জয়পুরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অরূপ মিত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "কলকাতা পুলিশের জলপুলিশ বলতে গেলে আমাদের সবথেকে আগে যে বিষয়টি মাথায় চলে আসে তা হল, বাংলা সিনেমায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ডায়লগ । তিনি জলে নেমে পুলিশকে দেখে বলেন যে, আমি এখন জলপুলিশের আন্ডারে ৷ আপনি আমায় গ্রেফতার করতে পারেন না । যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা শহরকে তাদের এক বাণিজ্য নগরী হিসেবে তুলে ধরছে, সেই সময় কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের জন্ম হয় । আগে যেখানে শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য হত, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বিত্তশালী মানুষজন কলকাতার আশেপাশে এসে বাসস্থান বানান । শহরের বাইরে থেকে যখন প্রচুর মানুষ আসছেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গেই চুরি, ডাকাতির মতো বিভিন্ন সমস্যাও আসতে থাকে । এই চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে । তার থেকে প্রতিকার পেতেই কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক পুলিশ বা জলপুলিশের শুরু হয় ।"

ব্রিটিশ আমলে জলপুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও জানান, "আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 1754 সালে যখন রেলপথ শুরু হল, তার আগে পর্যন্ত যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই জলপথ । তবে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই জলপুলিশের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়ে এই জলপুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে ।"

জলপুলিশের গঠন: অতীত ও বর্তমান

শহর কলকাতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই জলপুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল । একসময় নয় জন অফিসার, 18 জন পিয়োন, 92 জন মাঝি ও নয়টি টহলদারি নৌকা ছিল রিভার ট্রাফিক পুলিশের স্বাভাবিক কাঠামো । এরাই সাধারণ মানুষের মুখে 'জলপুলিশ' হিসেবে পরিচিত । তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে দায়িত্ব ৷ ফলে বহরেও বেড়েছে এই বাহিনী ৷

আগের থেকে বহু গুণ শক্তিশালী জলপুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

সাম্প্রতিক সরকারি তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক ইউনিটের কাঠামো আগের তুলনায় অনেক বিস্তৃত ও প্রযুক্তিসম্পন্ন । বর্তমানে ইউনিটে রয়েছেন ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, মাঝি, ডাণ্ডি ও অন্যান্য পদমর্যাদার সদস্যরা ৷ যাঁদের প্রশিক্ষণ নদীপথ এবং জল থেকে উদ্ধার সংক্রান্ত বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযোগী । বর্তমানে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশে রয়েছেন মোট 49 জন । এর মধ্যে আছেন একজন ওসি, একজন সার্জেন্ট, দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর, আটজন লঞ্চ স্টাফ এবং তাঁদের অধীনে আছেন একাধিক স্টাফ । এছাড়াও স্পিডবোট চালক, জেইট স্কি চালক, ডুবুরি, কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সদস্যরাও রয়েছেন বাহিনীতে ।

কাজের ধরনে বিবর্তন

ব্রিটিশদের শাসনকালে সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য ছাউনি দেওয়া বড় নৌকা নির্দিষ্ট ছিল । বালি থেকে বজবজ, কে কবে নৌকা ঘাটে ভিড়াবে কিংবা তীর ছেড়ে জলপথে পাড়ি দেবে - সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণ থাকত বাহিনীর এই ইউনিটের হাতে । তবে সময় বদলেছে, বদলেছে রিভার ট্রাফিক পুলিশের কাজও ।

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ (নিজস্ব চিত্র)

আগে নদীপথে ডাকাতি আটকানো, নৌকাবিরোধ মেটানো, গঙ্গার ঘাট পাহারা দেওয়া - এগুলোই ছিল জলপুলিশের প্রধান দায়িত্ব । এখন নদীতে তলিয়ে যাওয়া থেকে মানুষকে বাঁচানো, ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার, জলশোধন কেন্দ্র পাহারা দেওয়া, অবৈধ ভাবে মাছ ধরার উপর নজরদারি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ভাসমান লাশ উদ্ধার, উৎসবের সময় ভিড় সামলানো, আলোকসজ্জা বা জেটি ব্যবস্থাপনা, এই সমস্ত কিছুই প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে রিভার ট্রাফিক পুলিশের । কোলের সন্তান নিয়ে নদীতে ঝাঁপানো মাকে দ্রুত উদ্ধারের ঘটনা এখন জলপুলিশের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক ।

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের ওসি ইন্দ্র চৌধুরীর কথায়, "আগে এখানে কাজ একেবারেই আলাদা ছিল ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজের ধরন বদলে গিয়েছে । এখন আমরা মূলত উদ্ধারকাজ করে থাকি । আমরা কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করি । এছাড়া শুধুমাত্র মধ্য কলকাতাতেই এই বাহিনী রয়েছে বলে আমরা বেঙ্গল পুলিশ এবং জেলা পুলিশকেও সাহায্য করি । এছাড়াও অন্যান্য নানা দায়িত্ব রয়েছে ৷"

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের ওসি ইন্দ্র চৌধুরী (নিজস্ব চিত্র)

বর্তমানে টহল নৌকা, দাঁড় টানা নৌকার বদলে এসেছে মোটরচালিত লঞ্চ, জেট স্কি, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত ডুবুরিরা ৷ এখন কাজের ধাঁচ অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুততর হয়েছে । উৎসব বা প্রতিদিনের গতিবিধিতেও নিরবচ্ছিন্ন নজর রাখে পুলিশের এই দল ।

জলপুলিশের শক্তি ও কাজের পরিধি

বর্তমানে জলপুলিশের জন্য নির্ধারিত স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য, আধুনিক লঞ্চ ও স্পিডবোট, নতুন ধরনের নজরদারি যন্ত্র ও যোগাযোগ সিস্টেম রয়েছে । নদীপথে বিপর্যয় মোকাবিলা, শৃঙ্খলারক্ষা, বহিরাগত চোরাচালান বা সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন, পানীয় জল সংরক্ষণ, নদী উৎসবের সময় উৎসুক জনতা সামলানো, এই সব দায়িত্বই কলকাতা পুলিশের এই বাহিনীর ৷ বর্তমানে ব্যবহৃত হয় ইঞ্জিনচালিত লঞ্চ, স্পেশাল কমিউনিকেশন ডিভাইস । এছাড়াও বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ডুবুরি এবং উদ্ধারকারী দল রাখা হয়েছে, যাঁরা বার্ষিক উৎসব বা দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকাজে নামেন ।

সামাজিক ভূমিকা ও গুরুত্ব

কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাই নয়, নগরের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গাকে রক্ষা করাও কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের অন্যতম কর্তব্য । পানীয় জল শোধন কেন্দ্র, বন্দর, প্রতিদিনের যাতায়াত, দুর্ঘটনা, সব ক্ষেত্রেই তাঁদের উপস্থিতি মহানগরের সামাজিক ও নাগরিক নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য । আধুনিক ডুবুরি দল, দ্রুত উদ্ধার ব্যবস্থা ও প্রাণ বাঁচানোর সাহসিকতা - এক অর্থে এই ইউনিট শহরের রক্ষাকর্তা হয়ে কাজ করে চলেছে ৷

কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের কাজ ও শক্তির মান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বদলেছে, তেমনই বেড়েছে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা । গঙ্গার বুকে তারা কেবল ট্র্যাফিক ম্যানেজার নয়, আজকের কলকাতার শহুরে জীবনযাত্রার তারা অবিচ্ছেদ্য পাহারাদার ।

