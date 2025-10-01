সবথেকে বড় দুর্গা শিলিগুড়িতে, নারী শক্তির জয়জয়কার জলপাইগুড়িতে

সবথেকে বড় দুর্গা শিলিগুড়িতে, নারী শক্তির জয়জয়কার জলপাইগুড়িতে
জেলার বেশ কিছু পুজো সেরা মণ্ডপ হিসেবে বিশ্ববাংলা সারদ সম্মান পেয়েছে ৷ ইটিভি ভারতে রইল তেমনই কিছু পুজো ৷
Published : October 1, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য চমক জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে বর্ধমানের পুজোতে। কোথাও থিম । আবার কোথাও চোখ ধাঁধানো প্যান্ডেল । আবার কোথাও সমাজ সচেতনতা । কোথাও আবার প্রতিমায় করেছে পুজো কমিটিগুলি বাজিমাত ।
শিলিগুড়ি স্বস্তিকা যুবক সংঘ
কলকাতার পর এবার শিলিগুড়ি । এখানে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় দুর্গা প্রতিমা । তাও সেটা 51 ফুটের । 250 পিস বাঁশ ও লোহার পাত, 45 কুইন্টাল খড় ও উত্তর দিনাজপুরের পাঁচ পিকআপ এঁটেল মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে ওই প্রতিমা । সঙ্গে থাকছে কলকাতার পুরুষ ও মহিলা ঢাকির যুগলবন্দি । পুজোর 68তম বর্ষে এমন আয়োজন করে সকলকে চমকে দিয়েছে স্বস্তিকা যুবক সংঘ । তাদের প্রত্যাশা মতো উত্তরবঙ্গ তো বটেই বাংলা, বিহার ও অসমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মণ্ডপে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা ।
পুজো কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বল মিত্র বলেন, "উত্তরবঙ্গে এই প্রথম 51 ফুটের দুর্গা হয়েছে । সাবেকি এই প্রতিমা দর্শনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি অসম, বিহার ও বাংলাদেশ থেকেও দর্শনার্থীরা আসছেন । প্রতিমার সঙ্গে বাঁশ, কাঠ, প্লাইবোর্ড দিয়ে মন্দিরের আদলে মানানসই মণ্ডপ গড়া হয়েছে । মণ্ডপেও সর্বধর্ম সমন্বয় রাখা হয়েছে ।"
জলপাইগুড়ি তরুণ দল ক্লাবের পুজো
একেই বলে কাম ব্যাক । মাঝে কয়েকটা বছর নজর কাড়া মণ্ডপ না করলেও ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে জলপাইগুড়ির তরুণ দল ক্লাবের পুজো । নারী শক্তির জয়জয়কার পুজো মণ্ডপজুড়ে । ভারতের নারীরা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এবছর জলপাইগুড়ির জেলার সেরা মণ্ডপ হিসেবে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান পেয়েছে তরুণ দল ক্লাব ।
ক্লাব সদস্য অনুষ্কা ঘোষ বলেন, "আমাদের পুজো এবার 69তম বর্ষে পদার্পণ করল । নারী শক্তিকে থিম করে আমরা পুজো মণ্ডপে তাদের কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ । তবে নারী পুরুষ সমান । পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে আনা হয়, সেরকম অনেকগুলো উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে । আমাদের সমাজের নারীদের ভুমিকাও অনেক । ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরাও যে অনেক কিছু করেছে সেই বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে আমাদের ওখানে ।"
আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাব
জলপাইগুড়ি জেলার উল্লেখযোগ্য পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাবের পুজো । 64তম বর্ষে প্রকৃতিকে থিম করে তারা পুজো মণ্ডপ ফুটিয়ে তুলেছে । প্রায় 13 হাজার স্কোয়ারফিটের এলাকা জুড়ে সুবিশাল প্যান্ডেল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ পুজো মণ্ডপটি 77 ফুট উচ্চতা ও 100 ফুট চওড়ার এই মণ্ডপে রয়েছে মোট তিনটি ধাপ ।
বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই মণ্ডপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । প্রাকৃতিক উপাদান যেমন ধানের শিষ, পাট, গম, মাদুর দিয়ে গোটা প্যান্ডেলটি সাজানো হচ্ছে । সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্যান্ডেলের ভেতরেই বিভিন্ন বয়সিদের জন্য থাকছে একাধিক সেলফি জোন । পুজো মণ্ডপে 150টি ঝাড়বাতি । 600টি স্পট লাইট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপকে । ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা সারদ সম্মানে সেরা মণ্ডপের শিরোপা পেয়েছে আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাব । পুজো মণ্ডপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা ।
আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিশ্বদীপ মজুমদার বলেন, "প্রতিবছরের মত এবছরও আমাদের পুজো নজর কাড়বে । আমরা যেভাবে দর্শনার্থীদের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছি তাতে আগামী কয়েকদিন লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হবে । প্রতিবছরই আমরা চেষ্টা করি দর্শনার্থীদের ভালো কিছু উপহার দেওয়ার। এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷"
আনন্দনগর বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজো
ইট, মাটির উপকরণ দিয়ে তৈরি করা পুজো মণ্ডপ নজর কাড়ছে ময়নাগুড়িতে । এই বছর বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজো 54 বছরে পা দিল । বিষয় সিন্ধু সভ্যতা । টাইম মেশিন থেকে বেরিয়ে তার আগের ও যুগে ফিরতে চাইলে ফিরতে পারেন আপনি । তার জন্য আপনাকে যেতে হবে ময়নাগুড়ি আনন্দনগর বিবেকানন্দ ক্লাবে ।
ময়নাগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ দে, "এবার আমাদের মাটির টানে আমরা পুজোর থিম করেছি । টেরাকোটার কাজ করেছি । আমরা পুজোর আগে গাছের চারা বিরতন করেছি । আমরা ভিক্ষাবৃত্তি করেন তাদেরকে দিয়েই পুজোর উদ্বোধন করেছি । আমরা এবছরও পাট, কাঠ, বাঁশ দিয়ে কাজ করেছি ৷"
বর্ধমানের পুজো
সবুজ সংঘ: 42তম বর্ষে পা দিল বর্ধমানের সবুজ সংঘের পুজো । এবারে তাদের থিম কেরলের স্বামী পদ্মনাভ মন্দির ৷ তার আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ ৷
লাল্টু স্মৃতি সংঘ: 64তম বর্ষে পা দিল বর্ধমানের লাল্টু স্মৃতি সংঘের পুজো । এবারে তাদের থিম রাজস্থানের জয়পুরের বিড়লা মন্দির ৷
পদ্মশ্রী সংঘ: মায়ানমারের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ ৷