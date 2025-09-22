ETV Bharat / state

ঐতিহ্য বজায় রেখে দুর্গাপুজোয় হবে নাটক, 99তম বর্ষে মিত্র সম্মিলনীর থিম নাটমন্দির

নাটমন্দির থিমকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে টেরাকোটা শিল্পে । নতুন প্রজন্মের সামনে নাটককে তুলে ধরতেই মিত্র সম্মিলনীর এই প্রয়াস ।

mitra sammilani durga puja
শিলিগুড়ি মিত্র সম্মেলনীর পুজো (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: শহরের প্রাচীন দুর্গাপুজোর মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী ৷ এই পুজো এ বছর পদার্পণ করেছে 99তম বর্ষে । এবার শতবর্ষের প্রাক্কালে তাদের থিম নাটমন্দির ৷

পুজোর রেওয়াজ

ঐতিহ্য বজায় রেখে দুর্গাপুজোয় হবে নাটক, 99তম বর্ষে মিত্র সম্মিলনীর থিম নাটমন্দির (ইটিভি ভারত)

শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর পুজোয় নেই কোনও জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান । তাদের রীতি অনুযায়ী, পুজোর সূচনা হয় মহিষাসুর মর্দিনী এবং দেবীর বোধনের মাধ্যমে । এ বছরও সেই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকছে । তার পাশাপাশি বিজয় দশমীতেও রয়েছে সিঁদুর খেলা উৎসব, যা শিলিগুড়ি শহরে আজও এক ঐতিহ্য বহন করে । আগামী বছর এই ঐতিহাসিক পুজো শতবর্ষে পদার্পণ করবে, যা গোটা শিলিগুড়ির জন্যই এক গর্বের মুহূর্ত হতে চলেছে ।

পুজোর ইতিহাস

1909 সাল থেকে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনী ক্লাবের যাত্রা শুরু ৷ তার কিছু বছর পর অর্থাৎ 1926 থেকেই এই পুজো আজও শহরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে । তখন শিলিগুড়ির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজারের মতো । এক শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মিত্র সম্মিলনীর পুজো আজও বহন করছে সেই পুরনো দিনের গর্ব ও সংস্কৃতি ।

নাটকের চল

শিলিগুড়ির সংস্কৃতির পীঠস্থান মিত্র সম্মিলনীতে একসময় পুজোর তিনদিন রাতভর নাটক হতো । শহরের আশপাশ থেকে চা বাগান এলাকার মানুষ আসতেন এই পুজো দেখতে । প্রতিমা দর্শনের পর প্রসাদ গ্রহণ করে সবাই নাটক দেখতে বসে পড়তেন । নাটক শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যেত । ভোরের আলো ফুটতেই আবার গরুর গাড়ি করে সকলে ফিরে যেতেন ।

mitra sammilani durga puja
99তম বর্ষে মিত্র সম্মিলনীর পুজো (নিজস্ব ছবি)

এখন আর নাটক হয় না পুজোয় । অনেক বছর আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । তবে এবার ফের পুজোয় সেই সাবেকিয়ানা বজায় থাকছে । অর্থাৎ নাটক হবে ৷ সঙ্গে একচালা ঠাকুর, নাট মন্দির সব আগের মতোই থাকছে । গতবছর কালীঘাটের পটচিত্রে পুজো প্রাঙ্গন সাজিয়ে তোলা হয়েছিল । এবার নাটমন্দিরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে টেরাকোটা শিল্পে । বিলুপ্তপ্রায় শিল্পকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই মিত্র সম্মিলনীর এই প্রয়াস ।

আলোকসজ্জায় থাকছে চমক

মিত্র সম্মিলনীর সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, "শিলিগুড়ির সংস্কৃতির পীঠস্থান মিত্র সম্মিলনীর পুজো শিলিগুড়িবাসীর একটা আলাদা আবেগ । সে কারণেই আমাদের সাবেকিয়ানা আজও অটুট । বছরের পর বছর ধরে চলে আসা রীতি মেনেই এখানে আজও রথের দিন নাটমন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় । এ বছর আমাদের পুজো 99 বছরের । আগামী বছর শতবর্ষ পূর্ণ হবে । তারই অঙ্গ হিসেবে এবার আমাদের পুজোর আয়োজন এই বাড়তি চমক বলতে থাকবে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা । সেই সঙ্গেই নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ।"

পুজোর উদ্বোধনে সেলিব্রিটিতে 'না'

মিত্র সম্মিলনীর পুজোর আর একটি বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পুজোর মতো সেলিব্রিটি বা অতিথি দিয়ে এখানে পুজোর উদ্বোধন হয় না । পঞ্চমীর দিন আগমনী গানের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয় । আর প্রতিমা বিসর্জন হয় দশমীর দিন বেলা 12টার পর । এক সময় মিত্র সম্মিলনীর প্রতিমা টয়ট্রেনে করে মহানন্দার ঘাটে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হতো । পুজোর শুরুটা হয়েছিল শহরের কিছু নাটক পাগল মানুষের হাত ধরে । তখন নাম ছিল, 'ফ্রেন্ডস অফ ইউনিয়ন'।

mitra sammilani durga puja
ঐতিহ্য বজায় রেখে দুর্গাপুজোয় হবে নাটক (নিজস্ব ছবি)

14 কাঠা জমিতে ক্লাব তৈরি হয় । জমিদাতার শর্ত ছিল, প্রতি বছর সরস্বতী পুজো ও দুর্গাপুজো এই মঞ্চেই করতে হবে । পুজোর পাশাপাশি ইন্ডোর গেম, অভিনয়, সাহিত্য চর্চা, পত্রপত্রিকা পরিচালনা এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয় মিত্র সম্মিলনী । এক সময় এই পুজোর আকর্ষণ ছিল রাতভর নাটক । অনেক গল্প-গাথার সাক্ষী শিলিগুড়ির অন্যতম প্রাচীন মিত্র সম্মিলনীর পুজো ।

MITRA SAMMILANI DURGA PUJADURGA PUJA THEMEমিত্র সম্মিলনীদুর্গাপুজোDURGA PUJA 2025

