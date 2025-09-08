দীর্ঘ অপেক্ষার পর পর্যটকদের জন্য খুলল উত্তর সিকিম, লাচেনে থাকছে নিষেধাজ্ঞা
অবশেষে পর্যটকদের জন্য উত্তর সিকিম খুলে দেওয়া হলেও, এদিন নতুন করে ধস নেমেছে সিকিমের একাধিক জায়গায় ৷ ফের বন্ধ করা হয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক৷
Published : September 8, 2025 at 12:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে পর্যটনে স্বস্তি ফিরতে চলেছে সিকিমে । দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সোমবার থেকে খুলল লাচুং । রবিবারই এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মঙ্গন জেলা প্রশাসন নির্দেশিকা জারি করেছে । তবে এখনও কয়েকটি এলাকায় রাস্তা বেহাল থাকায় এবং বর্ষা বিদায় না-নেওয়ায় লাচেনে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে । যদিও উত্তর সিকিমের লাচেন বন্ধ থাকলেও, লাচুং, ইয়ুমথাং, ইয়াকসুমের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো খুলে যাওয়ায় খুশি পর্যটনমহল । পুজোর দিনগুলিতে কিছুটা হলেও পর্যটক পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী উত্তর সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ীরা ।
সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বানের কারণে প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর চলতি বছর মে মাসের শেষের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল উত্তর সিকিম । কিন্তু জুন মাসের প্রথমদিকে একাধিক জায়গায় ফের ধস নামায় আটকে পড়েন পর্যটকরা । ছাতেন সেনাছাউনিতে ধস নামায় নিখোঁজ হন ছয়জন সেনাকর্মী । পরবর্তীতে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় । এরপরেই নতুন করে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় উত্তর সিকিমে ।
এদিকে, পুজোর ছুটির মরশুম এগিয়ে আসায় উত্তর সিকিম খুলে দেওয়ার দাবি উঠেছিল পর্যটনমহলের তরফে । প্রশাসনের মধ্যেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক চলছিল । শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ । যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি সিংথাং ও লাচুংয়ের মাঝে থাকা সাঙ্গকেলাং সেতু এবং লাচুং ও সিংথাংয়ের মধ্যে থাকা টুং সেতু মেরামত করা হয় । প্রশাসনের তরফে সাঙ্গকেলাং সেতুতে প্রতিদিন দুপুর একটা ও টুং সেতুতে প্রতিদিন দুপুর দুটোর মধ্যে পর্যটকদের যাতায়াতের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
রবিবার জেলাশাসকের উপস্থিতিতে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে লাচুং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । রবিবার থেকে পারমিট ইস্যু হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । পারমিট সেলের ইনচার্জ রোশন প্রধান বলেন, "সোমবার থেকে লাচুং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পারমিটের জন্য রবিবার থেকে আবেদন করা হয়েছিল । পর্যটকরা ফের উত্তর সিকিমের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন ।"
তবে রাস্তা যান চলাচলের উপযুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত লাচেন বন্ধ থাকছে । পুজোর সময় লাচেন খুলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । কেননা, প্রায়দিন ধস নামায় রাস্তা মেরামতের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে কয়েকটি এলাকায় । গত 19 অগস্ট পাহাড় কাটার সময় ধস নামায় তিন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে । তার মধ্যে এখনও বর্ষা বিদায় নেয়নি । এমন পরিস্থিতিতে লাচেন খুলে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না প্রশাসনিক কর্তারা ।
এদিকে, সোমবার সকালে নতুন করে একাধিক জায়গায় ধস নামে সিকিমে । যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । সিকিমের বারদাং, 20 ও 29 মাইলে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে ।