দাসপুর, 30 অগস্ট: বাড়ি থেকে উদ্ধার প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ । দোকানের কারিগরের সঙ্গে স্ত্রীর পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে ৷ তার জেরেই পরিকল্পনা করে দোকানের মালিককে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের ৷ গ্রেফতার স্ত্রী ও অভিযুক্ত কারিগর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার এলাকার একটি গ্রামে ।
গত 28 অগস্ট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির দরজার সিলিং থেকে । এলাকার বেশ কিছু গ্রামবাসী সন্দেহ প্রকাশ করেন, ওই ব্যক্তির এক কারিগরের সঙ্গে পরকীয়া রয়েছে তাঁর স্ত্রীর । তাঁরা প্রৌঢ়ের মৃত্যুর ঘটনার পেছনে জড়িয়ে থাকতে পারে । এরপরই মৃতের বাড়ির লোকের খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতের স্ত্রী ও কারিগরকে গ্রেফতার করে দাসপুর থানার পুলিশ । এদিন দু'জনকে ঘাটাল আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করবে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি বাড়িতে তামার কাজ করতেন ৷ তাঁর কাছে পাঁচ বছর ধরে কাজ করা এক যুবকের সঙ্গে স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয় ৷ যদিও অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ধৃত দু'জনেই ।
মৃতের স্ত্রী বলেন, "স্বামী নিজেই জীবন শেষ করে দিয়েছেন ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না হলে কিছু বলা যাবে না । আমার কারও সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল না ৷ আমার সঙ্গে দোকানে কাজ করা কারিগরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।" অন্যদিকে অভিযুক্ত কারিগর বলেন, "আমি গত পাঁচ বছর ধরে এখানে কাজ করছি । দাদার দেহ উদ্ধার করার পর পুলিশ আমাকে গাড়িতে উঠতে বলে । বাকি আমার কিছু জানা নেই । পাড়ার লোক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে মনে হয় ৷ আমি দাদার বাড়িতে থাকি না ৷ নিজের বাড়িতে থাকি ৷ বউদির সঙ্গে আমার কিছু নেই ৷"
এই বিষয়ে দাসপুরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "তদন্তের ভিত্তিতে ওদের দু'জনকে আদালতে তোলা হয় । আদালত সব শোনার পর দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে । ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি তদন্ত চলবে ।"
