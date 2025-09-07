দুর্গাপুজোর মরশুমে নিজের রাজ্যে ব্রাত্য শোলাশিল্পী ! কাজের কদর বাড়ছে প্রতিবেশী বিহারে
শোলাশিল্পীর আক্ষেপ, তিনি নিজে এতদিন ধরে কোনও সরকারি সাহায্য পাননি ৷ জেলায় শোলাশিল্পের প্রসারের জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন ৷
Published : September 7, 2025 at 6:42 PM IST
বংশীহারী, 7 সেপ্টেম্বর: বিয়ের মুকুট, দুর্গা প্রতিমার সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হয় শোলা । সেই শোলাশিল্পের বেহাল দশা রাজ্যে ! তবে প্রতিবেশী বিহারে কদর বাড়ছে শোলাশিল্পের ৷ অথচ রাজ্যে শিল্পের প্রসারে সরকারের উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ ৷ নিজের এলাকাতেই আজ তাই ব্রাত্য শোলাশিল্পী গোলাপ সরকার ৷ পুজোর মরশুমেও তাঁর ঘরে যেন নিকষ কালো অন্ধকার ৷ সেই অন্ধকারে আলোর পথযাত্রীর সন্ধান করে চলেছেন শোলাশিল্পী ৷
বুনিয়াদপুর পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের আম্বই এলাকার বাসিন্দা গোলাপ সরকার ৷ দীর্ঘ 50 বছর ধরে নিজের হাতে আগলে রেখেছেন শোলাশিল্পকে ৷ ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে সারাদিন ধরে শোলার কাজ করে চলেছেন তিনি । ছোটতে বাবার হাতে শোলার কাজের শিক্ষা পেয়েছেন তিনি । তারপর থেকে নিয়মিত এই কাজে নিজেকে সংপৃক্ত করেছেন ৷
গোলাপ সরকার নতুন উদ্ভাবনায় মাতিয়ে দিয়েছেন মানুষকে ৷ কদর বেড়েছে তাঁর ৷ হস্তশিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৷ এখন শিল্পী গোলাপ সরকার প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে সুপরিচিত ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বর ও কনের জন্য শোলার মুকুট তৈরি করেন ৷ তাঁর তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের মুকুট পাড়ি দিচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতেও । কিন্তু বাজার ভালো থাকলেও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না নতুন প্রজন্ম । পুরনো শিল্পীদের অনেকেই অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন ৷ তাছাড়া পেট না চললে সেই আগ্রহ তৈরি হবেই বা কোথা থেকে?
বর্তমানে শোলা শিল্পের জন্য সঠিক কাঁচামাল পাওয়া বেজায় দুষ্কর । তাই বিহার থেকে শোলা কিনে আনতে হয় শিল্পীদের । তবে শুধু বিয়ের মুকুটই নয়, শোলার মুখ, কদম, কদম ফুল, মনসার কাঠামো, রথ-সহ নানা জিনিস তৈরি করেন গোলাপ ৷ এসব জিনিস তৈরি করে থাকেন অন্য শিল্পীরাও । শোলার তৈরি হস্তশিল্পের ব্যাপক চাহিদা বছরভর । কিন্তু অভিযোগ, এই শিল্পের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নতুন আগ্রহী করে তোলার কোনও উদ্যোগ সরকার কিংবা প্রশাসনের নেই ৷ তাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গোলাপ আর তাঁর স্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন অবিরাম ৷
সংসারের চাকাটা গড়ানোর জন্য কাজ তো করে যেতেই হবে ৷ স্বামীর কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্ত্রীও ৷ যদিও এখন উপার্জন আর আগের মতো নেই ৷ তবু আশায় বাঁচে চাষা ৷ শিল্পীর আক্ষেপ, এখনও পর্যন্ত সরকারি সাহায্য বা কোনও ভাতা পাননি তিনি । বহুবার প্রশাসনের দারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি । কিন্তু তিনি শিল্প অন্ত প্রাণ ৷ তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দিন রাত এক করে ছোট্ট একটি দোকানে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি ।
গোলাপ সরকার বলেন, "আগে এই জেলায় একজন শিল্পী সামান্য কিছু কাজ করতেন । কিন্তু এখন আমিই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শোলা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছি ৷ আমার তৈরি শোলার মুখ থেকে শুরু করে মনসার কাঠামো, দুর্গা প্রতিমার অলঙ্কার, মুকুট বাইরের জেলায় যাচ্ছে । ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে ৷ শোলা দিয়ে আরও একাধিক জিনিস তৈরি করি ৷ এই পেশায় 50 বছর হয়ে গেল ৷ এখনও সরকারি কোনও সাহায্য পাইনি ৷ বহুবার আবেদন করার পরেও শিল্পী হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি পাইনি ৷ তবে মানুষ আমাকে চেনে ৷ আমার কাজ চেনে, জানে ৷ সরকারি সাহায্য না পাওয়ার আক্ষেপ ছিলই ৷ এখন আক্ষেপ, এই শিল্পটাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না ৷ জেলার এই হস্তশিল্প কীভাবে আগামিদিন টিকে থাকবে জানি না ৷ এর জন্য সরকারি কোনও উদ্যোগও নেই ৷ তবে এখনও প্রশাসন যদি চায়, আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রশিক্ষণ দিতে পারি ৷"
গোলাপের স্ত্রী অঞ্জলি সরকারের কথায়, "পেটের দায়ে কাজ করছি ৷ এই শিল্পে কোনওরকম সরকারি সহায়তা পাচ্ছি না ৷ এখন কাজকর্মের চাহিদাও আস্তে আস্তে কমেছে ৷ তবু স্বামীর সঙ্গে এই কাজ করে যাচ্ছি ৷ বিভিন্ন পুজো-সহ মনসা বেদি তৈরি করি ৷ আষাঢ়ে রথ বানাই ৷ এখন আগের মতো দুর্গাপুজোর কাজ জোটে না ৷ কারণ, এখন শোলার তৈরি সাজ দুর্গা প্রতিমায় খুব কমই ব্যবহার হয় ৷ তাছাড়া খাটুনি হিসাবে দুর্গাপুজোর সাজের দাম পাওয়া যায় না ৷ শোলার দাম এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ বেড়েছে বিভিন্ন উপকরণের দামও ৷ আর্থিক ক্ষতি করে তো আর কাজ করা সম্ভব নয় ৷ তাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে আমরা সেভাবে কাজ করি না ৷"
সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কমল সরকার বলছেন, "শোলাশিল্পী গোলাপ সরকার এখনও পর্যন্ত সরকারি সাহায্যের জন্য কোনও আবেদন করেননি ৷ তিনি যদি প্রশাসনের কাছে কিংবা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে শিল্পীভাতার আবেদন করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে সেই ভাতা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ শুধু তাই নয়, এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি কিছু করা যায়, সেটাও তাঁকে করা হবে ৷"
গোলাপের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের ম্যানেজার স্বপনকুমার প্রামাণিক ৷ তিনি বলেন, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি গোলাপ সরকারকে সাহায্য করবার জন্য ফোন করবো ।"