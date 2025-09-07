ETV Bharat / state

দুর্গাপুজোর মরশুমে নিজের রাজ্যে ব্রাত্য শোলাশিল্পী ! কাজের কদর বাড়ছে প্রতিবেশী বিহারে

শোলাশিল্পীর আক্ষেপ, তিনি নিজে এতদিন ধরে কোনও সরকারি সাহায্য পাননি ৷ জেলায় শোলাশিল্পের প্রসারের জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন ৷

শোলাশিল্পী গোলাপ সরকার (নিজস্ব ছবি)
Published : September 7, 2025 at 6:42 PM IST

বংশীহারী, 7 সেপ্টেম্বর: বিয়ের মুকুট, দুর্গা প্রতিমার সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হয় শোলা । সেই শোলাশিল্পের বেহাল দশা রাজ্যে ! তবে প্রতিবেশী বিহারে কদর বাড়ছে শোলাশিল্পের ৷ অথচ রাজ্যে শিল্পের প্রসারে সরকারের উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ ৷ নিজের এলাকাতেই আজ তাই ব্রাত্য শোলাশিল্পী গোলাপ সরকার ৷ পুজোর মরশুমেও তাঁর ঘরে যেন নিকষ কালো অন্ধকার ৷ সেই অন্ধকারে আলোর পথযাত্রীর সন্ধান করে চলেছেন শোলাশিল্পী ৷

বুনিয়াদপুর পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের আম্বই এলাকার বাসিন্দা গোলাপ সরকার ৷ দীর্ঘ 50 বছর ধরে নিজের হাতে আগলে রেখেছেন শোলাশিল্পকে ৷ ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে সারাদিন ধরে শোলার কাজ করে চলেছেন তিনি । ছোটতে বাবার হাতে শোলার কাজের শিক্ষা পেয়েছেন তিনি । তারপর থেকে নিয়মিত এই কাজে নিজেকে সংপৃক্ত করেছেন ৷

দুর্গাপুজোর মরশুমে নিজের রাজ্যে ব্রাত্য শোলাশিল্পী ! কাজের কদর বাড়ছে প্রতিবেশী বিহারে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গোলাপ সরকার নতুন উদ্ভাবনায় মাতিয়ে দিয়েছেন মানুষকে ৷ কদর বেড়েছে তাঁর ৷ হস্তশিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ৷ এখন শিল্পী গোলাপ সরকার প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে সুপরিচিত ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বর ও কনের জন্য শোলার মুকুট তৈরি করেন ৷ তাঁর তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের মুকুট পাড়ি দিচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতেও । কিন্তু বাজার ভালো থাকলেও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না নতুন প্রজন্ম । পুরনো শিল্পীদের অনেকেই অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন ৷ তাছাড়া পেট না চললে সেই আগ্রহ তৈরি হবেই বা কোথা থেকে?

ছোট্ট একটি দোকানে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন গোলাপ (নিজস্ব ছবি)

বর্তমানে শোলা শিল্পের জন্য সঠিক কাঁচামাল পাওয়া বেজায় দুষ্কর । তাই বিহার থেকে শোলা কিনে আনতে হয় শিল্পীদের । তবে শুধু বিয়ের মুকুটই নয়, শোলার মুখ, কদম, কদম ফুল, মনসার কাঠামো, রথ-সহ নানা জিনিস তৈরি করেন গোলাপ ৷ এসব জিনিস তৈরি করে থাকেন অন্য শিল্পীরাও । শোলার তৈরি হস্তশিল্পের ব্যাপক চাহিদা বছরভর । কিন্তু অভিযোগ, এই শিল্পের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নতুন আগ্রহী করে তোলার কোনও উদ্যোগ সরকার কিংবা প্রশাসনের নেই ৷ তাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে গোলাপ আর তাঁর স্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন অবিরাম ৷

বুনিয়াদপুর পুরসভার বাসিন্দা গোলাপ (নিজস্ব ছবি)

সংসারের চাকাটা গড়ানোর জন্য কাজ তো করে যেতেই হবে ৷ স্বামীর কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্ত্রীও ৷ যদিও এখন উপার্জন আর আগের মতো নেই ৷ তবু আশায় বাঁচে চাষা ৷ শিল্পীর আক্ষেপ, এখনও পর্যন্ত সরকারি সাহায্য বা কোনও ভাতা পাননি তিনি । বহুবার প্রশাসনের দারস্থ হলেও কোনও সুরাহা হয়নি । কিন্তু তিনি শিল্প অন্ত প্রাণ ৷ তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে দিন রাত এক করে ছোট্ট একটি দোকানে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি ।

শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন (নিজস্ব ছবি)

গোলাপ সরকার বলেন, "আগে এই জেলায় একজন শিল্পী সামান্য কিছু কাজ করতেন । কিন্তু এখন আমিই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শোলা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছি ৷ আমার তৈরি শোলার মুখ থেকে শুরু করে মনসার কাঠামো, দুর্গা প্রতিমার অলঙ্কার, মুকুট বাইরের জেলায় যাচ্ছে । ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে ৷ শোলা দিয়ে আরও একাধিক জিনিস তৈরি করি ৷ এই পেশায় 50 বছর হয়ে গেল ৷ এখনও সরকারি কোনও সাহায্য পাইনি ৷ বহুবার আবেদন করার পরেও শিল্পী হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি পাইনি ৷ তবে মানুষ আমাকে চেনে ৷ আমার কাজ চেনে, জানে ৷ সরকারি সাহায্য না পাওয়ার আক্ষেপ ছিলই ৷ এখন আক্ষেপ, এই শিল্পটাকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না ৷ জেলার এই হস্তশিল্প কীভাবে আগামিদিন টিকে থাকবে জানি না ৷ এর জন্য সরকারি কোনও উদ্যোগও নেই ৷ তবে এখনও প্রশাসন যদি চায়, আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রশিক্ষণ দিতে পারি ৷"

বর ও কনের জন্য শোলার মুকুট তৈরি হয় (নিজস্ব ছবি)

গোলাপের স্ত্রী অঞ্জলি সরকারের কথায়, "পেটের দায়ে কাজ করছি ৷ এই শিল্পে কোনওরকম সরকারি সহায়তা পাচ্ছি না ৷ এখন কাজকর্মের চাহিদাও আস্তে আস্তে কমেছে ৷ তবু স্বামীর সঙ্গে এই কাজ করে যাচ্ছি ৷ বিভিন্ন পুজো-সহ মনসা বেদি তৈরি করি ৷ আষাঢ়ে রথ বানাই ৷ এখন আগের মতো দুর্গাপুজোর কাজ জোটে না ৷ কারণ, এখন শোলার তৈরি সাজ দুর্গা প্রতিমায় খুব কমই ব্যবহার হয় ৷ তাছাড়া খাটুনি হিসাবে দুর্গাপুজোর সাজের দাম পাওয়া যায় না ৷ শোলার দাম এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ বেড়েছে বিভিন্ন উপকরণের দামও ৷ আর্থিক ক্ষতি করে তো আর কাজ করা সম্ভব নয় ৷ তাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে আমরা সেভাবে কাজ করি না ৷"

50 বছর ধরে শোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত গোলাপ সরকার (নিজস্ব ছবি)

সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কমল সরকার বলছেন, "শোলাশিল্পী গোলাপ সরকার এখনও পর্যন্ত সরকারি সাহায্যের জন্য কোনও আবেদন করেননি ৷ তিনি যদি প্রশাসনের কাছে কিংবা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে শিল্পীভাতার আবেদন করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে সেই ভাতা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ শুধু তাই নয়, এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি কিছু করা যায়, সেটাও তাঁকে করা হবে ৷"

শোলার কাজে ব্যস্ত গোলাপের স্ত্রীও (নিজস্ব ছবি)

গোলাপের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের ম্যানেজার স্বপনকুমার প্রামাণিক ৷ তিনি বলেন, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি গোলাপ সরকারকে সাহায্য করবার জন্য ফোন করবো ।"

