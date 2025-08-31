ভাঙড়, 31 অগস্ট: মহারাষ্ট্র বা গুজরাত নয়, এবার বাংলায় কথা বলায় বাঙালি শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যেই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত নলমুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, অশোকা সু কোম্পানির কারখানায় স্থানীয় বহু বাঙালি শ্রমিক কাজ করেন । অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার 'অপরাধে' বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দেন ওই কোম্পানির ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব । তিনি শ্রমিকদের কাজে বাধা দেন এবং স্পষ্ট জানান, 'এখানে অবাঙালি শ্রমিকদের কাজে নেওয়া হবে ৷ বাঙালি শ্রমিকদের রাখা চলবে না ।'
এমনকি বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা ও তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করা হয় বলে অভিযোগ । হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখা যায় শ্রমিকদের মধ্যে । তাঁরা কারখানার বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ভাঙড় থানার পুলিশ । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
কারখানার শ্রমিক মনিরুল মোল্লা বলেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরে এই কোম্পানিতে গাড়ি চালাচ্ছি । কিন্তু হঠাৎ করে নতুন ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে আমাদেরকে জানিয়ে দেন আর কাজে আসতে হবে না । এমন বহু শ্রমিকের সঙ্গেই তিনি এইরকম ব্যবহার করেছেন । আমরা চাই ওঁকে বদলি করে দিক ম্যানেজমেন্ট । আমরা পুনরায় কাজে যেন বহাল হতে পারি সেই ব্যবস্থা করুক কোম্পানি ।"
আরেক শ্রমিক রাজিবুল মোল্লা বলেন, "জুতো কোম্পানির থেকে বলছে বাঙালি শ্রমিককে কাজে রাখা হবে না ৷ কোম্পানির নতুন ম্যানেজার উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন ৷ তিনি নিজের মর্জি মতো কোম্পানি চালাচ্ছেন ৷ অবাঙালি এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে কাজে নিয়োগ করছেন ৷ আমরা চাই জিএমকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক ৷"
উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদে কিছুদিন আগেই কলকাতার রাজপথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার রাজ্যেই শ্রমিকদের বাংলা বলায় হেনস্তার শিকার হতে হল । ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক্ষেত্রে বাংলার মাটিতেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা কোথায় ?
যদিও এ বিষয়ে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, "ইতিমধ্যেই এই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৷ শ্রমিকরা বলেছে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে তাদেরকে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে । অপরদিকে কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে যে মেটিরিয়ালের কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ সঠিকভাবে না-করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে কর্তৃপক্ষ । সম্পূর্ণ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি । যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা ।"
তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অশোকা কোম্পানির তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।