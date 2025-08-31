ETV Bharat / state

ভিনরাজ্য নয়, বঙ্গেই বাংলায় কথা বলায় কাজ থেকে ছাঁটাই শ্রমিকদের ! - BENGALI WORKERS

অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কোম্পানির নতুন ম্যানেজার বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা ও ছাঁটাই করেন ৷ তাঁকে বদলির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা ।

Bengali workers
বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা ও ছাঁটাইয়ের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read

ভাঙড়, 31 অগস্ট: মহারাষ্ট্র বা গুজরাত নয়, এবার বাংলায় কথা বলায় বাঙালি শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যেই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত নলমুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ৷

জানা গিয়েছে, অশোকা সু কোম্পানির কারখানায় স্থানীয় বহু বাঙালি শ্রমিক কাজ করেন । অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার 'অপরাধে' বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দেন ওই কোম্পানির ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব । তিনি শ্রমিকদের কাজে বাধা দেন এবং স্পষ্ট জানান, 'এখানে অবাঙালি শ্রমিকদের কাজে নেওয়া হবে ৷ বাঙালি শ্রমিকদের রাখা চলবে না ।'

রাজ্যে বাংলায় কথা বলায় কাজ থেকে ছাঁটাই শ্রমিকদের ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এমনকি বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা ও তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করা হয় বলে অভিযোগ । হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখা যায় শ্রমিকদের মধ্যে । তাঁরা কারখানার বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ভাঙড় থানার পুলিশ । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

কারখানার শ্রমিক মনিরুল মোল্লা বলেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরে এই কোম্পানিতে গাড়ি চালাচ্ছি । কিন্তু হঠাৎ করে নতুন ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে আমাদেরকে জানিয়ে দেন আর কাজে আসতে হবে না । এমন বহু শ্রমিকের সঙ্গেই তিনি এইরকম ব্যবহার করেছেন । আমরা চাই ওঁকে বদলি করে দিক ম্যানেজমেন্ট । আমরা পুনরায় কাজে যেন বহাল হতে পারি সেই ব্যবস্থা করুক কোম্পানি ।"

Bengali workers
কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

আরেক শ্রমিক রাজিবুল মোল্লা বলেন, "জুতো কোম্পানির থেকে বলছে বাঙালি শ্রমিককে কাজে রাখা হবে না ৷ কোম্পানির নতুন ম্যানেজার উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন ৷ তিনি নিজের মর্জি মতো কোম্পানি চালাচ্ছেন ৷ অবাঙালি এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে কাজে নিয়োগ করছেন ৷ আমরা চাই জিএমকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক ৷"

উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদে কিছুদিন আগেই কলকাতার রাজপথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার রাজ্যেই শ্রমিকদের বাংলা বলায় হেনস্তার শিকার হতে হল । ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক্ষেত্রে বাংলার মাটিতেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা কোথায় ?

যদিও এ বিষয়ে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, "ইতিমধ্যেই এই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৷ শ্রমিকরা বলেছে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে তাদেরকে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে । অপরদিকে কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে যে মেটিরিয়ালের কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ সঠিকভাবে না-করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে কর্তৃপক্ষ । সম্পূর্ণ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি । যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা ।"

তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অশোকা কোম্পানির তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

ভাঙড়, 31 অগস্ট: মহারাষ্ট্র বা গুজরাত নয়, এবার বাংলায় কথা বলায় বাঙালি শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যেই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত নলমুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ৷

জানা গিয়েছে, অশোকা সু কোম্পানির কারখানায় স্থানীয় বহু বাঙালি শ্রমিক কাজ করেন । অভিযোগ, বাংলায় কথা বলার 'অপরাধে' বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিককে কাজ থেকে বের করে দেন ওই কোম্পানির ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব । তিনি শ্রমিকদের কাজে বাধা দেন এবং স্পষ্ট জানান, 'এখানে অবাঙালি শ্রমিকদের কাজে নেওয়া হবে ৷ বাঙালি শ্রমিকদের রাখা চলবে না ।'

রাজ্যে বাংলায় কথা বলায় কাজ থেকে ছাঁটাই শ্রমিকদের ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এমনকি বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা ও তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করা হয় বলে অভিযোগ । হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দেখা যায় শ্রমিকদের মধ্যে । তাঁরা কারখানার বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ভাঙড় থানার পুলিশ । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

কারখানার শ্রমিক মনিরুল মোল্লা বলেন, "আমি দীর্ঘদিন ধরে এই কোম্পানিতে গাড়ি চালাচ্ছি । কিন্তু হঠাৎ করে নতুন ম্যানেজার অজয় শ্রীবাস্তব এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে আমাদেরকে জানিয়ে দেন আর কাজে আসতে হবে না । এমন বহু শ্রমিকের সঙ্গেই তিনি এইরকম ব্যবহার করেছেন । আমরা চাই ওঁকে বদলি করে দিক ম্যানেজমেন্ট । আমরা পুনরায় কাজে যেন বহাল হতে পারি সেই ব্যবস্থা করুক কোম্পানি ।"

Bengali workers
কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা (নিজস্ব ছবি)

আরেক শ্রমিক রাজিবুল মোল্লা বলেন, "জুতো কোম্পানির থেকে বলছে বাঙালি শ্রমিককে কাজে রাখা হবে না ৷ কোম্পানির নতুন ম্যানেজার উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন ৷ তিনি নিজের মর্জি মতো কোম্পানি চালাচ্ছেন ৷ অবাঙালি এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে কাজে নিয়োগ করছেন ৷ আমরা চাই জিএমকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক ৷"

উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদে কিছুদিন আগেই কলকাতার রাজপথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার রাজ্যেই শ্রমিকদের বাংলা বলায় হেনস্তার শিকার হতে হল । ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক্ষেত্রে বাংলার মাটিতেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা কোথায় ?

যদিও এ বিষয়ে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, "ইতিমধ্যেই এই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৷ শ্রমিকরা বলেছে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে তাদেরকে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে । অপরদিকে কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে যে মেটিরিয়ালের কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ সঠিকভাবে না-করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে কর্তৃপক্ষ । সম্পূর্ণ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি । যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা ।"

তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অশোকা কোম্পানির তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALI WORKERS HARASSMENTSHOE COMPANY IN BHANGARবাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তাবাঙালি শ্রমিকদের ছাঁটাইBENGALI WORKERS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.