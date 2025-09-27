ত্রিধারায় অঘোরিদের 'শিব তাণ্ডব', কেরলের 'থৈয়ামে' মাতোয়ারা 66 পল্লি

ত্রিধারায় অঘোরিদের 'শিব তাণ্ডব', কেরলের 'থৈয়ামে' মাতোয়ারা 66 পল্লি
79 বছরে 'চলো ফিরি' থিমে পুরনো শিল্পকলার যুগকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ত্রিধারা অকাল বোধনের আয়োজকদের ৷
Published : September 27, 2025 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম দুই জনপ্রিয় দুর্গাপুজো হল ত্রিধারা অকাল বোধন এবং 66 পল্লি ৷ প্রতিবারই এই দুই পুজোয় চমক রাখেন আয়োজকরা ৷ এবারেও তার অন্যথা হয়নি ৷ 79তম বছরে তাই ত্রিধারা অকাল বোধনের ভাবনা 'চলো ফিরি' অর্থাৎ, প্রাচীন শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সেই অপূর্ব জগতে ফিরে যাওয়া ৷ তেমনই 66 পল্লির দুর্গাপুজোয় ফুটে উঠেছে কেরলের মন্দির নৃত্য 'থৈয়াম' ৷
ত্রিধারা অকাল বোধন
এবারে ত্রিধারা অকাল বোধন যেন ভিন্ন এক আবহের সেতুবন্ধন ৷ দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় এই পুজো এ বছর পা দিল 79তম বর্ষে ৷ আর এই বিশেষ মুহূর্তে তাদের ভাবনা 'চলো ফিরি'— প্রাচীন শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সেই অপূর্ব জগতে ফিরে যাওয়া ৷ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্লার হাত ধরে মণ্ডপে ফুটে উঠেছে এক প্রাচীন মন্দিরের রূপ ৷ যেখানে প্রতিটি ইট, প্রতিটি ভাস্কর্য যেন কথা বলছে ৷
মণ্ডপের একদিকে উঁচু বেদীতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব ৷ তাঁর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন ধাঁচের মন্দির ৷ যেখানে বসে আছেন দেবী দুর্গা ৷ যেন এক আধ্যাত্মিক মিলনস্থল ৷ মণ্ডপ জুড়ে দেওয়ালে খোদাই করা রয়েছে দেবনাগরী লিপি, কালীমূর্তি ও নানা ভাস্কর্য ৷ পাহাড়ি মন্দিরে যেমন পতাকা উড়তে দেখা যায়, এখানেও তেমন দৃশ্য ৷ এমনকি মন্দিরের পাথর বেয়ে নেমে আসছে ঝর্নার জল, যা পরিবেশকে আরও বাস্তব ও অনন্য করেছে ৷ ফলে দর্শনার্থীরা মণ্ডপে প্রবেশ করলেই যেন হারিয়ে যাবেন অন্য এক জগতে, অন্য এক অনুভূতিতে ৷
শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্লা বলেন, "আমরা দেখেছি প্রাচীনকালে কী অসাধারণ ভাস্কর্য গড়ে তোলা হত ৷ এখনও সুন্দর কাজ হয়, কিন্তু সেই সময়ের সৌন্দর্য আলাদা ছিল ৷ সেই চিত্রকেই আমরা এখানে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি ৷" বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হল, এবারে প্রতিমা ছাড়া আর কোথাও রঙের ব্যবহার প্রায় নেই ৷ খোদাই করা ভাস্কর্যের নৈপুণ্যই এবারে মূল আকর্ষণ ৷
তবে, এখানেই শেষ নয় ৷ দর্শনার্থীদের জন্য ত্রিধারা রেখেছে এক অভিনব আয়োজন ৷ 26 সেপ্টেম্বর থেকে মণ্ডপে বারাণসী থেকে আসা অঘোরি শিল্পীরা শিব তাণ্ডব করছেন ৷ প্রতিদিন তাঁরা লাইভ পারফরম্যান্স করবেন ৷ যা দর্শকদের মুগ্ধ করবে নিশ্চিতভাবে ৷ ত্রিধারার আহ্বায়ক শুভজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "প্রতিবছর আমরা দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক রাখি ৷ এ বছর সেই জায়গায় অঘোরি সম্প্রদায়ের শিল্পীদের শিব তাণ্ডব পরিবেশনা থাকবে ৷ আমাদের 'চলো ফিরি' ভাবনার সঙ্গে এই উপস্থাপনা একেবারেই মানানসই ৷"
66 পল্লি
থিমের সাজে নজর কাড়ছে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুজো 66 পল্লি ৷ এবার 75তম বর্ষে পদার্পণ করছে 66 পল্লি ৷ এই বিশেষ বছরকে স্মরণীয় করে তুলতে মণ্ডপে তুলে আনা হয়েছে কেরলের অন্যতম শিল্পধারা থৈয়াম ৷ দক্ষিণ ভারতের কাসারগড় ও কান্নুর জেলায় প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত এই নৃত্যশিল্প শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও দেবভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ৷ স্থানীয় মন্দিরে এই নৃত্যকে দেবতার পুজো, বেদনা, আশির্বাদ ও মানবজীবনের বার্তা বহনের এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় ৷
থৈয়ামে শিল্পীরা দেবতার রূপ ধারণ করেন ৷ তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় প্রার্থনা ও বেদনার কথা ৷ পোশাক ও মুখরঙ্গের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে মাতৃশক্তির মহিমা ও দেবশক্তির বহুরূপ ৷ নারী থৈয়াম দেবীরা যেখানে পার্বতীর করাল অথচ স্নেহময়ী রূপের প্রতীক, সেখানে পুরুষ থৈয়াম দেবতারা প্রতিফলিত করেন শিবের নানা রূপ ৷
এবারের পুজোয় শিল্পী গোপাল পোদ্দার এই থৈয়াম শিল্পের অনুপ্রেরণায় সাজিয়েছেন 66 পল্লির মণ্ডপ ৷ নৃত্যশৈলীর পোশাক, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীকের আসল সুর ও রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রূপ দিয়েছেন দেবীমূর্তিকে ৷ তাঁর কথায়, "থৈয়ামে একসঙ্গে বহু শিল্পকলার মেলবন্ধন ঘটে ৷ অভিনয়, নাচ, সঙ্গীত ও রঙিন পোশাক—সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক অনন্য লোকনৃত্য ৷ এবছর প্রথমবার কলকাতার দুর্গোৎসবের মঞ্চে সরাসরি পরিবেশিত হতে চলেছে এই শিল্প ৷"
এই বিশেষ আয়োজনকে বাস্তবায়িত করতে কেরল থেকে এসেছেন প্রায় 20-25 জন শিল্পী ৷ গত তিন মাস ধরে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে 66 পল্লির এই অনন্য মণ্ডপ ৷ প্রতিদিন দর্শনার্থীরা সরাসরি দেখতে পাবেন থৈয়াম নৃত্যের পরিবেশনা ৷ দেবীর আরাধনার পাশাপাশি কেরলের সংস্কৃতির সঙ্গে কলকাতাবাসীর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এক অভিনব সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে 66 পল্লির দুর্গাপুজো ৷