অসুরের পুজো নয়, কলেজ পড়ুয়াদের চেষ্টায় শবর গ্রামে প্রথমবার মাতৃশক্তির আরাধনা

অসুরের পুজো নয়, কলেজ পড়ুয়াদের চেষ্টায় শবর গ্রামে প্রথমবার মাতৃশক্তির আরাধনা
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের উদ্যোগে ওন্দার রাজনয়া গ্রামে দুর্গাপুজোর সূচনা ৷
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: দুর্গোৎসব মানেই বাঙালির প্রাণের উৎসব ৷ কিন্তু, পুজোর আনন্দ যেন সীমাবদ্ধ না-থাকে আলো, আড়ম্বর বা নতুন জামাকাপড় কেনার মধ্যে ৷ বরং, এর মূলে থাকে মানবিকতা, আনন্দের ভাগাভাগি আর একাত্মতার বার্তা ৷ সেই ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৷ এবার তাঁরা দুর্গাপুজোর আনন্দ পৌঁছে দিলেন পুরুলিয়ার ওন্দায় রাজনয়া নামে এক শবর গ্রামে ৷
সাধারণত সে গ্রামের মানুষ পুজো করে মহিষাসুরকে ৷ কিন্তু, শবর সমাজে শুভ শক্তির আরাধনার সূচনা করতে, এই প্রথমবার দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে ৷ আর পুজোর আবহে মুখর হয়ে উঠেছে গোটা শবর গ্রাম ৷
সাংবাদিকতা বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের হাত ধরেই তৈরি হয় দেড় ফুটের একটি দুর্গা প্রতিমা ৷ এই প্রতিমা গড়ে ওঠার মধ্যেও রয়েছে বিশেষত্ব ৷ প্রথমে খড়, তার উপরে কাগজের আস্তরণ দেওয়া হয় ৷ তারপর কাগজের উপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই দেবীমূর্তি নিয়ে শবরদের গ্রামে পৌঁছে গিয়েছেন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মী-সহ মোট 40 জন ৷ সেই প্রতিমা দিয়েই শুরু হয়েছে শবরদের প্রথম দুর্গাপুজো ৷
তবে শুধু প্রতিমা গড়ে দেওয়াই নয়, এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও বড় মানবিক বার্তা ৷ ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে প্রায় 250 জন শবর শিশু ও মহিলার হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দিয়েছেন ৷ পুজোর আনন্দে সামিল করতে, তাঁদের জন্য আয়োজন করা হয় খাওয়া-দাওয়ার ৷ এখানেই থেমে থাকেনি এই কর্মযজ্ঞ ৷ কিছু শিশুকে নির্বাচন করা হয়েছে ৷ তাদের সারা বছরের লেখাপড়ার খরচ বহন করবে কলেজের এই বিভাগ ৷
এই ভাবনা নতুন নয় ৷ 14 বছর আগে থেকেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ দুঃস্থ শিশুদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছিল ৷ এ বছর সেই কর্মসূচি পা দিল 15তম বর্ষে ৷ এই বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আমাদের পড়ুয়াদের মধ্যে একটা চেতনাবোধের জন্ম দিয়ে থাকি ৷ এই চেতনাবোধ হল, তোমার পুজোর খরচ থেকে কিছু টাকা সরিয়ে রাখো দুঃস্থ মানুষদের জন্য, যাদের ঘরে পৌঁছায় না-এই উৎসবের আলো ৷ সেই বার্তাকে সামনে রেখেই আমাদের পনেরো বছর ধরে চলছে এই কর্মসূচি ৷"
বিভাগের এক ছাত্রী বলেন, "এই অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয় ৷ কলকাতায় অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রয়েছে ৷ কিন্তু, পুরুলিয়ার এই গ্রামে অনেকেই পৌঁছতে পারেন না ৷ তাই ওঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে খুব ভালো লাগছে ৷ আমরা এই কাজের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাই পুজো সবার ৷ পুজোতে আনন্দ করার অধিকার সবার আছে ৷"
যেহেতু এখনও পুজো শুরু হয়নি, তাই পড়ুয়ারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন থাইল্যান্ড থেকে আনা একটি বেলগাছ ৷ সেটাকেই পুজো করা হয় দ্বিতীয়ার দিন ৷ যার কারণ সম্পর্কে কলেজের এক প্রাক্তনী বলেন, "বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষার বার্তাই আমরা তুলে ধরলাম ৷ পাশাপাশি, দুর্গাপুজো হওয়ার সময় নবপত্রিকার পুজো হয় ৷ সেই নবপত্রিকার মধ্যে একটি হল বেলগাছ ৷ সেই কারণে বেলগাছ নিয়ে এসে পুজো করা হয়েছে ৷"