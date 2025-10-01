দুর্গার আরাধনায় মাতলেন যৌনকর্মীরা, দিলেন নবমীর অঞ্জলি

দুর্গার আরাধনায় মাতলেন যৌনকর্মীরা, দিলেন নবমীর অঞ্জলি
সাত বছর ধরে দুর্গাপুরের কাদারোড যৌনপল্লিতে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে । সেখানে অঞ্জলি থেকে পুজোর সমস্ত আচারে অংশ নেন যৌনকর্মীরা ৷
Published : October 1, 2025 at 3:24 PM IST
দুর্গাপুর, 1 অক্টোবর: ওঁরা বারবণিতা ৷ ওঁরা যৌনকর্মী । প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি পুজোয় ওঁদের বাড়ির মাটি ভিন্ন দুর্গাপুজো সার্থকতা পায় না । অথচ ওঁরাই কি না শিক্ষিত সভ্য সমাজের দুর্গোৎসবে শামিল হতে পারতেন না । ওঁদের দেখলেই সভ্য সমাজ দূরে সরে যেত । আজ সেই যৌনকর্মীরা মিলেই আয়োজন করেছেন দুর্গাপুজোর ৷ নবমীতে সেখানে সকলে মিলে দিলেন অঞ্জলিও ৷
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তার গা ঘেঁষেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল কাদারোড যৌনপল্লি । 19 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই অনেকটা জায়গাজুড়ে এই যৌনপল্লির অবস্থান । বর্তমানে প্রায় সাড়ে 700 জন যৌনকর্মী কাদারোড রেড লাইট এলাকায় যৌন পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকে দিন গুজরান করছেন । এক সময় ওঁরা দুর্গাপুজোর সময় অন্য কোথাও অঞ্জলি দিতে গেলে সভ্যসমাজ ওদের থেকে দূরে সরে যেত । ওদেরকে মাতৃ আরাধনার আয়োজনে একরাশ উপেক্ষা অবজ্ঞা আর অবহেলা নিয়ে দু'চোখে জল নিয়ে বাড়ি ফিরতে হতো ।
সাত বছর আগে দুর্গাপুরের কাদারোড যৌনপল্লিতে শুরু হয় দুর্গার আরাধনা । সমস্ত যৌনকর্মীরা, দুর্বার এবং যৌনকর্মীদের সন্তানদের সংগঠন পদাতিকের মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয় এই দুর্গোৎসব । বৈদিক রীতিনীতি মেনেই এই দুর্গোৎসব আয়োজিত হচ্ছে । যৌন পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলারা নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে অষ্টমী-নবমী বৃত্তিতে উপবাস থেকে অঞ্জলি প্রদান-সহ পুজোর সমস্ত আচরণ অনুষ্ঠান পালন করেন । অষ্টমীর দিন এই মন্দিরের আঁখ, কদমা ও শশা বলিদান হয় । আজ নবমী তিথি । নবমীর সকালবেলায় দেখা গেল পুজোয় ব্যস্ত পুরোহিত ।
পুজো কমিটির সদস্য বলেন, "আমাদের মা-বোন, মাসিরা সভ্য সমাজের দুর্গোৎসবের অঞ্জলি দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হতেন । তাঁরা দু'চোখে জল নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেন । যাঁদের বাড়ির মাটি ছাড়া দুর্গোৎসব অপূর্ণ, তাঁদেরকেই থাকতে হতো দুর্গাপুজোর সময় উপেক্ষিত । সাত বছর আগে আমরা এই দুর্গাপুজো শুরু করি । মন প্রাণ দিয়ে আমরা এই পুজো করি । আমাদের যা কিছু তার জন্য তো আমরা দায়ী নয়, তাও এই সমাজ আমাদেরকে অন্য চোখে দেখে । তাই আমরা এই দুর্গাপুজো নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে করি ৷"
এক যৌনকর্মীর কথায়, "আমি গর্বের সঙ্গে বলি আমি একজন যৌনকর্মী । আমাদেরকে সমাজ অন্য চোখে দেখে । কিন্তু আমরাও মানুষ । আমরাও সম্মানের সঙ্গে সমাজের অঙ্গ হয়ে বেঁচে আছি । আমাদের ঘরের মাটি ছাড়া দুর্গা পুজো হয় না । অথচ আমাদের মেয়েরা মা দুর্গার মুখ দেখতে যেতে পারতেন না, কোথাও অঞ্জলি দিতে যেতে পারতেন না । তাই আমরা এই দুর্গোৎসবের সূচনা করেছি ।"
এই পুজোর অন্যতম পুরোহিত বলেন, "এই যৌনকর্মীরা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি ভরে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে অঞ্জলি দেন তা দেখে অভিভূত হয়ে যাবেন । এরা প্রত্যেকে দুর্গাপুজোকে অত্যন্ত ভক্তি ভরে করে । আমরাও এই পুজো করতে পেরে গর্বিত ।"
সাধারণ মানুষ হয়তো যৌনপল্লির এই পুজোয় যান না । দর্শনার্থীদের ঢল নামে না এই পুজো দেখতে । কিন্তু ওরা নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দিত হয়ে ওঠেন । সব গ্লানি, সব বেদনা ভুলে বছরের এই পাঁচটা দিন ওরাও মাতৃ আরাধনায় মত্ত হয়ে থাকেন । দেবী দুর্গতিনাশিনীর কাছে ওঁদের সমবেত প্রার্থনা, ওঁরা যেন সামাজিক সম্মান পান ।