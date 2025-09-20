বাঁধভাঙা জলে রক্ষে নেই দোসর বুনো শূকরের হামলা, ভূতনিতে আহত 5 চরবাসী
হামলার পর আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা একটি শূকরকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন ৷ বন্যপ্রাণ হত্যা না করার বার্তা দিয়েছেন জেলা বনাধিকারিক ৷
Published : September 20, 2025 at 7:53 PM IST
মালদা, 20 সেপ্টেম্বর: গঙ্গা আর ফুলহরের বাঁধভাঙা জলে এমনিতেই ত্রাহিরব উঠেছে ভূতনি চরে, গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বুনো শূকরের উপদ্রব ৷ বন্য শূকরের হামলায় ইতিমধ্যে রক্তাক্ত হয়েছেন পাঁচ চরবাসী ৷ তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা ৷ আহতদের তিনজন বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভানু সরকারটোলা ও ছবি মাঝিটোলা গ্রামে ৷ যদিও গ্রামবাসীরা ওই শূকরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন ৷ বন দফতর বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷
সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি ঘোরালো আকার নিয়েছে ভূতনি চরে ৷ গঙ্গা ও ফুলহরের বাঁধ উড়ে জলমগ্ন হয়ে রয়েছে গোটা ভূতনি ৷ শুধুমাত্র উঁচু জায়গাগুলি এখনও মাথা তুলে রয়েছে ৷ ইতিমধ্যে দুই নদীর জলস্ফীতির বলি হয়েছেন পাঁচজন ৷ এবার মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে বুনো শূকরের উপদ্রব ৷
চরবাসীরা জানাচ্ছেন, গঙ্গায় মাঝেমধ্যেই বুনো শূকর কিংবা নীলগাই ভেসে আসে ৷ একাধিক নীলগাইকে চর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে৷ তবে ভেসে আসা বন্য শূকরের সন্ধান পাওয়া যায় না ৷ তারা ঝোপঝাড় কিংবা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে ৷ মূলত রাতেই খাবারের খোঁজে বেরোয় ৷ ফসলের ক্ষতি করে ৷ এখন চরের সিংহভাগ এলাকা জলমগ্ন ৷ জীবজন্তু, বিষাক্ত সাপ, পোকামাকড় প্রত্যেকেই প্রাণ বাঁচাতে ডাঙায় আশ্রয় নিয়েছে ৷ তাদেরও খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে ৷ সম্ভবত সেই কারণেই লোকালয়ে চলে আসে দু’টি বুনো শূকর ৷ মানুষের উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে চরবাসীদের উপর হামলা চালায় ৷
আতঙ্কিত মানুষজন একটি শূকরকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন ৷ আহত পাঁচজন হলেন ভানু সরকারটোলা গ্রামের ধনপতি মণ্ডল, জয়দেব মণ্ডল ও সঞ্জীব মণ্ডল এবং ছবি মাঝিটোলা গ্রামের জয় মণ্ডল ও মায়া মণ্ডল ৷ ধনপতিবাবু বর্তমানে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ জয় ও মায়া মণ্ডলকে প্রথমে সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁদের মালদা মেডিক্যালে রেফার করে দেন ৷ তাঁরা এখন মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন ৷
আহত ধনপতি মণ্ডল বলেন, "তখন বাড়িতে একাই ছিলাম ৷ হঠাৎ একটি শূকর এসে আমার হাঁটুর উপর কামড়ে দেয় ৷ আরও কয়েকজনকে কামড়েছে ৷ এলাকায় আরও বুনো শূকর দেখা যাচ্ছে ৷ আগেও দেখা যেত ৷ তবে এভাবে হামলা চালাত না ৷ এদিকে বুনো শূকর আগে ছিল না ৷ হয়তো কোথাও থেকে ভেসে চলে এসেছে ৷ এখন বাড়িতে ঢুকে ঢুকে কামড়াচ্ছে ৷ সবাই আতঙ্কে রয়েছে ৷ এখন হাসপাতালে ভর্তি আছি ৷ আমাদের বাড়ির সামনে এখন বন্যার জল ৷ তার মধ্যে দিয়েই ওই শূকরটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে ৷"
আহত ধনপতির ছেলে সন্দীপ মণ্ডলের কথায়, "বন্যার জল থেকে প্রাণে বাঁচতে বুনো শূকর এখন লোকালয়ে চলে আসছে ৷ সেই সময় বাবা বাড়ির বাইরে বসে ছিল ৷ সেখানে শূকরটা বাবাকে কামড় দেয় ৷ শুধু বাবাকে নয়, শূকরটা গ্রামের পাঁচজনকে কামড়েছে ৷ তার মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন ৷ ভূতনির অবস্থা এখন এতটাই খারাপ যে মানুষ ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না ৷ এক মাসের বেশি সময় ধরে বন্যার জল জমে রয়েছে ৷ এর মধ্যে জন্তু-জানোয়ার, সাপের উপদ্রব শুরু হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এটা বুনো শূকর ছিল ৷ কোথা থেকে এসেছে বলতে পারছি না ৷ হয়তো যে জঙ্গলে থাকত সেখানেও বন্যার জল ঢুকে পড়েছে ৷ নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঝুঁকি নিয়ে এখানে চলে এসেছে ৷ ভূতনি চরে লক্ষাধিক মানুষের বসবাস ৷ বেশিরভাগই গরিব মানুষ ৷ কৃষক ৷ প্রতি বছর বন্যায় ফসল ডুবে যাচ্ছে ৷ প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে সবার ৷ বছর বছর যাতে এখানে বন্যা না হয় সেই বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত ৷"
চরবাসী রেণুকা মণ্ডল বলেন, "বুনো শূকর খুব উপদ্রব করছে ৷ বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ছে ৷ এক বাড়ি থেকে তাড়ালে অন্য বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে ৷ দুটো বড় শূকর ছিল ৷ একটা আমার বড় দাদাকে কামড়েছে ৷ হঠাৎ হামলায় দাদা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় ৷ বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করে ৷ চিৎকার শুনে সবাই দৌড়ে আসে ৷ তারপর সবাই মিলে দাদাকে হাসপাতালে নিয়ে আসি ৷ এখানে ব্যান্ডেজ হয়েছে ৷ এখন কী করব বুঝতে পারছি না ৷ শূকরটা পাঁচজনকে কামড়েছে ৷ দু'জনকে মালদায় রেফার করে দেওয়া হয়েছে ৷ শূকরগুলো কোথায় থেকে এল বলতে পারব না ৷ চর থেকে বুনো শূকর দূর করতে সরকারি পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি আমরা ৷"
জেলা বনাধিকারিক জিজু জেকব বলেন, "ঘটনাটি জানতে পেরেছি ৷ হয়তো বন্যার জল থেকে বাঁচতেই ওই শূকরটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল ৷ আমরা বিষয়টি দেখছি ৷ তবে গ্রামবাসীদের আবেদন জানাব, বন্যপ্রাণ এভাবে যেন কেউ মেরে না ফেলেন ৷ এমন কাজ আইনত দণ্ডনীয় ৷"