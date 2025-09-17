নিষিদ্ধ পল্লিতে উদ্ধার 5 নাবালিকা, পুলিশকে হুমকি দিয়ে 2 জনকে ছাড়িয়ে নিলেন তৃণমূল নেতারা !

নিষিদ্ধ পল্লিতে উদ্ধার 5 নাবালিকা, পুলিশকে হুমকি দিয়ে 2 জনকে ছাড়িয়ে নিলেন তৃণমূল নেতারা !
উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের মধ্যে রয়েছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ৷ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের চাপে পড়ে দুই নাবালিকাকে পুলিশ ছেড়ে দেয় ৷
Published : September 17, 2025 at 6:05 PM IST
রায়গঞ্জ, 17 সেপ্টেম্বর: নিষিদ্ধ পল্লি থেকে পাঁচজন পাচার হওয়া নাবালিকা-সহ নয় মহিলাকে উদ্ধার করা হল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ায় ৷ গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যৌথ প্রচেষ্টায় সকলকে উদ্ধার করেছে ৷ অভিযোগ, সকলকে উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে গেলেও স্থানীয় বাসিন্দা-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা হুমকি দিয়ে দু'জন নাবালিকাকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করে পুলিশকে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যৌথভাবে অভিযান চালায় পাঞ্জিপাড়ার নিষিদ্ধপল্লিতে ৷ এরপর সেখান থেকে ন'জন মেয়েকে উদ্ধার করা হয় । তাঁদের মধ্যে পাঁচজন নাবালিকা । পুলিশের অতর্কিত অভিযানে যৌনপল্লি থেকে মেয়ে উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়ে ।
অভিযোগ, এদিন প্রায় 30 জন তৃণমূল নেতা-কর্মী ওই পুলিশ ফাঁড়ির ভেতরে ঢুকে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীদের প্রকাশ্যে হুমকি দেয় । শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে পুলিশ পাঁচ নাবালিকার মধ্যে দু'জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় । তৃণমূল নেতারা দাবি করে যে, তাঁদের পরিবার ওই এলাকাতেই থাকে । যদিও তাঁরা ওই মেয়েদের কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি বলে খবর ।
জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের মধ্যে এক জন বিহারের দ্বারভাঙা ও একজন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে পাচার হয়েছে । তাদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে পাঞ্জিপাড়া যৌনপল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । অভিযোগ, প্রায় 8-9 মাস আগে অজ্ঞাত দালালেরা তাঁদের পাঞ্জিপাড়ার নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করে ।
ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষে অরিজিৎ অধিকারী বলেন, "সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ইসলামপুর পুলিশ জেলা সুপারের সঙ্গে দেখা করি । তিনি 15 থেকে 20 জনের একটি পুলিশ টিম গঠন করে দেন এবং সেই টিমের সঙ্গে আমরাও ছিলাম । ওই দিন সন্ধ্যা নাগাদ যৌনপল্লিতে এই অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকে ওই মেয়েদের আমরা উদ্ধার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসি ।"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছনোর 15-20 মিনিটের মধ্যে 200 জনেরও বেশি জনতা পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে পড়ে । তাদের কথাবার্তায় মনে হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল নেতা-কর্মী । প্রায় 30 জন ভেতরে ঢুকে লাগাতার হুমকি দিতে থাকে । চাপে পড়ে পুলিশকে 2 জন নাবালিকাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় । যদিও তারা ওই দুই নাবালিকার কোনও উপযুক্ত নথি দেখাতে পারেনি । ওই সময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল পুলিশ আমাদের গার্ড করে বিহার পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ।"
এদিকে ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেন, "পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাওয়ের বিষয়টি জানা নেই । পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"