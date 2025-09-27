বোধনের আগেই বিষাদের সুর, দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত 3

বোধনের আগেই বিষাদের সুর, দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত 3
ঘটনায় গাড়িতে থাকা আরও তিনজন আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোয় এই দুর্ঘটনা বলে অনুমান ৷
Published : September 27, 2025 at 10:07 AM IST
পোলবা, 27 সেপ্টেম্বর: দেবীর বোধনের আগে বিষাদের সুর গ্রামে ৷ দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে চারচাকা গাড়ি ৷ আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ আহত আরও তিন । ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পোলবার অনন্তপুরে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত একটা নাগাদ চন্দননগর রেল ফ্লাইওভার থেকে দিল্লি রোডের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি । সেই সময় রাস্তার ধারে রাখা সারিবদ্ধ ইটের মধ্যে ওই চারচাকা গাড়িটি ধাক্কা মারে । ওই গাড়িতেই চালক ও আরোহী নিয়ে মোট ছয়জন গুরুতর আহত হন ।
প্রথমে তাদেঁর উদ্ধার করে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । বাকি চারজনকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও আরেকজনের মৃত্যু হয় । বাকি তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে । মৃত যুবকের নাম ভাস্কর দেবধারা (29), বাড়ি শঙ্করবাটি । প্রীতম চক্রবর্তী (30) ও স্বপন দে (40), এঁদের বাড়ি চন্দননগরের সুরেরপুকুরে । ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে আসে চন্দননগর ও পোলবা থানার পুলিশ । দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ ।
সূত্রের খবর, চালক মত্ত অবস্থায় থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ইটের সারিতে ধাক্কা দেয় । তাতেই এই দুর্ঘটনা । পোলবা শঙ্করবাটি বারোয়ারি দুর্গাপুজো এবারে 46তম বর্ষে। দীর্ঘদিন ধরেই এই পুজো করে আসছেন গ্রামবাসীরা । গতকাল রাত দশটা নাগাদ চন্দননগর কুমোর পাড়া থেকে দুর্গা প্রতিমা আনতে যান ওই পুজো কমিটির সদস্যরা । আর সেই সঙ্গেই শঙ্করবাটির করোনা স্ট্যাচু মোড়ের বাসিন্দা দুই ভাই ভাস্কর দেব ধারা ও সোমনাথ দেব ধারাও একটি চারচাকা গাড়ি করে প্রতিমা আনতে যান । মন্দিরে আসার সময় চন্দননগর ফ্লাইওভারের নীচে শঙ্করবাটি মোড়ের আগে পথদুর্ঘটনার মুখে পড়েন তাঁরা ।
ঘটনায় আহতরা হলেন মৃত ভাস্করের দাদা সোমনাথ দেব ধারা (31), বাউল দাস (30) ও শ্যামল মাইতি (26)। এঁদেরকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল ও পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । চন্দননগর শাওলি বটতলায় গাড়ির গ্যারেজ ছিল ভাস্কর ও সোমনাথের । সেখান থেকেই বন্ধুত্ব হয় প্রীতম ও স্বপনের সঙ্গে । বাকি শঙ্করবাটির আহত যুবক রাজমিস্ত্রির কাজ করেন ও টোটো চালান ।
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডিএনটি প্রিয়ব্রত বক্সি বলেন, "গাড়ি চন্দননগর থেকে আসার পথে রাস্তার অনেক দূরে একটি ইটের সারিতে গিয়ে ধাক্কা মারে । ড্রাইভার ও আরেকজনের মৃত্যু হয় ৷ চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পোলবা থানার পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে । গাড়ির ভেতর থেকে কোনও মদের বোতল পাওয়া যায়নি ।"
সুগন্ধা পঞ্চায়েতের সদস্য অজিত পাল বলেন, "পুজোর প্রতিমা আনতে গিয়েছিল । সকলে চলে এলেও বাকিদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না । পরে পুলিশ ফোন করে পুজো কমিটির সদস্যদের । তারা গিয়ে দেখে চারচাকাটির দুর্ঘটনা ঘটেছে । তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজন মারা যায় । গাড়ির গতি বেশি থাকায় এই দুর্ঘটনা । একসঙ্গে দুই ভাই ছিল । তাদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছে । একজন আহত । বাকিরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে ।"
দুর্ঘটনাস্থলের স্থানীয় বাসিন্দা সুখচাঁদ দাস বলেন, "গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সারিবদ্ধ ইটে ধাক্কা মারে । সামনের অংশ দুমড়ে যায় গাড়িটার । মোট ছয়জনের মধ্যে তিনজন মারা গিয়েছে । দুঃখজনক ঘটনা । এরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল । চন্দননগর ফ্লাইওভারের রাস্তা দিয়ে বেপারোয়াভাবে গাড়ি চলে । পুলিশের কাছে অনুরোধ, গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করুক তারা ।"