বন্ধ রেলগেটেও পারাপার ! ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে শ‍্যামনগরে 'থ্রু' ট্রেনের ধাক্কায় মৃত 3

রেলগেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও লাইন পারাপার করতে গিয়ে 'থ্রু' ট্রেনের ধাক্কায় শ‍্যামনগরে মৃত্যু হল তিনজনের । গুরুতর আহত আরও এক ।

শ‍্যামনগরে 'থ্রু' ট্রেনের ধাক্কায় মৃত 3 (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 3:54 PM IST

শ‍্যামনগর, 28 সেপ্টেম্বর: ফের সচেতনতার অভাব ! রেলগেট বন্ধ থাকা সত্ত্বেও লাইন পারাপার করতে গিয়ে ঘটল দুর্ঘটনা । পঞ্চমীর রাতে 'থ্রু' ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিনজনের । গুরুতর আহত আরও একজন । মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা (মেইন) শাখার শ‍্যামনগর স্টেশন চত্বরে । হতাহতদের নাম-পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি । দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ শ‍্যামনগর স্টেশন দিয়ে 'থ্রু' ট্রেন পাস হওয়ার আগে পাশের রেলগেটটি বন্ধ করা ছিল । 'থ্রু' ট্রেন যাবে বলে বারবার স্টেশনের মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল । কিন্তু, তার তোয়াক্কা না-করেই ওই চারজন বন্ধ রেলগেট দিয়ে লাইন পারাপার করছিলেন । তখনই ঘটে এই বিপত্তি । দ্রুত গতির ট্রেনের ধাক্কায় লাইন থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়েন চারজন । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের । বাকি দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি হাসপাতালে । তবে সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয় ৷ জানা গিয়েছে, তিনি ছিলেন স্থানীয় এক ফল বিক্রেতা ।

রেলগেট বন্ধ থাকা সত্বেও পারাপার (নিজস্ব চিত্র)

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, "পঞ্চমীর রাতে ওই চারজন সম্ভবত ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা করেছিলেন । ট্রেন থেকে নেমে লাইন পেরিয়ে দু’নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তিন নম্বরের দিকে তাঁরা যাচ্ছিলেন । অসতর্ক ভাবে লাইন পেরনোর সময় কখন যে মৃত্যু তাঁদের কাছে চলে এসেছে তা তাঁরা টেরই পাননি ।"

এই ঘটনায় রেল পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ । তাঁদের দাবি, "পুজোর সময় সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে রেল পুলিশের তরফে যে নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল, তা সেখানে ছিল না ।" যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকত, তবে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলে মনে করছেন অনেকেই ।

যদিও তা মানতে নারাজ রেল পুলিশ । এ নিয়ে রেল পুলিশের এক কর্তা বলেন, "সাধারণ মানুষ থেকে যাত্রীদের বারবার সচেতন করা হচ্ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ রেললাইন পারাপার করবেন না । কিন্তু, তা সত্ত্বেও এক শ্রেণির মানুষের অসচেতনতার অভাব রয়েই গিয়েছে । এই দুর্ঘটনার নেপথ্যেও সেটাই রয়েছে । মৃত ও আহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে । গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ।"

