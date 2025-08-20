ETV Bharat / state

রান্নার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ একই পরিবারের 7 জন-সহ 10

আগুনে মোট তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ আশঙ্কাজনক এক যুবক ও এক কিশোরকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে ৷

সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন সাগরদিঘিতে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 3:03 PM IST

সাগরদিঘি, 20 অগস্ট: রান্না করার সময় গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ৷ ভয়াবহ আগুনে পুড়ে জখম হলেন একই পরিবারের সাতজন-সহ মোট দশ । একটি বাড়ি থেকে আগুন ছড়িয়ে যায় পাশের দুটি বাড়িতে । ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশাপাশি তিনটি বাড়ি । মঙ্গলবার রাত সাড়ে 9টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার বেলসাণ্ডা প্রাথমিক স্কুলের পাশে ।

স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে সাগরদিঘি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরদিঘি থানার পুলিশ । আহতদের মধ্যে এক যুবক ও এক কিশোরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে ।

অগ্নিদগ্ধ একই পরিবারের 7 জন-সহ 10 (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, মণ্ডল পরিবারের কর্ত্রী রাতের রান্না করছিলেন । সেইসময় গ্যাস লিক করে আগুন ধরে । মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাড়িতে । আগুন পাশের দুটি বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে । দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুনের লেলিহান শিখা ৷ এরপরেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায় । উদ্ধার ও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয়রা ।

রান্নার গ্যাস জ্বালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট শব্দে সিলিন্ডারটি ফেটে যায় । ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হন প্রায় 10 জন । সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সাগরদিঘি ব্লকের বিডিও সঞ্জয় শিকদার । বিডিও বলেন, "শুনেছি একটি বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগে । সেখান থেকে পাশের বাড়িতেও আগুন ধরে যায় । গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে 10 জন আহত হয়েছে ।"

বেলসাণ্ডা প্রাথমিক স্কুলের পাশে ঘটনাটি ঘটে (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা রোহেল শেখ বলেন, "আগুন লাগার খবর পেয়ে আমরা প্রায় 15 জন স্কুলের ছাদ দিয়ে ওই বাড়িতে ঢুকি । অগ্নিদগ্ধদের উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসি । তারপর তাঁদের হাসপাতালে পাঠাই ৷" ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য সন্ধ্যা মণ্ডল বলেন, "মা রাতের জন্য মাছের ঝোল রান্না করছিল । পাশে ভাই ছিল । ফোন আসায় আমি বাড়ির বাইরে চলে আসি । তখনই আগুন ধরে । তার কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দ হয় । তাতেই আগুন আরও তীব্রতর হয় ।"

