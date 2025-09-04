কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে নতুন পদ সৃষ্টি, জমি ব্যবহারে বড়সড় সিদ্ধান্ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার—সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার বিধানসভা অধিবেশন শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে বেরোল একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা । আগে 1 সেপ্টেম্বর বৈঠকের দিন নির্ধারিত হলেও শেষ পর্যন্ত 4 সেপ্টেম্বর বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ।
কোথায় কত নতুন পদ সৃষ্টি
নতুন পদ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পদক্ষেপের বিষয়ে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে মোট 18টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে । এর মধ্যে মৎস্য দফতরে 1টি (Joint Director of Finance), অর্থ দফতরে 2টি (Deputy Secretary – Technical), নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরে 1টি (লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে IT Officer) এবং রাজভবনে অস্থায়ীভাবে 2টি সিনিয়র স্তরের OSD পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে নতুন 12টি পদ তৈরি হবে । এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরেও একাধিক পদ সৃষ্টির অনুমোদন মিলেছে । একইসঙ্গে, রাজ্যের 11টি মেডিক্যাল কলেজে বিপুল সংখ্যায় নার্স নিয়োগের প্রস্তাবও পাশ হয়েছে ।
সরকারি সূত্রে খবর, শূন্যপদ পূরণ ও নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই রাজ্যের লক্ষ্য । ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করেছিলেন, নতুন কর্মসংস্থান তৈরিই হবে তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান অভিমুখ ।
জমি ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
শিল্পায়নে গতি আনতে এদিন জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । হাওড়ার লিলুয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও লজিস্টিক পার্ক গড়তে ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে লিজ ও ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দ, দক্ষিণ 24 পরগনায় আবাসিক ব্যবহারের জন্য জমি বরাদ্দ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় হিডকোর মাধ্যমে ই-অকশনে হোটেল ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, হুগলির পোলবায় টেকনোম্যাক ইঞ্জিনিয়ারিংকে ফ্যাক্টরি গড়ার জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে । পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তগুলি শিল্প বিনিয়োগ ও পর্যটনে নতুন গতি আনবে ।
প্রশাসনিক সংস্কার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে 40 বছরের ঊর্ধ্বে WBCS ও WBPS অফিসারদের জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । দীর্ঘমেয়াদি পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ।
শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক নিয়োগ
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে । সেইসঙ্গে মোট 12 জন প্যারাটিচার নিয়োগ করা হবে—রাজবংশী মাধ্যমে 2 জন এবং কামতাপুরী মাধ্যমে 10 জন ।
নতুন উন্নয়ন বোর্ড
বৈঠকে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে
এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকের কার্যবিবরণী থেকে স্পষ্ট, রাজ্য সরকার একযোগে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পর্যটন খাতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দিকে এগোচ্ছে । পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তগুলি জনকল্যাণের পাশাপাশি আগামী দিনে রাজ্যের অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করবে ।