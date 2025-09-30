সেরা পুজোর প্রতিযোগিতায় পক্ষপাতিত্ব ! নামী সংস্থার পুরস্কার বয়কট একাধিক কমিটির

সেরা পুজোর প্রতিযোগিতায় পক্ষপাতিত্ব ! নামী সংস্থার পুরস্কার বয়কট একাধিক কমিটির
পাশাপাশি, সরকারি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধিকাংশ পুজোগুলিতে মানুষের ভিড় না-হওয়ার দাবি ৷ বেসরকারি সংস্থার পুরস্কারপ্রাপ্ত পুজোতেই মানুষের ঢল ৷
Published : September 30, 2025 at 11:50 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হোক বা জেলা, দুর্গা পুজো মানেই থিমের লড়াই ৷ আর সেই থিমের জোরে পুরস্কার জেতার আশা ৷ বিগত 40 বছর ধরে একটি বেসরকারি রং প্রস্তুতকারক সংস্থা কলকাতা ও জেলার নামী পুজোগুলোকে পুরস্কৃত করে আসছে ৷ আর পুজো কমিটিগুলির কাছে এই পুরস্কার কার্যত অস্কার জেতার মতো ৷ কিন্তু, এবার সেই সংস্থার পুজো-প্রতিযোগিতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে শহরের বেশ কয়েকটি নামী কমিটি ৷ কেউ আবার পুরস্কার বয়কট ও অতীতের প্রাপ্ত পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ এই ক্ষোভ-বিক্ষোভে এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দুর্গাপুজোর আবহে ৷
শুধু বেসরকারি সংস্থা নয়, ক’বছর ধরে রাজ্য সরকারও ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’ চালু করে দুর্গাপুজোর এই লড়াইকে আরও গতি দেওয়ার চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু, সরকারিভাবে যতই এই লড়াইকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা হোক, এখনও সেই বেসরকারি সংস্থার সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে থাকেন কলকাতার প্রতিটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা ৷ শুধু উদ্যোক্তা নয়, সংস্থার ফলাফলের দিকে নজর রাখেন দর্শকদের অনেকেও ৷ কোন মণ্ডপ, কোন প্রতিমা ওই সংস্থার বিচারে সেরার স্থানলাভ করেছে, তা জেনে নিয়ে তাঁরা নিজেদের প্যান্ডেল হপিংয়ের রুট ঠিক করে নেন ৷
কিন্তু, এবার সেই সংস্থার পুজো-প্রতিযোগিতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে শহরের বেশ কয়েকটি নামী কমিটি ৷ কেউ আবার পুরস্কার বয়কট ও অতীতের প্রাপ্ত পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷ এই ক্ষোভ-বিক্ষোভে এক নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দুর্গাপুজোর আবহে ৷
তেমনই একটি পুজো কমিটি হল মধ্য কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন ৷ উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, একাধিক বেসরকারি সংস্থা প্রতিযোগিতার নামে অন্যায় করছে ৷ ওই বেসরকারি রং প্রস্তুত সংস্থার ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতার কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে দক্ষিণ কলকাতার কেন্দুয়া শান্তি সংঘ ৷
এ নিয়ে আয়োজকরা তাদের অফিসিয়াল সোশাল মিডিয়া পেজে লিখেছে, "বিষাদ নয় বিস্ময়...প্রখ্যাত রং প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে আজ বোধনের রং কালো ৷ শারদ সম্মানের যে ঐতিহ্য, শিল্প সোহাগের যে উত্তরাধিকার তারা বহন করছিলেন, আজ নির্লজ্জ পক্ষপাতের পদাঘাতে তা চূর্ণ করেছে নিজেরাই ৷ মানুষ বিরক্ত হয়েছেন, বিভ্রান্ত নয়... তাই মহাষষ্ঠীর সন্ধেতেও শহরের সব পথ এসে মিশেছে পাটুলীর কেন্দুয়া শান্তি সংঘের অভিনব মণ্ডপে ৷ লক্ষ মানুষের পদচিহ্নে আমাদের মণ্ডপের মেঝেতে সৃষ্টি হয়েছে একটি বাংলা শব্দ 'বিজয়ী' ৷ এই প্রতিবেদন 'আমাদের দ্রোহ', দুঃখ নয় বাকিটা মানুষ আর মা দুর্গাই বুঝে নেবেন ৷"
আরেক পুজো কমিটি 'রাজডাঙা নব উদয়ন সংঘ' সোশাল মিডিয়া পেজে লিখেছে, "আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এক প্রখ্যাত রং প্রস্তুতকারী সংস্থার পক্ষ থেকে দুর্গাপুজো উপলক্ষে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে যেভাবে অনৈতিক ও পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য ৷ পুনঃপুন এই ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, যা স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতি এক গুরুতর অবমাননার সামিল ৷ পুরস্কার অর্জনের জন্য 'রাজভাঙা নব উদয় সংঘ' কোনও অবস্থাতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবে না - ন্যায়, স্বচ্ছতা ও মর্যাদার পথে আমাদের অবস্থান সর্বদা অটল থাকবে ৷"
প্রথমে মধ্য কলকাতার চোর বাগান একদম নির্দিষ্ট করে একটি প্রতিযোগিতা ছাড়া বাকি প্রতিযোগিতায় নাম দেবে না বলে জানিয়েছিল ৷ পরবর্তী সময়ে সেই ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতাকে বয়কটের ডাক দিয়েছে তারা ৷ এই পরিস্থিতি অতীতে কোনও দুর্গা পুজোয় দেখা যায়নি ৷ ইতিমধ্যেই সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতা শেষে ফলপ্রকাশ ও পুরস্কার প্রদান পর্ব শেষ হয়েছে ৷
তার পরবর্তী সময়ে যখন পুজো কমিটিগুলি বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে সরব হচ্ছে, তখন আমজনতা ভিড় জমাচ্ছে সেই বেসরকারি সংস্থার চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ কিংবা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত পুরস্কারে মণ্ডপগুলিতে ৷ অনেকেই মনে করছেন, স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ দর্শনার্থীর মনে দাগ কাটতে পারেনি সরকার আয়োজিত বিভিন্ন পুরস্কার ৷ বিভিন্ন মণ্ডপে মানুষের ভিড় দেখলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, লোকজন সব মণ্ডপ দেখতে নয় বরং, বেসরকারি সংস্থাগুলির আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ কিংবা পুরস্কার প্রাপ্ত মণ্ডপগুলি দেখতেই ভিড় জমাচ্ছে ৷