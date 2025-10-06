ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল; নাগরাকাটায় মৃত 5

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল; নাগরাকাটায় মৃত 5
একটানা ভারী বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ ৷ বৃষ্টির কারণে জলপাইগুড়িতে ক্রমশ বাড়ছে ডায়না ও গাঠিয়া নদীর জল ৷ নাগরাকাটায় এক শিশু-সহ মৃত্যু 5 জনের ৷
Published : October 6, 2025 at 8:18 AM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় ৷ বৃষ্টির কারণে ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল ৷ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু বাড়ি ৷ দুর্যোগে নাগরাকাটায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে একটি 2 মাসের শিশুও রয়েছে ৷ মৃতরা সকলে নাগরাকাটার ব্লকের বামনডাঙ্গা মডেল ভিলেজ এলাকার বাসিন্দা । তাঁদের নাম সঞ্চরিয়া সাউ (52), কষ্টু লোহার (25), কষ্টুর স্ত্রী রাধিকা লোহার (22) এবং শিল্পা মুন্ডা (25) ৷ শিশুটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রীতিমতো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে জলপাইগুড়ির মালবাজারের নাগরাকাটা ব্লক । স্থানীয় কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । ভারী বৃষ্টিতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগান, মডেল ভিলেজ, টন্ডু ডিভিশন, খয়ের বাড়ি, খেরকাটা, হাজিপাড়া এবং সুখানি বস্তি এলাকা ৷
তলিয়ে গিয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানে টানাটানি ব্রিজের অনেকাংশ ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লালপুলের অনেকটা অংশও ৷ জলঢাকা নদীর জল ঢুকে ডুবে গিয়েছে বামনডাঙ্গা মডেল ভিলেজ গাঠিয়া ৷ কাদায় ভরে গিয়েছে এলাকার বহু ঘর বাড়ি ৷ বামনডাঙ্গা চা বাগানের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি। এমন ভয়াবহতা আগে দেখিনি । বামনডাঙ্গায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ।"
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি
জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়িতে ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবিরও। NDRF এবং SDRF কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও ৷ প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে । জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানান, নাগরাকাটা থানা এলাকায় 5 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । বানারহাট, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা থানা এলাকায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে ।
বিঘ্নিত বিদ্যুৎ-পরিষেবা
ডব্লুবিএসইডিসিএলের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার জানান, প্রবল বৃষ্টিতে জেরে জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট, নাগরাকাটা ব্লক এবং আংশিকভাবে সদর মালবাজার ও ক্রান্তি ব্লকের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে । বিপদ এড়াতে বেশ কয়েকটি ট্রান্সফরমার (DTR) এবং 11 কেভি ফিডারের কিছু অংশ বন্ধ রাখা হয়েছে । এই মুহূর্তে জেলায় মোট 35 টি ট্রান্সফরমার বন্ধ রাখা হয়েছে এবং 10টি 11 কেভি ফিডার-ও আংশিকভাবে বন্ধ ৷
গোবিন্দ আরও জানান, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ৷ রামসাই, বেটগাড়া, বার্নিশ (তিস্তা নদীর তীরবর্তী এলাকা), চারের বাড়ি, গদেয়ারকুটি, টোটগাঁও গ্রাম, ডামবারি এলাকা, ভাণ্ডানি, চাচরাবাড়ি এলাকা, তেলিপাড়া, চেংমারি, বামনডাঙ্গা, নাগরাকাটা এবং বানারহাট সাব-স্টেশনে জল ঢুকে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে । তবে, দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন । জলস্তর নেমে গেলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করা হবে ৷
বানভাসী উত্তরবঙ্গ
একরাতের বৃষ্টিতে বানভাসি ডুয়ার্স ৷ জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতরের রবিবার রাতের বুলেটিন অনুযায়ী, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা-বাগানে একরাতে 2199 মিলিমিটারের রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে ৷ একটি ব্লকে এক রাতে এত পরিমাণ বৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার আরও 24টি এলাকায় 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ রেকর্ড পরিমাণ এই বৃষ্টির কারণে ডায়না ও গাঠিয়া নদী প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নাগরাকাটা ও পাহাড়ি ঝোরা ৷ অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বানারহাটে ৷
শুধু জলপাইগুড়ি নয় ৷ শনিবার মধ্যরাত থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারেও বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ লাগাতার বৃষ্টিতে পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক ৷ বহু মানুষ নিখোঁজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ৷