ETV Bharat / state

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ, ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল; নাগরাকাটায় মৃত 5

একটানা ভারী বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তরবঙ্গ ৷ বৃষ্টির কারণে জলপাইগুড়িতে ক্রমশ বাড়ছে ডায়না ও গাঠিয়া নদীর জল ৷ নাগরাকাটায় এক শিশু-সহ মৃত্যু 5 জনের ৷

FLOOD IN JALPAIGURI
বানভাসী জলপাইগুড়ি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড় ৷ বৃষ্টির কারণে ক্রমশ বাড়ছে নদীর জল ৷ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু বাড়ি ৷ দুর্যোগে নাগরাকাটায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে একটি 2 মাসের শিশুও রয়েছে ৷ মৃতরা সকলে নাগরাকাটার ব্লকের বামনডাঙ্গা মডেল ভিলেজ এলাকার বাসিন্দা । তাঁদের নাম সঞ্চরিয়া সাউ (52), কষ্টু লোহার (25), কষ্টুর স্ত্রী রাধিকা লোহার (22) এবং শিল্পা মুন্ডা (25) ৷ শিশুটির পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রীতিমতো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে জলপাইগুড়ির মালবাজারের নাগরাকাটা ব্লক । স্থানীয় কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । ভারী বৃষ্টিতে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগান, মডেল ভিলেজ, টন্ডু ডিভিশন, খয়ের বাড়ি, খেরকাটা, হাজিপাড়া এবং সুখানি বস্তি এলাকা ৷

তলিয়ে গিয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানে টানাটানি ব্রিজের অনেকাংশ ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লালপুলের অনেকটা অংশও ৷ জলঢাকা নদীর জল ঢুকে ডুবে গিয়েছে বামনডাঙ্গা মডেল ভিলেজ গাঠিয়া ৷ কাদায় ভরে গিয়েছে এলাকার বহু ঘর বাড়ি ৷ বামনডাঙ্গা চা বাগানের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আতঙ্কের মধ্যে আছি। এমন ভয়াবহতা আগে দেখিনি । বামনডাঙ্গায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে ।"

FLOOD IN JALPAIGURI
বন্যার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন (ইটিভি ভারত)

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, নাগরাকাটা, ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়িতে ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবিরও। NDRF এবং SDRF কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রাও ৷ প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে । জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানান, নাগরাকাটা থানা এলাকায় 5 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । বানারহাট, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা থানা এলাকায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে ।

বিঘ্নিত বিদ্যুৎ-পরিষেবা

ডব্লুবিএসইডিসিএলের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার জানান, প্রবল বৃষ্টিতে জেরে জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । দুর্যোগপূর্ণ এই আবহাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট, নাগরাকাটা ব্লক এবং আংশিকভাবে সদর মালবাজার ও ক্রান্তি ব্লকের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে । বিপদ এড়াতে বেশ কয়েকটি ট্রান্সফরমার (DTR) এবং 11 কেভি ফিডারের কিছু অংশ বন্ধ রাখা হয়েছে । এই মুহূর্তে জেলায় মোট 35 টি ট্রান্সফরমার বন্ধ রাখা হয়েছে এবং 10টি 11 কেভি ফিডার-ও আংশিকভাবে বন্ধ ৷

FLOOD IN JALPAIGURI
জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বাড়ি, ঘর, বিদ্যুতের খুঁটি (ইটিভি ভারত)

গোবিন্দ আরও জানান, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ৷ রামসাই, বেটগাড়া, বার্নিশ (তিস্তা নদীর তীরবর্তী এলাকা), চারের বাড়ি, গদেয়ারকুটি, টোটগাঁও গ্রাম, ডামবারি এলাকা, ভাণ্ডানি, চাচরাবাড়ি এলাকা, তেলিপাড়া, চেংমারি, বামনডাঙ্গা, নাগরাকাটা এবং বানারহাট সাব-স্টেশনে জল ঢুকে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে ব্যাহত হয়েছে । তবে, দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন । জলস্তর নেমে গেলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করা হবে ৷

বানভাসী উত্তরবঙ্গ

একরাতের বৃষ্টিতে বানভাসি ডুয়ার্স ৷ জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দফতরের রবিবার রাতের বুলেটিন অনুযায়ী, নাগরাকাটা ব্লকের বিভিন্ন চা-বাগানে একরাতে 2199 মিলিমিটারের রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে ৷ একটি ব্লকে এক রাতে এত পরিমাণ বৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার আরও 24টি এলাকায় 200 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ রেকর্ড পরিমাণ এই বৃষ্টির কারণে ডায়না ও গাঠিয়া নদী প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নাগরাকাটা ও পাহাড়ি ঝোরা ৷ অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বানারহাটে ৷

শুধু জলপাইগুড়ি নয় ৷ শনিবার মধ্যরাত থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারেও বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ লাগাতার বৃষ্টিতে পাহাড়ে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে ৷ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক ৷ বহু মানুষ নিখোঁজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ৷

পড়ুন: উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধীদের

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTH BENGAL FLOODDISASTER STRIKES NORTH BENGALজলপাইগুড়িতে বন্যাবিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গFLOOD IN JALPAIGURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.