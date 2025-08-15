ETV Bharat / state

ট্রাকে ধাক্কা পুণ্যার্থী বোঝাই বাসের, মৃত অন্তত 10 ; আহত অনেকে - BARDHAMAN BUS ACCIDENT

পূর্ব বর্ধমানে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ মৃত্যু হল অন্তত 10 জন পুণ্যার্থীর ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু পুলিশের ৷

Purba bardhaman road accident
দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2025 at 10:08 AM IST

পূর্ব বর্ধমান, 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালে দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থী বোঝাই বাস । ঘটনায় মৃত অন্তত 10 জন ৷ আহতের সংখ্যা প্রায় 35 ৷ শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের 19 নং জাতীয় সড়কের নলা ফেরিঘাট এলাকায় । বাসযাত্রীরা সকলেই বিহারের মতিয়ার থানার চিরাইসা সারসওয়া ঘাট এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালের দিকে 19 নং জাতীয় সড়ক ধরে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার পথে একটা পুণ্যার্থী বোঝাই বাস নলা ফেরিঘাট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারায় বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় । দুর্ঘটনার সময় বিরাট আওয়াজ শুনে আশেপাশের মানুষজন ছুটে আসেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, বাসে থাকা সকল পুণ্যার্থীই বিহারের মতিয়ার থানার চিরাইসা সারসওয়া ঘাট এলাকার বাসিন্দা । 45 জন পুণ্যার্থী বিহার থেকে বাসে করে গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন । সেখান থেকে ফেরার পথে শুক্রবার সকালে বাসটা দুর্ঘটনার মুখে পড়ে ।

Purba bardhaman road accident
দুর্ঘটনায় এভাবেই দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে বাস (ইটিভি ভারত)

হাসপাতালের এমএসভিপি ও পুলিশের বক্তব্য :

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি তাপস ঘোষ বলেন, "একটা বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে । হাসপাতালে 25 জনকে ভর্তি করা হয়েছে ।তাদের চিকিৎসা চলছে । হাসপাতালে আনার আগেই দশজনের মৃত্যু হয়েছে । আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।"

জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস বলেন, "বিহার যাওয়ার সময় একটা পুণ্যার্থী বোঝাই বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে । ঘটনাস্থলে দশজনের মৃত্যু হয়েছে । পুণ্যার্থীরা সকলেই বিহারের বাসিন্দা । সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ।"

পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, একটা বাস দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে । আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে । সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি বিহার থেকে গঙ্গাসাগর গিয়েছিল । সেখান থেকে ফেরার পথে বর্ধমানের নলা ফেরিঘাট এলাকায় বাসটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে । কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বাস চালকের ঘুমে চোখ লেগে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । তবে পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ।

জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির বক্তব্য :

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি বলেন, "সকালে বর্ধমানে যে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে দশজনের মৃত্যু হয়েছে । মৃতদের মধ্যে আটজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা আছেন । ছয় জন শিশু আহত হয়েছে । তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর । বাকিরা মোটামুটি ঠিক আছে । বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে তাদের চিকিৎসার করা হচ্ছে । মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে । প্রাথমিকভাবে অনুমান গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই দুর্ঘটনা ।"

পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, "বর্ধমানে একটা বাস দুর্ঘটনায় দশজনের মৃত্যু হয়েছে । খুব মর্মান্তিক ঘটনা । পুলিশ প্রশাসন ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফে সমস্ত কিছু দেখভাল করা হচ্ছে । মৃত ব্যক্তিদের বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে । পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর থেকে বিহারে ফিরছিলেন ।"

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য :

স্থানীয় বাসিন্দা হীরা খান বলেন,"রাস্তায় একটা ট্রাক দাঁড়িয়েছিল । হঠাৎ দ্রুত গতিতে আসা একটা বাস ওই ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে । যা মনে হচ্ছে তাতে প্রায় দশজনের মৃত্যু হয়েছে । বাকি সকলেই কমবেশি 30 জনের বেশি আহত হয়েছেন । বাসটা তারকেশ্বর থেকে আসছিল । আমরা স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ শুরু করি । তারপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে । আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।"

স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ শেখ বলেন, "একটা বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে । প্রায় আট থেকে দশ জন মারা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে । বেশ কিছু মৃতদেহ আমরা বের করলাম । পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।"

