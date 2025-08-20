কলকাতা, 20 অগস্ট: রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ । উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এই বিষয়ে বুধবার এক আধিকারিক জানান, রাজভবনে রাজ্যপাল এবং চ্যান্সেলর সিভি আনন্দ বোসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপাচার্য সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা, উপজাতি ছাত্র কল্যাণ এবং উচ্চশিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ।
তিনি আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে । মঙ্গলবার রাজভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যক্তিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ড করার জন্য মুখমণ্ডল সনাক্তকরণ প্রযুক্তি-সহ এআই-চালিত নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা ।
জানা গিয়েছে, সম্মেলনের প্রথমেই জোর দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সুরক্ষা নিয়ে । প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তি, বিশেষত ফেস রিকগনিশন সিস্টেম ব্যবহার করে প্রবেশ ও প্রস্থানের উপর নজরদারি চালানো হবে । এর মাধ্যমে র্যাগিং-এর মতো সমস্যাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশা তাঁদের ।
এছাড়াও, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তফসিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ স্কুল গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । যা তাদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে । পাশাপাশি, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যা আন্তঃরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ।
সম্মেলনে আরও যেসব বিষয় দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা হল :
1. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ) স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি ।
2. যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি বিরোধী সচেতনতা অভিযান ।
3. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জনবল সংক্রান্ত স্বচ্ছ নথি (অনুমোদিত পদ, পূর্ণপদ, শূন্যপদ ইত্যাদি)।
4. বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার ।
5. তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষি চর্চা ।
6. জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020-এর বিভিন্ন মাত্রা ।
7. তিনটি নতুন দণ্ডবিধির গুরুত্ব ।
8. বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ।
9. সবুজ ক্যাম্পাস, জ্বালানি সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ।
10. উচ্চশিক্ষায় পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ।
11. সংযুক্ত কলেজগুলির সময়মতো স্বীকৃতি প্রদান ।
12. সাইবার সুরক্ষা, ডেটা প্রোটেকশন ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ।
এই সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । শিক্ষা, সুরক্ষা এবং প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রগতির এই পদক্ষেপগুলি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন দিশা দেবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে ।