রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড়জুড়ে ভয়াবহ ধস, মৃত অন্তত 15; মিরিকে ভাঙল সেতু

রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড়জুড়ে ভয়াবহ ধস, মৃত অন্তত 15; মিরিকে ভাঙল সেতু
ধসে বন্ধ করা হয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে মিরিকে ৷ ইতিমধ্যেই শুরু উদ্ধারকাজ ৷
Published : October 5, 2025 at 11:48 AM IST
দার্জিলিং, 5 অক্টোবর: টানা বৃষ্টিতে ফের উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় । ধসে বিধ্বস্ত গোটা পাহাড় । দার্জিলিংয়ে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে মৃত্যু হয়েছে 15 জনের । মিরিকে ভেঙে পড়েছে লোহার সেতু । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন । ধসের কারণে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে । সবমিলিয়ে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বিপর্যস্ত পাহাড় ।
পাহাড় ও সমতল জুড়ে যে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হবে, তা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া দফতর । সেই মতো রাত থেকে টানা বৃষ্টি শুরু হয় উত্তরবঙ্গ জুড়ে । দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মিরিকে লোহার সেতু ভেঙে মৃত্যু হয়েছে নয় জনের । সুখিয়ায় ধসে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে চারজন । পাহাড়ে একাধিক জায়গায় এখনও ধস চলছে । শুরু হয়েছে ধস সরানোর কাজ । সিকিমেও অনেক জায়গায় আটকে পড়েছেন পর্যটকরা ।
কার্শিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, "মিরিকে ধস থেকে পাঁচটি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে । আর দুটি দেহ ভোরে উদ্ধার করা হয়েছিল । সুখিয়াতে আরও চারজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে । আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজে সমস্যা হচ্ছে । বেলার দিকে বৃষ্টি কমায় জোরকদমে উদ্ধারকাজ চলছে । শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী রোহিণীর রাস্তায় একাধিক জায়গায় ধসের কারণে সড়ক বন্ধ রয়েছে । দিলারামের সড়কও বন্ধ রয়েছে । মিরিকের ধস ভয়াবহ । সেখানেও উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে ।"
তবে ধসের ফলে পাহাড়ে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা । জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা জানান, "জিটিএ'র বিপর্যয় বিভাগ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে । আমরা বিপদে পড়া মানুষদের পঞ্চায়েত সদস্য, জিটিএ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের জানাতে বলেছি । পাহাড়ে ধসে অন্তত 15 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে । শিশু ও মহিলাদের নিরাপদে রাখার নির্দেশ দিয়েছি । মিরিকের বিডিও, এসডিও, পুরসভা-সহ অন্যান্যরা ময়দানে থেকে কাজ করছে ।"
শনিবার রাতেই সেবকের কাছে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে গাছ পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । এরপর টানা বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামার কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক । দুধিয়ায় লোহার সেতুটি ভেঙে পড়ায় শিলিগুড়ি-মিরিক সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী সড়কে দিলারামের কাছে ধস নেমেছে । মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রোহিণী রোডও । পুলবাজার সেতুটিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিজনবাড়ি-সহ আশেপাশের এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ।
টানা বৃষ্টিপাতের ফলে বারবার ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ । পাশাপাশি তিস্তার জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্যদিকে, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে টাইগার হিল, রক গার্ডেন এবং দার্জিলিংয়ের অন্যান্য পর্যটনস্থলগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন । পরবর্তী নির্দেশিকা না-আসা পর্যন্ত পর্যটকদের এই সমস্ত জায়গায় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।