দুর্যোগের কলকাতায় মৃত 7, ভারী বৃষ্টিতে জলবন্দি শহর

ঘণ্টা চারেকের বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা ৷ শহরের রাস্তা জলের তলায় ৷ পুজোর মুখে শহরে অন্তত 7 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷

ELECTROCUTION DEATH IN KOLKATA
ভারী বৃষ্টিতে জলের তাণ্ডব শহরজুড়ে (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2025 at 1:26 PM IST

কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে বানভাসি কলকাতা ৷ রাতভর অতি ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় জলের তলায় ৷ এখন পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে 7 জনের মৃত্য়ুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলবার কাকভোরে যা বৃষ্টি হয়েছে তাতে নজিরবিহীন জল দেখল পুজোর শহর। কার্যত পুরো শহরের পথঘাট চলে গিয়েছে জলের তলায়। আর এই দুর্যোগের সকালে কলকাতায় একের পর এক মৃত্যুর খবর মিলছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেনিয়াপুকুর, গড়িয়াহাট, নেতাজিনগর, কালিকাপুর ও একবালপুর থানা এলাকায় 7 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে মৃ্ত্যুর কারণ নিয়ে লালবাজারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কেনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত্যুর কারণ সিংহভাগই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ৷

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এখনও পর্যন্ত, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আমরা চার জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি ৷ শহরের বেশিরভাগ অংশ জলমগ্ন এবং কলকাতা পুর কর্পোরেশনের (কেএমসি) কর্মীরা জল নিষ্কাশনের জন্য দিনরাত কাজ করছেন।"

মৃ্তরা হলেন, ফিরোজ আলি খান (50), নেতাজি নগরের প্রাণতোষ কুণ্ডু (62) এবং একবালপুরের মমতাজ বিবি (70) এবং গড়িয়াহাটে ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি ৷

মঙ্গলবার ভোর প্রায় পাঁচটার সময় একবালপুর থানা এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় 60 বছরের এক ব্যক্তির। মৃতের নাম জীতেন্দ্র শাহ। সূত্রের খবর, হোসেন শাহি রোডের একটি ফুটপাতের কাছে তিনি গিয়েছিলেন। সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি প্রাণ হারান। ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কলকাতা পুলিশের ডিসি পোর্ট হরি কৃষ্ণ পাই জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরে পাটুলি থানা চারু মার্কেট থানা বউবাজার থানা-সহ বেশ কয়েকটি থানার ভিতর জল ঢুকে যাওয়ার খবর সামনে এসেছে । এছাড়াও বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, এলাকায় বেশ কয়েকজনের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। কলকাতায় এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল মোট 6 জন।

অন্যদিকে, গতকাল রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত জলমগ্ন কলকাতা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মাত্র 4 ঘণ্টায় রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে শহরে। এর জেরে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং মধ্য কলকাতার একাধিক জায়গায় জল জমে যন্ত্রণার পরিস্থিতি। চাঁদনি চক, রবীন্দ্র সদন, আরজি কর, পাটুলি, রামগড় এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হাঁটু সমান জলে ডুবে গিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সেক্টর ফাইভে সকাল থেকেই অফিসযাত্রীদের ভোগান্তি শুরু হয়েছে।

প্রবল জলযন্ত্রণায় থমকে গিয়েছে যান চলাচলও। শহরের বিভিন্ন এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ও তার জলে ডুবে থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি পুজো মণ্ডপের ভিতরেও জল ঢুকে পড়েছে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরসভা ও লালবাজারে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। নাগরিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি বিপজ্জনক এলাকায় না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। টানা বৃষ্টিতে এদিন সকাল থেকেই জনজীবন ব্যাহত হলেও আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, আগামী 24 ঘণ্টাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যুSEVERAL DIED IN KOLKATAWATERLOGGING KOLKATAHEAVY RAIN IN KOLKATAHEAVY RAIN PARALYSES KOLKATA

