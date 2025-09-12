বীরভূমের পাথর খাদানে ধস, মৃত 6; আশঙ্কাজনক 3
প্রতিদিনের মতো এদিনও খাদানে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা । হঠাৎ ধস নামতেই তাতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ছ'জনের । বীরভূমের নলহাটি থানার ঘটনা ।
Published : September 12, 2025 at 5:39 PM IST
নলহাটি, 12 সেপ্টেম্বর: পাথর তোলার কাজ করার সময় অঘটন । হঠাৎ খাদানে ধস নামতেই বিপত্তি । ধসের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন 6 শ্রমিক । শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার বাহাদুরপুর পাথর খাদানে ।
ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 3 খাদান শ্রমিক । তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে নলহাটি থানার পুলিশ ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও দুপুরে খাদান থেকে পাথর তোলার কাজ করছিলেন শ্রমিকরা । সেই সময় হঠাৎই খাদানের একাংশে ধস নামে । সেই ধসে পাথর চাপা পড়ে যান খাদানের মধ্যে কর্মরত ন'জন শ্রমিক । ধস নামার খরব পেয়ে এলাকার অন্যান্য পাথর খাদানের শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন । সেখান থেকে ছ'জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় । অন্য তিনজন শ্রমিককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় । আর কোনও শ্রমিক ধসের নীচে চাপা পড়ে আছে কি না তা জানতে পাথর সরিয়ে চলছে তল্লাশি ।
একজন আহত শ্রমিকের বাড়ি নলহাটি থানার হরিওকা গ্রামে । নাম ফিরোজ শেখ । বয়স আনুমানিক 30 । আহত ফিরোজের আত্মীয় সফিকুল আলম বলেন, "খাদানে কাজ করার সময় ধস নেমে এই ঘটনা । বেলা দুটো নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।"
গাড়ি চালক নাজিরুল শেখ বলেন,"গাড়ির জন্য আমাকে ফোন করে ডাকা হয় । বেলা দুটোর দিকে ফোনটা এসেছিল । আমি গিয়ে চারজনকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি । পরের একটি গাড়িতে দু'জনকে আনা হয় । ছ'জনেরই মৃত্যু হয়েছে । দুর্ঘটনার বিষয়টা সঠিক জানি না । তবে খাদানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটা শুনেছি ।"
একজন ছাড়া বাকি মৃত ও আহত শ্রমিকদের নাম ঠিকানা এখনও জানা যায়নি । সাধারণত স্থানীয় বাসিন্দারাই এলাকার পাথর খাদানগুলোতে কাজ করে বলে জানা গিয়েছে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, যে তিনজনকে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক । অবস্থা একটু স্থিতিশীল হলেই তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে ।