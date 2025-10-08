শীঘ্রই SIR শুরু বাংলায় ? প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

শীঘ্রই SIR শুরু বাংলায় ? প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার
এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সবকটি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী । বৈঠকে নেই কেবল উত্তরবঙ্গ ৷
Published : October 8, 2025 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দু'দিনের সফরে মঙ্গলবারই শহরে এসে পৌঁছছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী । বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করছেন তিনি । বৃহস্পতিবারও এই বৈঠক জারি থাকবে ৷
ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের । বিহারের পর সারাদেশে জুড়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (SIR) প্রস্তুতি এখন একেবারে তুঙ্গে । আর এই আবহে বঙ্গের এসআইআর-এর প্রস্তুতি ক্ষতিয়ে দেখতে মূলত মঙ্গলবার রাজ্যে এলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী । তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ডিজি আইটি সীমা খান্না, সেক্রেটারি এস বি জোশি, ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল-সহ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের ফুল বেঞ্চ ।
গতকাল রাত 9টা নাগাদ তিনি ও তাঁর দল এসে নামে কলকাতা বিমানবন্দরে । ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি পাঁচতারা হোটেলে রাত্রিবাস করেন তাঁরা । আগামী দু'দিন রাজ্যের সবকটি জেলার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করবেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার । যদিও উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর DEOs/ADMs/EROs/OC-দের বৈঠকে যোগ দিতে হবে না বলেই জানিয়েছে জাতীয় কমিশন ।
পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার সঙ্গে চলতি মাসের অন্য তারিখে বৈঠক করা হবে । এদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর বাদে সবকটি জেলার সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক সারছেন জ্ঞানেশ ভারতী । রাজ্যের সব জেলাশাসক, ইআরও, এইআরও, বিএলও, মহকুমা শাসক পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সকলে বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে হচ্ছে এই বৈঠক ৷ যেখানে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল-সহ অন্যান্য সব আধিকারিকরাও ।
বুধবার ভিডিয়ো কনফারেন্স শেষে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী যাবেন রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে । এই বিধানসভা কেন্দ্রেই প্রথমবার ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৷ যার ফলে চার আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছিল । রাজারহাটে জেলা পরিষদ ভবনে রাজারহাট-গোপালপুর এবং রাজারহাট-নিউটাউন এই দুই বিধানসভার ইআরও, এইআরও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ও তাঁর দল । ওই বৈঠকে থাকবেন উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক এবং রাজ্যের সিইও । পরে বারাসতে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসকের দফতরে একটি বৈঠক হবে । সেখানেও থাকবেন উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, ওসি নির্বাচন এবং জেলার সমস্ত ইআরও এবং এইআরও-রা ।
পরের দিন অর্থাৎ 9 অক্টোবর কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে পূর্ব মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক অতিরিক্ত জেলাশাসক ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ও তাঁর দল । এই বৈঠকে উপস্থিতি থাকবেন জেলাগুলির সিস্টেম ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজাররা । কোলাঘাট থেকেই কলকাতায় ফিরে তারপর দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তাঁরা ।