শুভঙ্করের 'হাত' শক্ত করতে বঙ্গে বেণুগোপালরা, 'লাল' নেতার হাতে পতাকা তুলে দেবেন কানহাইয়া
আগামী বছর বিধানসভা ভোটে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে কংগ্রেস ৷ সংগঠনকে মজবুত করতে রাজ্যে আসছে কংগ্রেসের শীর্ষ স্তরের নেতারা ৷
Published : September 9, 2025 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 09 সেপ্টেম্বর: প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব পাওয়ার পর জেলা থেকে রাজ্য, সমস্ত স্তরে সংগঠনকে নিজের মতো করে সাজাচ্ছেন সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷ সেটাই তাঁর প্রাথমিক ও অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রথমেই জানিয়েছিলেন ৷
এবার সংগঠনের কাজে আরও গতি আনতে রাজ্যে আসছেন দলের সাংগঠনিক শাখার জাতীয় সভাপতি কেসি বেণুগোপাল, কর্ণাটকের নেতা নাসির হুসেন ও কংগ্রেসের যুব সংগঠনের অন্যতম মুখ কানহাইয়া কুমার ৷ সূত্রের দাবি, আগামী 11 সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসছেন বেণুগোপল ৷ শহরের একটি হোটেলে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদেশের কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা কাশ্মীরের নেতা গোলাম আহমেদ মীরদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন ৷ এই বৈঠক আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই দাবি প্রদেশ নেতৃত্বের ৷ এরপর 15 সেপ্টেম্বর নাসির হুসেন ও কানহাইয়া কুমার উত্তর কলকাতার রামমোহন হলে সভা করবেন ৷ সেখানে একাধিক প্রাক্তন বাম নেতা কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলেও সূত্রের দাবি ৷
দলীয় কোন্দল এড়িয়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে ৷ আগে দলের সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা ছিল 28 ৷ সেখান থেকে 5টি বাড়িয়ে সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা 33টি করা হয়েছে ৷ 11-15 সেপ্টেম্বর সেই 33 জন সভাপতি-সহ বিভিন্ন শাখার পদাধিকারীদের নিয়ে লাগাতার বৈঠক করবেন কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা ৷ প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সেখানেই বিধানসভা ভোটের নির্বাচনী রণকৌশল ঠিক হবে ৷
তিনি বলেন, "2026 সালের নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই এ ধরনের ধারাবাহিক কর্মসূচি হতে থাকবে ৷ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাব্বিশের নির্বাচনে কোমর বেঁধেই নামবে ৷ নির্বাচনী কৌশল ঠিক হবে ৷" শুধু সাংগঠনিক জেলা বৃদ্ধি নয়, প্রদেশ কংগ্রেসের তিন সংগঠন- কার্যনির্বাহী কমিটি, নির্বাচন কমিটি ও রাজনীতি বিষয়ক কমিটি রাজ্যজুড়ে নানাবিধ কর্মসূচিতে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ করছে ৷ সংগঠনের পদাধিকারীরাও কেসি বেণুগোপালের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ৷
অন্যদিকে, এআইসিসি কমিউনিকেশন ও আউটরিচ ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে 'মিডিয়া ট্যালেন্ট হান্ট' শুরু করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট টিম ৷ আগেই জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ এবার রাজ্য স্তরে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে ৷ 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷ এই কর্মসূচির লক্ষ্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু এই চারটি ভাষায় মুখপাত্রের সন্ধান করা ৷