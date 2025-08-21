কলকাতা, 21 অগস্ট: বিহারের মতো রাজ্যে কবে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) হবে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ এদিকে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণের ভিড় বাড়ছে দিনে দিনে ৷ আশ্চর্যের বিষয়, প্রথমবার ভোটার হিসেবে যাঁরা আবেদন পত্র জমা দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকের বয়স 50 বছর বা তার ঊর্ধ্বে ৷ এমনকী 70 বা 80 বছর বয়সি প্রবীণরাও প্রথমবারের ভোটার হিসাবে নাম তুলছেন ৷ এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, এতদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন ?
এই তথ্য সামনে আসতে নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল চালু হতে পারে ৷ সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, 18 বছর বয়স পূর্ণ করলে যে কোনও ভারতীয় পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্য হবেন ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্রে যা হচ্ছে, তাতে মাথায় হাত নির্বাচন কমিশনের ৷
50 থেকে 70 বা 80 বছর বয়সিদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার হিড়িকে একাধিক প্রশ্ন উঠছে ৷ যে সব প্রবীণরা এখন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে চাইছেন, তাঁরা এতদিন কী করছিলেন ? কেন ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম তোলেননি ? এই ধরনের সমস্ত আবেদনকারীদের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল চালু করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন ৷
সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাশাসকদের মাধ্যমে এই নজরদারির কাজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জেলাশাসকই ৷ সংশ্লিষ্ট প্রবীণের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখতে চাইছে কমিশন ৷ তাঁর কোনও আত্মীয়-স্বজনের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না ৷ এর সঙ্গে সেই আবেদনকারীর অন্য সব খুঁটিনাটি বিষয় যাচাই করে দেখা হচ্ছে ৷ সবকিছু খতিয়ে দেখে তবে সেইসব আবেদনকারীদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে চাইছে কমিশন ৷
আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ এদিকে চলতি বছরের শেষে বিহারে বিধানসভা ভোট ৷ তার আগে বিহারে এসআইআর শুরু হয়েছে ৷ এরপর দেশের বাকি রাজ্য়গুলিতেও এই ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন হওয়ার কথা ৷
এদিকে তার আগে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হিড়িক পড়েছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন ৷ এই পরিস্থিতিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দেশের যে কোনও নাগরিক যে কোনও বয়সে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির আবেদন করতে পারেন ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন সব দিক খতিয়ে দেখে তারপর আবেদনকারীর নাম ভোটার তালিকায় তুলবে ৷
স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ইতিমধ্যে জেলাশাসক, ইআরও এবং বুথ স্তরের আধিকারিকদের কাছে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়েছে ৷ আবেদনকারীর পরিবারের কোনও সদস্য বা সদস্যার নাম সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় আছে কি না এবং যদি থাকে তবে তাঁর পরিচয় ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক- এইসব খতিয়ে দেখা হবে ৷ তারপর প্রবীণ ভোটারদের নাম নতুন ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করা হবে ৷