ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে ডাক সমাবেশ আসানসোলে

নতুন ক্রেতাদেরও সচেতন করতে এই ডাক সমাবেশে নিয়ে আসা হয় । ক্রেতাদের জন্য ডোর স্টেপ পিকআপ ফেসিলিটি চালু করা হয়েছে ৷

'ডাক সমাবেশ' আসানসোলে (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

September 4, 2025

আসানসোল, 4 সেপ্টেম্বর: সামনেই বাঙালির দুর্গাপুজো । বর্তমান সময়ে বহু মহিলা নিজস্ব বুটিক খুলে স্বনির্ভর হয়েছেন । জেলায়, রাজ্যে এমনকি রাজ্যের বাইরেও তাঁদের শাড়ি, অন্যান্য পোশাক, জাঙ্ক জুয়েলারি-সহ বিভিন্ন শিল্পকর্মের চাহিদা বাড়ছে । সোশাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিত্যনতুন ক্রেতা তৈরি করছেন এই কারিগররা বা বুটিকগুলি । এবার তাঁদেরকে নিয়েই অভিনব ভাবনায় 'ডাক সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হল আসানসোলে ।

এই সমাবেশের উদ্দেশ্য একটাই, মানুষ আরও বেশি করে ভারতীয় ডাক বিভাগের উপর উৎসাহিত হোক, আরও আস্থা বাড়ুক । আর এ জন্য আরও আধুনিক, নতুন নতুন প্রকল্প, সুবিধা নিয়ে এসেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ ।

বৃহস্পতিবার আসানসোল ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে এক বেসরকারি হোটেলে ঝাঁ চকচকে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । গত কয়েকবছরে ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে ডাক বিভাগের এমন উদ্যোগ চোখে পড়েনি । এদিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ছাড়াও প্রচুর কারিগর ও বুটিকের মালিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, যাঁরা নিয়মিত ভারতীয় ডাক ব্যবহার করে তাঁদের জিনিস আদান প্রদান করেন ।

এছাড়াও নতুন ক্রেতাদেরও সচেতন করতে এই ডাক সমাবেশে নিয়ে আসা হয় । সমাবেশে রেলের প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি-সহ বিভিন্ন সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ।

  1. পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক - এই প্রকল্প গ্রাহকদের ডাকঘরের সেভিংস ব্যাংক পরিষেবা ।
  2. বিজনেস ডেভলপমেন্ট বা বিডি - ডাক বিভাগের ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ পরিষেবা ।
  3. পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স বা রুরাল পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স - ডাকঘরের জীবনবিমা ও গ্রামীণ জীবনবিমা প্রকল্প ।
  4. ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংক - ডাকঘরের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যেখানে টাকা রাখা, তোলা ও লেনদেন করা যায়।
  5. রুরাল ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক - গ্রামীণ অঞ্চলে চিঠি ও পার্সেল পৌঁছে দেওয়ার নতুন পরিবহণ নেটওয়ার্ক ।

এবার ডাক বিভাগ ভালো ক্রেতাদের জন্য ডোর স্টেপ পিকআপ ফেসিলিটি চালু করেছে ৷ অর্থাৎ ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে জিনিসপত্র ডাক বিভাগের দ্বারা আদান প্রদান করছেন সেগুলি তাঁদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকেই নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে ডাক বিভাগ ।

আসানসোল ডাক বিভাগের সিনিয়র সুপারিন্টেনডেন্ট অংশুমান বলেন, "আজকের এই ডাক সমাবেশে প্রচুর ছোট বড় ব্যবসায়ী এসেছেন, তার সঙ্গে আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স থেকে শুরু করে ভারতীয় রেল এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও এসেছেন । আমরা খুশি সবাই আমাদের ডাকে এই সমাবেশে যোগ দিয়েছেন । বেশ কয়েকটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে আজ । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মাইন্ড সেফটি বিভাগের সঙ্গে আমরা একটি মউ স্বাক্ষর করেছি । এ ছাড়াও কিছু শিক্ষক ও ব্যক্তিগত স্তরে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাঁদের সঙ্গেও মউ স্বাক্ষর হয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের এখানে 'বুক নাও পে লেটারের' সুবিধা রয়েছে । সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে আমরা এই সুবিধা দিয়ে থাকি । অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রেও আমরা ডোর স্টেপ পিকআপ ফেসিলিটি দিয়ে থাকি ।"

