হাওড়া, 23 অগস্ট: রবিবার সকাল চারটে থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ৷ হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (HRBC) সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং বিদ্যাসাগর সেতুতে কেবল বদলানোর কাজ চলবে । সেই কারণে এই দুই রুটেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷
রবিবার সাঁতরাগাছি ও বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে পরিবর্তন করেছে হাওড়া পুলিশও । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলাঘাটমুখী গাড়ি (পণ্যবাহী ছাড়া) কাজীপাড়া, জিটি রোড, আন্দুল রোড হয়ে ধুলাগড়, রানিহাটি হয়ে 16 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরতে পারবে । অন্যদিকে, কোলাঘাট থেকে কলকাতাগামী যানবাহন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ও দ্বিতীয় হুগলি সেতু ব্যবহার করতে পারবে না ৷ সুতরাং সে সব গাড়ির ক্ষেত্রেও বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলাগড়, সলপ, পাকুরিয়া হয়ে বিবিসিআর ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারা যাবে ।
ডানকুনি থেকে কলকাতাগামী গাড়িগুলোকেও বিকল্প হিসেবে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী যানবাহনের জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বদলে হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । ছোট গাড়ি সাঁতরাগাছি স্টেশনমুখী হলে নির্দিষ্ট রাস্তায় আংশিক ছাড় দেওয়া হবে । ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে ।
হাওড়া সিটি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কোলাঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুগামী গাড়িগুলিকে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । আবার কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়ি হাওড়া ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে যাবে । পণ্যবাহী গাড়ি বাদে বাস এবং অন্যান্য যাত্রীবাহী গাড়ি কাজীপাড়া আন্দুল রোড হয়ে সরাসরি আলমপুর মোড় দিয়ে 16 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যেতে পারবে ।
তিনি আরও জানান, বেশ কিছু গাড়ি হ্যাংস্যাং ক্রসিং, বেলেপোল, শৈলেন মান্না সরণি হয়ে হাওড়া-আমতা রোড ধরে ডোমজুড় হয়ে ডানকুনির দিকে যেতে পারে । আবার বেশ কিছু গাড়িকে জিটি রোড, বালি, মাইতিপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । রবিবার রাত সাড়ে ন'টার পর ফের দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ে খুলে দেওয়া হবে। তখন আর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না । তবে এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের হাতে সময় নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।