রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, কোন পথে যাবেন ? - VIDYASAGAR SETU TO REMAIN CLOSED

17 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷ ডানকুনি থেকে কলকাতাগামী গাড়িগুলোকেও বিকল্প হিসেবে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

Second Hoogli Bridge closed Sunday
রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read

হাওড়া, 23 অগস্ট: রবিবার সকাল চারটে থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ৷ হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (HRBC) সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং বিদ্যাসাগর সেতুতে কেবল বদলানোর কাজ চলবে । সেই কারণে এই দুই রুটেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷

রবিবার সাঁতরাগাছি ও বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে পরিবর্তন করেছে হাওড়া পুলিশও । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলাঘাটমুখী গাড়ি (পণ্যবাহী ছাড়া) কাজীপাড়া, জিটি রোড, আন্দুল রোড হয়ে ধুলাগড়, রানিহাটি হয়ে 16 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরতে পারবে । অন্যদিকে, কোলাঘাট থেকে কলকাতাগামী যানবাহন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ও দ্বিতীয় হুগলি সেতু ব্যবহার করতে পারবে না ৷ সুতরাং সে সব গাড়ির ক্ষেত্রেও বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলাগড়, সলপ, পাকুরিয়া হয়ে বিবিসিআর ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছতে পারা যাবে ।

ডানকুনি থেকে কলকাতাগামী গাড়িগুলোকেও বিকল্প হিসেবে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী যানবাহনের জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বদলে হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । ছোট গাড়ি সাঁতরাগাছি স্টেশনমুখী হলে নির্দিষ্ট রাস্তায় আংশিক ছাড় দেওয়া হবে । ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে ।

হাওড়া সিটি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কোলাঘাট থেকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুগামী গাড়িগুলিকে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । আবার কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়ি হাওড়া ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে যাবে । পণ্যবাহী গাড়ি বাদে বাস এবং অন্যান্য যাত্রীবাহী গাড়ি কাজীপাড়া আন্দুল রোড হয়ে সরাসরি আলমপুর মোড় দিয়ে 16 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যেতে পারবে ।

তিনি আরও জানান, বেশ কিছু গাড়ি হ্যাংস্যাং ক্রসিং, বেলেপোল, শৈলেন মান্না সরণি হয়ে হাওড়া-আমতা রোড ধরে ডোমজুড় হয়ে ডানকুনির দিকে যেতে পারে । আবার বেশ কিছু গাড়িকে জিটি রোড, বালি, মাইতিপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে । রবিবার রাত সাড়ে ন'টার পর ফের দ্বিতীয় হুগলি সেতু এবং কোনা এক্সপ্রেসওয়ে খুলে দেওয়া হবে। তখন আর কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না । তবে এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের হাতে সময় নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।

