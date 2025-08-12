ETV Bharat / state

যেন বন্দে ভারত, এসি লোকালে চেপে উচ্ছ্বসিত নিত্যযাত্রীরা - SEALDAH RANAGHAT AC LOCAL TRAIN

কারও কাছে বন্দে ভারত, কেউ মিস করছেন হকারদের ৷ এসি লোকালে চড়ার প্রথম দিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জানুন ইটিভি ভারতে ৷

sealdah ranaghat AC local train
শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকাল ট্রেন (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 12 অগস্ট: ঠান্ডা হাওয়া ৷ নেই ঠাসাঠাসি ভিড় থেকে কোনও ধাক্কাধাক্কি ৷ মিলেছে বসার সিট ৷ পকেট থেকে একটু বেশি টাকা খসলেও, পয়সা উসুল ! তাই শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকালে চেপে উচ্ছ্বসিত নিত্যযাত্রীরা ৷ একগাল হেসে খড়দার বাসিন্দা দেবব্রত রায় তো বলেই দিলেন, "একেবারে মনে হচ্ছে যেন বন্দে ভারত ট্রেনে উঠেছি ।" পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেনে উঠে দেবব্রতর মতো অভিজ্ঞতা অনেকেরই ।

শহরতলি থেকে বহু মানুষ বিভিন্ন কাজে প্রতিদিন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আসেন । তাই লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীদের পরিবহণের লাইফ লাইন বলা হয় লোকাল ট্রেনকে । আর সেই লোকাল ট্রেন যদি হয় একেবারে ঝাঁ চকচকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তাহলে তো আর কথাই নেই । রেলের অনেক দিনের সেই পরিকল্পনাই সার্থক হয়েছে এতদিনে ।

যেন বন্দে ভারত, এসি লোকালে চেপে উচ্ছ্বসিত নিত্যযাত্রীরা (ইটিভি ভারত)

অবশেষে বাংলার প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের উদ্বোধন হয়েছে রবিবার ৷ আর সোমবার থেকে ওই এসি লোকাল রানাঘাট থেকে ছাড়ছে সকাল 8টা 29 মিনিটে ৷ আবার সন্ধে ঠিক 6টা 50 মিনিটে শিয়ালদা থেকে ট্রেনটি ছেড়ে রওনা দিচ্ছে রানাঘাটের উদ্দেশ্যে ।

sealdah ranaghat AC local train
ডিসপ্লে বোর্ডে শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকাল লেখা (নিজস্ব ছবি)

ডিসপ্লে বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকাল লেখা । সেই ট্রেনে প্রথমবার চেপেছেন ক্ষুদিরাম পান্ডা ৷ শিয়ালদা থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার পথে ইটিভি ভারতের সঙ্গে তিনি ভাগ করে নিলেন প্রথম এসি লোকাল ট্রেন চড়ার অভিজ্ঞতার কথা ৷ ক্ষুদিরাম বলেন, "দমদম থেকে মেট্রোতে বড়বাজার যাওয়া-আসা করি ৷ তবে এসি লোকাল ট্রেনে চেপে খুবই ভালো লাগছে ৷ একেবারে অন্যরকম আজকের এই ট্রেন সফর । খুবই আনন্দিত আমি ৷"

আরেক যাত্রী স্যামুয়েল গিল্লা ব্যারাকপুর পর্যন্ত যাবেন ৷ তিনি বলেন, "আমি সবসময় ট্রেনে যাত্রা করি না ৷ কিন্তু আজকে একটা কাজে গিয়েছিলাম ভাবলাম এই ট্রেনটায় উঠি ৷ এই ট্রেনটা যেহেতু এসি তাই আলাদা ৷ গরমে ঘেমে আর লোকাল ট্রেনে যাত্রা করতে হবে না ৷"

sealdah ranaghat AC local train
এসি লোকালে নেই ঠাসাঠাসি ভিড় (নিজস্ব ছবি)

নিত্যযাত্রী দেবব্রত রায় বলেন, "অফিস থেকে ফেরার পথে একটু বসে থাকতে হয় এসি লোকাল ট্রেনের জন্য ৷ তাও এই ট্রেনে যাত্রা আরামদায়ক ও ভালো ৷ ঘুরতে যাচ্ছি ঘুরতে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে ৷ যেমন বন্দে ভারত ট্রেনের কোচ, তেমনটা লাগছে এসি লোকালে চেপে ৷ লোকাল ট্রেনের সচরাচর ভিড়টা এখানে নেই ৷ সেটা বেশ ভালো লাগছে ৷ তবে হকারগুলোকে মিস করছি ৷" যদিও ট্রেনের ভাড়া নিয়েও বেশ সন্তুষ্টই শোনা গিয়েছে যাত্রীদের ৷ স্যামুয়েল গিল্লা বলেন, "ট্রেনের যে ভাড়া ধার্য করা হয়েছে তা ঠিকই আছে ।"

sealdah ranaghat AC local train
এসি লোকাল ট্রেনের ভাড়া (নিজস্ব ছবি)

আরেক নিত্যযাত্রী মিঠুন চক্রবর্তী সকালেও এসেছেন এসি লোকালে ৷ আবার সারাদিনের কাজ শেষ বিকেলেও তিনি এসি লোকালেই বাড়ি ফিরছেন । তাঁর কথায়, "দারুণ অভিজ্ঞতা । অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে । সারাদিনের কাজ শেষ করে আমাদের মতো বয়স্ক মানুষজন যদি দিনের শেষে একটু ঠান্ডায় বাড়ি ফিরতে পারেন, তাহলে খুব সুবিধা হয় । রেলকে এর জন্য সাধুবাদ জানাই ৷ ট্রেনের ভাড়াও সাধ্যের মধ্যেই । তাই আরও যদি এসি লোকাল চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে শুধু একটি রুটের মানুষজনই নয়, সবাই স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবেন ।"

sealdah ranaghat AC local train
সোমবার থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়েছে ট্রেনটি (নিজস্ব ছবি)

বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী কলকাতার বাসিন্দা হলেও শুধুমাত্র এসি লোকালে চড়ার অভিজ্ঞতার জন্য দমদম পর্যন্ত যাচ্ছেন । তাঁদেরই মধ্যে একজন সায়ন চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "কলেজ শেষ করেই এসি লোকালে চাপব বলে দৌড়ে চলে এসেছি ৷ খুব উৎসাহিত আমরা ৷ দমদম পর্যন্ত ট্রেনে যাত্রা করব বন্ধুদের সঙ্গে ৷ আবার ফিরে আসব ৷"

ওই দলের আরেক পড়ুয়া সহেলি দেব বলেন, "আমার ট্রেনের সম্পর্কে সেরকম ধারণা নেই ৷ প্রথম এসি লোকাল ট্রেনের অভিজ্ঞতা নিতে এসেছি বন্ধুদের সঙ্গে ৷ এখানে লোকাল ট্রেন বলতে নন এসি ৷ ঠাসাঠাসি ভিড় ট্রেনের ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু এই ঝাঁ চকচকে ট্রেনটা দেখে খুব গর্বিত লাগছে ।"

sealdah ranaghat AC local train
শিয়ালদা-রানাঘাট এসি লোকালে যাত্রা (নিজস্ব ছবি)

যদিও অনেকেই মনে করছেন যে প্রথম দিকে এসি লোকাল ট্রেনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেও, গুটকার পিকের দাগ হয়তো অচিরেই দেওয়ালের উপর খয়েরি পলেস্তারা ফেলবে । নিত্যযাত্রী দেবব্রত রায় বলেন, "এই ট্রেনটিকে পরিষ্কার রাখতে যাত্রীদেরই সচেতন হতে হবে ৷ কারণ এটা যাত্রীদেরও সম্পদ ।" স্যামুয়েল গিল্লার কথায়, "আমরা ট্রেনটা পরিষ্কার রাখলে আমাদেরই ভালো ৷ আমাদের ট্রেনটি পরিষ্কার রাখতে হবে ৷"

sealdah ranaghat AC local train
শিয়ালদা-রানাঘাট দিনে জোড়া এসি লোকাল চলবে আপাতত (নিজস্ব ছবি)

পূর্বরেলের শিয়ালদা শাখার জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী বলেন, "সকালের কাছে একটা একটা গর্বের মুহূর্ত । মুম্বইয়ের পর পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল ট্রেন এটি । আপাতত সারাদিনে এক জোড়া ট্রেন পরিষেবা দেবে । ট্রেনটিতে ভালো ভিড় হচ্ছে । বিকেলের ট্রেনেও যাত্রী সংখ্যা চোখে পড়ার মতো ।"

এদিকে সোমবার এসি লোকাল ট্রেনে প্রথম সফরেই টিকিট ছাড়াও উঠেছিলেন এক যাত্রী ৷ তাঁকে ধরেন টিকিট চেকার । এই বিষয় একলব্য চক্রবর্তী বলেন, "এসি ট্রেন চালাতে অনেক খরচ । তাই তিনি সকল যাত্রীদের টিকিট কেটে সফর করার অনুরোধ করা হচ্ছে ।"

sealdah ranaghat AC local train
এসি লোকালে মহিলা কামরায় নিরাপত্তা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে ট্রেনের লেডিজ কামরাতেও চোখে পড়েছে রেল পুলিশের নজরদারি এবং পাহারা । সুপ্রিয়া পাঠক নামে এক মহিলা যাত্রী বলেন, "মহিলাদের নিরাপত্তা যেন 365 দিন এভাবেই সুনিশ্চিত করা হয় । এছাড়াও সকালের ব্যস্ত সময় রানাঘাট থেকে যেমন শিয়ালদা ট্রেন আসছে তেমনই যেন একটি ট্রেন শিয়ালদা থেকে দেওয়া হয় ।"

sealdah ranaghat AC local train
সন্ধে 6টা 50 মিনিটে শিয়ালদা থেকে ট্রেনটি ছাড়ে (নিজস্ব ছবি)

সোমবার মুম্বই ও চেন্নাইয়ের পর বাংলায় বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে এসি লোকাল ট্রেনের যাত্রা ৷ নিঃসন্দেহে গণপরিবহণকে আরও সুখকর এবং স্বাচ্ছন্দ্যের করে তুলতে রাজ্যের প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত EMU (Electric Multiple Unit) লোকাল ট্রেনের চালু হওয়া একটা বড় মাইলফলক হয়ে থাকল বলে মনে করছেন যাত্রীরা । তবে দ্রুত আরও একটি এসি লোকাল ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷ রেলের তরফে জানিয়েছে, যাত্রী পরিষেবার জন্য খুব শীঘ্র চলবে আরও এসি ট্রেন । তবে দ্বিতীয় ট্রেনটি কোন রুটে চলবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ।

