লক্ষ্য যানজট নিয়ন্ত্রণ; শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে পরীক্ষামূলক লেন চালুর পরিকল্পনা
শিয়ালদা স্টেশন অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন ৷ সবসময়ই যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে ৷ সঙ্গে অটো, ট্যাক্সি, গাড়ির লম্বা লাইন তো রয়েছেই ৷
Published : September 13, 2025 at 7:41 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: স্টেশনের সামনে অটো থেকে শুরু করে ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাবের ভিড় লেগে থাকে ৷ সেই ভিড় ঠেলে স্টেশন চত্বরে পৌঁছতে হয়রান হতে হয় যাত্রীদের ৷ বিশেষত দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন ৷ এই দুর্ভোগ কাটাতে শিয়ালদা স্টেশনের যাতায়াতের জায়গাটিকে চারটি লেনে ভাগ করা হবে ৷
মেট্রোর মতো লোকাল ট্রেন যাত্রীদের অন্যতম লাইফলাইন ৷ দেশের অন্যতম ব্যস্ত স্টেশন শিয়ালদা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন ৷ পুজোর সময় এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায় ৷ তাই পুজোর ক'টা দিন এবং বছরের অন্যান্য সময় যাত্রী ও যানবাহনের নির্ঝঞ্ঝাট চলাচলের এই প্রথম পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখার স্টেশন চত্বরের সার্কুলেটিং এরিয়াকে চারটি লেনে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
শিয়ালদা স্টেশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন, শুধু পুজো নয়, সারা বছর যাত্রীদের চলাচল এবং পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি বিস্তারিত নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে ৷ এই স্টেশনে দিয়ে মেল এক্সপ্রেস এবং সাবার্বান ট্রেন পরিষেবা দেয় ৷ তাই প্রায় প্রতিদিন 10 থেকে 12 লক্ষ মানুষ এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন ৷ তাই শিয়ালদা স্টেশন চত্বরের সার্কুলেটিং এরিয়াকে যথাযথভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে সব ধরনের যানবাহন একটা নির্দিষ্ট লেন দিয়ে চলাচল করে পারে এবং যাত্রীদেরও যাতে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা না হয় ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন যে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় শিয়ালদা স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়ায় ক্যানোপি তৈরি করার কাজ চলছে ৷ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যা দ্রুত কার্যকর করা হবে ৷
গোটা সার্কুলেটিং এরিয়াকে চারটি লেনে বিভক্ত করা হয়েছে
- একেবারে ভিতরের লেনটি অটোরিকশা এবং তিন চাকার গাড়ি যাতায়াতের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
- তারপরের লেনটিকে হলুদ ট্যাক্সি এবং প্রিপেড ট্যাক্সির জন্য রাখা হয়েছে ৷ এই দু'টি লেনে অটো ও ট্যাক্সি যাত্রীদের পিক এবং ড্রপ করার জন্য প্রবেশ করতে পারবে ৷ যাত্রীদের ওঠা-নামার সুবিধের জন্য একটি প্রিপেড ট্যাক্সি কাউন্টার করা হবে ৷
- পরের লেনটি ব্যক্তিগত গাড়ি, অ্যাপ ক্যাব, ট্যাক্সি বা ই-বাইকের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ যদি এই গাড়িগুলি এই লেনে দাঁড়াতে চায় তাহলে এই লেন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ড্রপিং পয়েন্টে দাঁড়াতে হবে ৷ তাও আবার সীমিত সময়ের জন্য ৷
- একেবারে বাইরের লেনটিকে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ সেখানে ব্যক্তিগত গাড়ি এবং অ্যাপ-ভিত্তিক যানবাহনও দাঁড়াতে পারবে ৷ এই লেনটি দিয়ে ভিভিআইপি গাড়ি, সার্ভিস গাড়ির চলাচল এবং পার্কিং এর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে ৷
শুরুতে, সীমাবদ্ধতাগুলির সাহায্যে অস্থায়ীভাবে লেইনিং করা হচ্ছে এবং ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ট্রাফিক প্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হবে ৷ পরে স্থায়ী লেন তৈরি হবে ৷ শিয়ালদার ডিআরএম আরও জানিয়েছেন, পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ এই ব্যবস্থা চালু হলে কী কী সুবিধা হচ্ছে এবং কী কী অসুবিধা হচ্ছে, সেইসব বিষয়গুলি সিসিটিভি-তে রেকর্ড করা হবে ৷ সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে ব্লু প্রিন্টে কোনও পরির্বতন প্রয়োজন হলে সেসব করা হবে ৷