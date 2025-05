ETV Bharat / state

পহেলগাঁওয়ের প্রতিবাদ, সন্ত্রাস বন্ধের বার্তা দিতে স্কুটিতে কাশ্মীর-লাদাখ সফর স্কুল শিক্ষিকার - STOP TERRORISM

লাদাখ রেঞ্জের খারদুংলায় সন্ত্রাস বন্ধের বার্তা দেওয়ার মুহূর্তে ( ইটিভি ভারত )

Published : May 27, 2025 at 11:38 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 11:43 PM IST

পূর্বস্থলী, 27 মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর আতঙ্কে যখন পর্যটকরা কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসছিলেন, সেই সময় সন্ত্রাস বন্ধের বার্তা দিতে কাশ্মীর-সহ লে-লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সুতপা । পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষিকা সুতপা দাস । বরাবরই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁকে টানে । সেই টান আর পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানায় 26 জন পর্যটকের মৃত্যুর প্রতিবাদে দেশজুড়ে সন্ত্রাসবন্ধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বেরিয়ে পড়েন তিনি । পরিবার-সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব সকলের নিষেধ এড়িয়ে দেশের জন্য কিছু করার তাগিদে স্কুটিকে সঙ্গী করে পাড়ি দেন এই বিশাল পথ । তাঁর লক্ষ্য ছিল উত্তর ভারতের সমস্ত জায়গায় ঘুরে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া । চলতি বছরের 5 মে থেকে 22 মে পর্যন্ত তিনি উত্তর ভারত সফর করেন । শিক্ষিকার সফরের টুকরো ঝলক (ইটিভি ভারত)

5 মে সকালে স্কুটি নিয়ে রওনা দেন লাদাখের উদ্দেশ্যে । পথে ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীরের ডাল লেক, শ্রীনগর, নৈনিতাল, পঞ্জাবের পাঠানকোট-সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়েও 'STOP TERRORISM' এর বার্তা দেন তিনি । তাঁর মতে, পহেলগাঁওয়ে হামলার প্রভাব শ্রীনগর, ডাললেক, লে, লাদাখ তো বটেই প্রভাব পড়েছে নৈনিতালেও । লে-র ভিউ পয়েন্টে সন্ত্রাস বন্ধের বার্তা হাতে শিক্ষিকা (ইটিভি ভারত) সুতপার কথায়, "যেভাবে সন্ত্রাসবাদীরা 26 জনের প্রাণ নিয়েছে তার প্রতিবাদেই ছিল এই অভিযান । আমার বার্তা ছিল সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক । সন্ত্রাস মুক্ত দেশ, সন্ত্রাস মুক্ত পৃথিবী হোক । লাদাখ যাওয়ার রাস্তা ছিল খুবই দুর্গম । সেই বাধা অতিক্রম করেও যাত্রা শুরুর আট দিনের মাথায় লে-তে পৌঁছয় । সেখানে পোস্টার হাতে সন্ত্রাসবাদ বন্ধের বার্তা দিই । আমি যে কাশ্মীর যাব কাউকে বলিনি । তখন কাশ্মীর যাওয়ার পরিস্থিতিও ছিল না । আমার উদ্দেশ্য ছিল ডাল লেকে যাওয়া । দু'দিনের মাথায় লে থেকে শ্রীনগরে গিয়ে সন্ত্রাসবাদ বন্ধের বার্তা দিই । মাঝে কার্গিলের দ্রাসে গিয়েছিলাম । সেখানের হোটেলেও কেউ থাকছিল না । সেই জায়গাও ছিল জনশূন্য । এর আগে আমি অনেকবার গিয়ে দেখেছি পর্যটক ভরতি । এবার সেখানে আমি ছাড়া কেউ নেই । বিভিন্ন জায়গায় শুধু টহলরত আর্মিরা ঘোরাফেরা করছে ।" পথচলতি নেপালের সহযাত্রীর সঙ্গে সুতপা দাস (ইটিভি ভারত) তিনি আরও বলেন, "আমার মতো যারা এর আগে ডাল লেক ঘুরেছেন তাঁদের কাছে এই ডাল লেক পুরো অচেনা । খালি শিকারা ভাসছে নিস্তব্ধ পর্যটকহীন ডাললেকে । দেখলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে । সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক । কাশ্মীর আবার নিজস্ব রূপে ফিরে আসুক । যাতে সারা দেশের মানুষ ভূ-স্বর্গের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে । ফেরার পথে পঞ্জাবের পাঠানকোট থেকে নৈনিতালে যাই । সেখানে কিছু পর্যটককে দেখে ভালো লাগলেও, নৈনিতালের লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারি পহেলগাঁও হামলার প্রভাব সেখানেও পড়েছে । যা আসে তার চার ভাগেরও কম পর্যটক এসেছেন । গোটা উত্তর ভারতেই পহেলগাঁওয়ের কম বেশি প্রভাব পড়েছে । আমি নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুটি চালিয়েছি । শুধুমাত্র একা । কেউ কোথাও নেই । মাঝে মধ্যে সেনাবাহিনীর গাড়ি টহল দিচ্ছে । দু-একজন রাইডার দেখেছি তার মধ্যে একজন ছিল নেপালের । 22 দিনের সফরে আমার একটাই বার্তা ছিল সন্ত্রাস মুক্ত ভারতবর্ষ । সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হোক ।" জনশূন্য লাদাখে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বের আহ্বান (ইটিভি ভারত) কন্যাসন্তান বাঁচাতে লাদাখ টু কন্যাকুমারী, 'নতুন ভারত' গড়ার পথে 3 শিক্ষিকা - কন্যাসন্তান রক্ষার সচেতনতা প্রচার

Last Updated : May 27, 2025 at 11:43 PM IST