দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠীর হাতে খুন স্কুল পড়ুয়া, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা

নিহতের নাম মনোজিৎ যাদব৷ সে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া৷ অভিযুক্ত ছাত্র পলাতক৷

DAKSHINESWAR METRO STATION
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
দক্ষিণেশ্বর, 12 সেপ্টেম্বর: ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে রক্তারক্তি-কাণ্ড! সহপাঠীর হাতে খুন হতে হল আরেক সহপাঠীকে। অভিযোগ, ছুরি হাতে তার উপর হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় রক্তাক্ত হয় সে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া মনোজিৎ যাদবের।

ঘটনা ঘিরে শুক্রবার তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে মেট্রোর নিরাপত্তা এবং যাত্রী সুরক্ষা ব্যবস্থা। কীভাবে মেট্রোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ছুরি হাতে ঢুকল পড়ুয়া, তা নিয়েও যথারীতি উঠেছে প্রশ্ন! খুনের ঘটনাস্থল কর্ডন করে করেছে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। তবে, ঘটনার পর থেকে পলাতক মূল অভিযুক্ত ছাত্র।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সহপাঠীর হাতে খুন স্কুল পড়ুয়া, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা (ইটিভি ভারত)

ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে?

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের চত্বরেই হঠাৎ করে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র। নিমিষে তা গড়ায় হাতাহাতিতে। দুই দলে বিভক্ত হয়ে দ্বৈরথে নামে তারা। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। হাতাহাতি পরিণত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। এরই মাঝে আচমকা এক ছাত্র অপর ছাত্রের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

ছুরির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। গলগল করে রক্ত ঝরতে থাকে। রক্তে কার্যত ভেসে যায় ওই পড়ুয়ার শরীর। তা দেখে ছুটে আসেন মেট্রো স্টেশনে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বরানগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে‌। সেখানেই চিকিৎসারা আহত পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ভিড় বাড়তে থাকে হাসপাতালে।

DAKSHINESWAR METRO STATION
দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের ঘটনাস্থল (নিজস্ব ছবি)

নিহতের পরিবার সূত্রে খবর, বছর সতেরোর মনোজিৎ বরানগরের এসপি বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের বাসিন্দা। তিনি বাগবাজার হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া। প্রতিদিন সহপাঠীদের সঙ্গে মেট্রো করে বাড়ি ফিরত সে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তখনই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

DAKSHINESWAR METRO STATION
নিহত মনোজিৎ যাদব (নিজস্ব ছবি)

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, "শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ চার-পাঁচ জন পড়ুয়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে তর্কাতর্কি শুরু হয় তাঁদের মধ্যে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যেই এক পড়ুয়া আরেক পড়ুয়ার উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। ছুরি তাঁর পেটে গিয়ে লাগে। তাতেই রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।" গোটা ঘটনায় আতঙ্ক হয়ে পড়েন মেট্রোর যাত্রীরা। মেট্রোর সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হন তাঁরা।

DAKSHINESWAR METRO STATION
শোকার্ত পরিবার (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, মেট্রোর মতো স্টেশনে তো সর্বদা রেলপুলিশ আর নিরাপত্তারক্ষীতে মোড়া। সেখানে কীভাবেই বা কেউ ছুরি হাতে ঢুকতে পারে? এই প্রশ্নই এখন বিচলিত করেছে মেট্রো যাত্রীদের। তাঁদের নিরাপত্তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এই নিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অন‍্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে ব‍্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সাউথ) অনুপম সিং বলেন, "খুনের ঘটনায় মৃতের তিন সহপাঠীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। কী কারণে এই হামলা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর নেপথ্যে কোনও প্রণয়ঘটিত কারণ রয়েছে কি না, তা সেটাও আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। তদন্ত চলছে।"

Quick Links / Policies

