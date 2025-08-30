ETV Bharat / state

অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল SSC, কতজনের নাম রয়েছে! - SSC TAINTED LIST

সুপ্রিম কোর্ট সাতদিনের সময়সীমা দিয়েছিল ৷ দু’দিনের মধ্যে চিহ্নিত অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷

SSC TAINTED LIST
স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতর (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 30 অগস্ট: অবশেষে প্রকাশিত হল অযোগ্যদের তালিকা । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অযোগ্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন । শনিবার রাত আটটা নাগাদ এই তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন । তালিকা অনুযায়ী 1804 জনকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । অর্থাৎ এঁরা নতুন করে পরীক্ষায় বসতে পারবেন না । আগামী 7 এবং 14 সেপ্টেম্বর এসএসসির পরীক্ষার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে । সেখানে এই দাগি অযোগ্যরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না বলেই কোর্টের তরফে জানানো হয়েছিল ।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে
সাত দিনের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে 'চিহ্নিত অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ সেই নির্দেশ দেওয়ার দু’দিনের মাথায় এই তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷

SSC Tainted List
স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতর (নিজস্ব ছবি)

এই তালিকা প্রকাশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয় যে আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় বসার জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম এই অযোগ্যদের তালিকায় রয়েছে, তাঁদের আবেদন বাতিল করা হল ৷ জানা গিয়েছে, নবম-দশমে আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন 1020 জন অযোগ্য ৷ আর একাদশ-দ্বাদশে এই সংখ্যাটা 1120 ৷

যদিও এক্ষেত্রে যোগফলে মোট অযোগ্যের সংখ্যা দু’হাজারের বেশি হয় ৷ তাহলে কীভাবে 1804 জনকে অযোগ্য বলছে কমিশন ৷ এসএসসি সূত্রে খবর, একই প্রার্থী নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে আবেদন করতে পারেন ৷ সেই কারণেই আলাদাভাবে দেখলে সংখ্যাটা বেশি মনে হচ্ছে ৷

SSC Tainted List
স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

এই নিয়ে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠনের সদস্য মেহেবুব মণ্ডল বলেন, "সিবিআই-এর তল্লাশির পর প্রকৃত অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে 5303 জন । এর মধ্যে গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মী ও একাদশ-দ্বাদশ এবং নবম-দশম শিক্ষকেরাও রয়েছেন । এর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা সেখানে একাদশ-দ্বাদশে হচ্ছে 907 । নবম-দশমে হল 952 । মোট 1857 হল অযোগ্য । যারা এখন স্কুলে যাচ্ছে, তারা হচ্ছে প্রকৃতভাবে যোগ্য শিক্ষক ।"

SSC Tainted List
স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

শিক্ষক সংগঠন শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, ‘‘আজ এসএসসি-র 1804 জন অযোগ্য নামের তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল বাকিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও প্রমাণ নেই । আমরা দাবি করছি ফ্রেশার্সদের জন্য পরীক্ষা হোক ৷ বাকিদের পরীক্ষার সামনে না-ফেলে সসম্মানে বিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করা হোক । আর অযোগ্যদের জায়গায় 2016-র যোগ্য ওয়েটিংদের নিয়োগ দেওয়া হোক ।"

