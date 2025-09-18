মোবাইল জলে ফেলিনি, পালানোর চেষ্টাও করিনি, আদালতে দাবি ‘নির্দোষ’ জীবনকৃষ্ণের
বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয় জীবনকৃষ্ণ সাহাকে৷ সেখানেই তিনি দাবি করেন, কোনও অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না।
Published : September 18, 2025 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) যেদিন হানা দেয় জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে, সেদিন তিনি নিজের মোবাইলগুলি জলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে৷ পরে অবশ্য সেগুলি উদ্ধার করেন ইডি আধিকারিকরা৷ যদিও মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়কের দাবি, তিনি মোবাইল জলে ফেলেননি৷ বরং ইডির আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন৷
বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিধায়ককে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করেছিল ইডি৷ সেখানেই এই দাবি করেন জীবনকৃষ্ণ সাহা৷ এমনকী, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে তিনি ‘অসত্য’ বলেও দাবি করেন৷ আদালতে দাঁড়িয়ে জীবনকৃষ্ণ বলেন, ‘‘সত্যি সামনে আসবে৷ কোনও অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না।’’
উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই গ্রেফতার করেছিল জীবনকৃষ্ণ সাহাকে৷ সেই সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে মোবাইল বাড়ির ভিতরে থাকা পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ রীতিমতো ডুবুরি নামিয়ে সেই ফোন উদ্ধার করেছিল সিবিআই৷ তার পর সিবিআই হেফাজত ও বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকার পর জামিন পান বড়ঞার বিধায়ক৷
সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে অভিযান চালায় ইডি৷ অভিযোগ, সেদিনও বাড়ির পুকুরে নিজের দু’টি মোবাইল ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি৷ পাশাপাশি নিজেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন৷ সেই নিয়ে এদিন আদালতে জীবনকৃষ্ণ বড়ঞা বলেন, ‘‘আমি একটি ছোট-প্রান্তিক এলাকার বিধায়ক৷ তফসিলি জাতিভুক্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছি। মোবাইল লুকোনো বা ফেলে দেওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমি নিজে হাতে সেটি ইডিকে জমা দিয়েছি। পালানোর চেষ্টা করিনি। আমার বাড়ির ভেতরে যে পুকুরের কথা বলা হচ্ছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।’’
এদিন জীবনকৃষ্ণ সাহার জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী৷ আইনজীবী আদালতে জানান, একই অপরাধে তাঁর মক্কেলকে দু’বার গ্রেফতার করা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল জীবনকৃষ্ণকে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তাঁর মক্কেল। ওই আইনজীবী বলেন, ‘‘তিনি সুপ্রিম কোর্টের জামিনের শর্ত লঙ্ঘন করেননি। তদন্তে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাই আদালত যেন তাঁকে জামিন দেয়।’’
পাশাপাশি তিনি ইডির গ্রেফতারির সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন৷ প্রসঙ্গত, ইডি সম্প্রতি জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করলেও এই মামলায় ইডি 2022 সালে ইসিআইআর দায়ের করে৷ কেন এতদিন পর গ্রেফতার করা হল, সেই প্রশ্ন তোলেন জীবনকৃষ্ণ সাহার আইনজীবী৷
অন্যদিকে, ইডির আইনজীবী জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন৷ তিনি বলেন, ‘‘সিবিআই ও ইডি - দু’টি পৃথক এজেন্সি। দু’টি মামলার তদন্তও আলাদা। আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে, অভিযুক্তের শ্বশুরবাড়ির সদস্য, স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের বয়ানেই স্পষ্ট, নগদ এবং ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা গিয়েছে জীবনকৃষ্ণ সাহার কাছে। শিক্ষা-কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই জামিন দেওয়া যায় না।’’
ইডি আদালতে আরও জানায়, অভিযুক্ত বিধায়কের পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন হয়েছে। সরকারি চাকুরে এক আত্মীয়ের অ্যাকাউন্টে হঠাৎ 46 লক্ষ টাকা জমা পড়ে, যার উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি তাঁরা।
যদিও জীবনকৃষ্ণ সাহা আদালতে বলেন, ‘‘আমার বাবা হয়তো ভয়ে কিছু বলেছেন৷ কিন্তু তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। বাবার ব্যবসার সঙ্গেই আমি যুক্ত। কারও নামে আমি সম্পত্তি কিনিনি। তদন্ত হোক, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।’’