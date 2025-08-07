কলকাতা, 7 অগস্ট: শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে । তারপরেই এবার শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের বিধি জারি করল স্কুল শিক্ষা দফতর । সেখানে গ্রন্থাগারিক, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগের পৃথক নিয়োগ বিধি দেওয়া হয়েছে । এই তিন পদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রয়েছে বাড়তি নম্বর ।
তবে এখানেই শেষ নয়, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের জন্য রয়েছে বাড়তি সুবিধাও । আবার গ্রুপ সি ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে । কিন্তু গ্রুপ ডি পদের নিয়োগের জন্য অ্যাকাডেমিক স্কোরের কোনও উল্লেখ নেই ।
কী রয়েছে নয়া বিধিতে ?
নয়া এই বিধিতে বলা হয়েছে, ওএমআর শিটে নেওয়া হবে লিখিত পরীক্ষা । সেখানে থাকবে না কোনও 'নেগেটিভ মার্কিং' । লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পর ওএমআর শিটের কার্বন কপি দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের । এরপর রিজিয়ন ভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে । সেই মেধাতালিকায় মেয়াদ থাকবে এক বছর ।
গ্রন্থাগারিকের প্যানেল
গ্রন্থাগারিকদের প্যানেল তৈরি হবে লিখিত পরীক্ষা, পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতা, ইন্টারভিউ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে । লিখিত পরীক্ষার উপর থাকবে 75 নম্বর । শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর থাকবে 10 নম্বর । পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতার উপর থাকবে 5 নম্বর । মৌখিকের উপর থাকবে 10 নম্বর ।
গ্রুপ সি প্যানেল
অন্যদিকে গ্রুপ সি'দের প্যানেল তৈরি হবে লিখিত পরীক্ষা, পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতার, ইন্টারভিউ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কম্পিউটার জানার ভিত্তিতে । সেখানে লিখিত পরীক্ষার উপর থাকবে 60 নম্বর । শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর থাকবে 10 নম্বর । পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতার উপর থাকবে 5 নম্বর । মৌখিকের উপর থাকবে 10 নম্বর থাকবে এবং কম্পিউটার জানার অভিজ্ঞতার উপর থাকবে 15 নম্বর ।
গ্রুপ ডি প্যানেল
আবার গ্রুপ ডি'দের প্যানেল তৈরি হবে লিখিত পরীক্ষা, পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতার এবং ইন্টারভিউ ভিত্তিতে। সেখানে লিখিত পরীক্ষার উপর থাকবে 40 নম্বর । পূর্বে কাজের অভিজ্ঞতার উপর থাকবে 5 নম্বর । মৌখিকের উপর থাকবে 5 নম্বর ।
কারা আবেদন করতে পারবেন ?
40 বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা ৷ 1 জানুয়ারির মধ্যে যাঁদের বয়স 40 বছরের মধ্যে হবে তাঁরাই তিনটে পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন ।
নিয়োগ বিধি নিয়ে অসন্তুষ্ট চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা
নিয়োগের বিজ্ঞাপন দ্রুত প্রকাশ করবে এসএসসি । কিন্তু নয়া এই নিয়োগ বিধিতে আরও জটিলতা বাড়ল বলেই মনে করছেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ।
গ্রুপ সি'র শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, "এই গেজেটে আমাদের 2016 সালের যোগ্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়নি । উলটে আরও জটিল করে দেওয়া হয়েছে পুরো বিষয়টা । ফর্ম ফিলাপ শুরু হলে প্রায় 30 লক্ষ পরীক্ষার্থী ফর্ম ফিলাপ করবে বলে ধরে নেওয়া যায় । এত বিপুল পরিমাণ প্রতিযোগিতার মাঝে 9 বছর পরে আমাদের 2016 সালের যোগ্য চাকরিহারাদের আবারও পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেওয়াটা একটা অমানবিক ব্যাপার । সেইসঙ্গে অযোগ্যদের এই পরীক্ষায় না-বসা নিয়েও এই গেজেটে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই ।"