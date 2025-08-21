ETV Bharat / state

স্ত্রী বেরিয়ে যেতেই বহুতল আবাসনের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ, চন্দননগরে ব্যাঙ্ককর্মীর রহস্যমৃত্যু - SBI STAFFER MYSTERIOUS DEATH

একসঙ্গে প্রাতরাশের পর স্ত্রী, বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে যান ৷ তার খানিক পরই আটতলা আবাসন থেকে ঝাঁপ দেন ব্যাঙ্ককর্মী সৌমেন ৷ এমনটাই জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা ৷

DEAD BODY RECOVERED AT CHANDANNAGAR
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : August 21, 2025 at 3:28 PM IST

চন্দননগর, 21 অগস্ট: বিলাসবহুল বহুতলের নীচে থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ব্যাঙ্ককর্মীর। নাম সৌমেন দে (39)। বাড়ি চন্দননগর কর্পোরেশনের 17 নম্বর ওয়ার্ডের লিচুতলায় ৷ সেখানেই একটি আবাসনে থাকতেন স্বামী, স্ত্রী মিলে ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 8টা নাগাদ আটতলার আবাসনের উত্তর দিকের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেন, বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন ৷ খবর দেওয়া হয় চন্দননগর থানার পুলিশকে। পরিবারের আত্মীয় স্বজন ও আবাসনের প্রতিবেশী নেমে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পরে আছে ৷

পুলিশ এসে প্রথমে চন্দননগর হাসপাতাল ও পরে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায। যদিও কী কারণে তাঁর মৃত্যু তা এখনও জানা যায়নি, পুলিশের তরফে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সৌমেন ব্যালকনি থেকে পরে গিয়েছেন না ঝাঁপ দিয়েছেন তার তদন্ত চলছে ৷ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের প্রথমিক অনুমান মানসিক অবসাদ থেকেই সৌমেন চরম পদক্ষেপ করেছেন ৷

ব্যাঙ্ককর্মীর দেহ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুঁচুড়া খাদিনা মোড় এসবিআই ব্রাঞ্চের (SBI BANK) করণিক (ক্লার্ক) ছিলেন সৌমেন ৷ তাঁর পৈতৃক বাড়ি চন্দননগর বৈদ্যপোতায় ৷ প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের বছর দু'য়েক পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন তিনি। তারপর বহুতলে ফ্ল্যাট কেনেন। সেখানেই স্বামী, স্ত্রী থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী, বাবাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার উদ্দেশে। যাওয়ার আগে জলখাবারও একসঙ্গে খেয়ে গিয়েছেন ৷ স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই ওই আটতলা আবাসনের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেন সৌমেন, বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা ৷

পরিবার ও কাউন্সিলরের বক্তব্য

ব্যাঙ্ক কর্মী সৌমেনের মাসতুতো দাদা শোভন শীল বলেন, "মাসি ফোন করে জানান ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ কেন বা কী করে হল তা জানি না।আবাসনে ভাই ও তাঁর স্ত্রী থাকত। আজ অফিসে যাওয়ার আগে ঘটনাটি ঘটেছে ।" সৌমেনের পারিবারিক কোনও সমস্যা বা মানসিক অবসাদগ্রস্থ ছিল কি না, তা বলতে পারেননি শোভন ৷

DEAD BODY RECOVERED AT CHANDANNAGAR
ব্যাঙ্ককর্মী সৌমেন দে (ইটিভি ভারত)

চন্দননগর পুরনিগমের সিপিআইএম কাউন্সিলর অশোক গঙ্গোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি বলেন, "আবাসন থেকে একজন ঝাঁপ দিয়েছেন শুনে আমি এসেছি ৷ উনি একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলেন ৷ ফ্ল্যাটে তখন একাই ছিলেন ৷ ফ্ল্যাটের উত্তর দিকের লবি থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন বলে জানা যায়। পুলিশ তদন্ত করছে ৷"

