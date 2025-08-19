ETV Bharat / state

সারদা চিট ফান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা জালিয়াতির প্রমাণ নেই, বেকসুর খালাস সুদীপ্ত-দেবযানী - SARADHA CHIT FUND CASE

সারদা চিট ফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তিনটি মামলাতেই বেকসুর খালাস পেলেন তাঁরা ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 19 অগস্ট: সারদা দুর্নীতি কাণ্ডে হেস্টিংস থানার তিনটি মামলায় জামিন পেলেন সুদীপ্ত সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবযানী মুখোপাধ্যায় ৷ চিটফান্ড কাণ্ডে 2013 সাল থেকে তাঁরা কারাগারে বন্দি ৷ এই তিনটি মামলায় 10-15 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ছিল দু'জনের বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পান তাঁরা ৷ আদালত সূত্রে খবর, এদিন দু'জন কিছুটা স্বস্তি পেলেও জেল থেকে এখনই ছাড়া মিলছে না ৷ ধৃত সুদীপ্ত সেন এখন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এবং দমদম জেলে রয়েছেন ধৃত দেবযানী মুখোপাধ্যায় ৷

মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে বিচারভবনের 11 নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিধি শ্রীট'র আদালতে মামলার শুনানিতে রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক ৷ গতকাল এই মামলার শুনানিতে ধৃত সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে ভার্চুয়ালি হাজির করা হয়েছিল ৷ আদালত আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে বেকসুর খালাস করেছে ৷

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় মোট 50 জন সাক্ষী থাকলেও তার মধ্যে 15 জনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি ৷ ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গের যে অভিযোগ উঠেছিল, তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি ৷ প্রমাণের অভাবে দুই অভিযুক্ত সুদীপ্ত-দেবযানী বেকসুর খালাস পেয়েছেন ৷ আমানতকারীরা এই তিনটে মামলায় 10-15 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিল সুদীপ্ত ও দেবযানীর বিরুদ্ধে ৷

তবে এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের ৷ সারদা চিট ফান্ড দুর্নীতিতে এই দুজনের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত মোট 250টি মামলা রয়েছে ৷ পাশাপাশি সিবিআই ও ইডি-র আলাদা আলাদা কয়েকটি অভিযোগও রয়েছে তাঁদের নামে ৷

2013 সালে সারদাকাণ্ডে কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে সারদা গ্রুপের কর্ণধার সুদীপ্ত সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তারপর থেকে জেলই তাঁদের ঠিকানা ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার হাতে নিয়ে সিবিআইও মামলা রুজু করে ৷ পাশাপাশি ইডি এবং সেবিও সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ ফলে তাদের জেলমুক্তি এখনই সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন আইনজীবীরা ৷

